Tårevått da Marielle ble sendt hjem av «Jakten»-Erlend – slik går det nå

Det begynner å dra seg mer og mer til i årets «Jakten på kjærligheten», og stadig vekk må bøndene skuffe noen håpefulle friere på veien mot å finne den rette.

I mandagens episode var det duket for økobonden Erlend Christoffersens (40) første valg på Finnskogen.

28-årige Marielle Litsheim Simonsen var kvinnen som trakk det korteste strået blant de fire frierne. Oppløst i tårer reiste hun fra gården – tydelig preget etter avslaget.

RØK UT: Det ble ikke søt musikk mellom «Jakten»-bonden Erlend Christoffersen og frier Marielle Litsheim Simonsen i årets «Jakten på kjærligheten». Foto: Espen Solli / TV 2

– Sjokk

Når TV 2 kontakter Marielle noen måneder etter opptaksslutt, deler frieren at hun ble overrasket og lei seg over den nedslående beskjeden fra Erlend.

– Jeg ble ganske satt ut og lei meg, og brukte god tid på å prosessere alle følelsene. Hele situasjonen var en berg-og-dal-bane av følelser. I det ene øyeblikket følte du deg avvist, og i det andre følte du kjemi og bekreftelse, sier hun.

I forkant av valget hadde 28-åringen og bonden hatt en hyggelig samtale, som ga henne troen på at han ville ha med henne videre. Utfallet var derfor uventet.

– Jeg hadde vært usikker en liten stund på om kjemien var gjensidig, men rett før valget ble tatt, hadde vi en prat der jeg følte at jeg fikk den bekreftelsen jeg trengte, og en liten trygghet på at Erlend ønsket å ha meg der lenger. Derfor kom det som et sjokk da han valgte å sende meg hjem den dagen. Jeg føler at jeg pleier å være ganske flink til å lese rommet og andre mennesker, men inne på «Jakten» var det nesten helt umulig, forteller hun, og fortsetter:

– Jeg sitter fortsatt igjen med litt spørsmål fordi han ikke ga en god begrunnelse, men det kan jo hende at det vil komme frem en dypere forklaring i episoden, eller så følte han rett og slett mer for de andre damene enn meg.

Marielle forteller videre at hun ikke hadde rukket å få romantiske følelser for bonden, men følte en dragning mot ham.

– Jeg vil ikke si at jeg hadde følelser på daværende tidspunkt. Jeg hadde fått for lite alenetid med Erlend til at det kunne utvikle seg følelser. Jeg er også en person som trenger fysisk berøring og kontakt som eksempelvis å kysse personen for å føle om det er noe mer der, og det fikk jeg heller ikke utforsket. Men jeg var veldig interessert i å bli bedre kjent med Erlend, og jeg var litt betatt og følte at vi hadde kjemi.

– Positivt overrasket

Frieren har mange erfaringer i bagasjen etter å ha datet foran TV-kameraene i sommer. Hun angrer ikke på deltakelsen, og skulle gjerne ha lært mer om selvforsyning og tilbrakt mer tid med gårdsdyrene.

– Det var mer utfordrende å date på TV enn det jeg trodde. Det å måtte konkurrere med andre damer og å ta plass for å få mest mulig tid alene ligger veldig unaturlig for meg. Jeg er ikke et konkurransemenneske, og kan fort trekke meg litt tilbake hvis det er noen andre rundt som tar mer plass, sier hun, og fortsetter:

– Jeg har kompleks PTSD og er ganske avhengig av å føle at jeg har en viss kontroll over dagen min, men dette var også en av grunnene til at jeg meldte meg på – for å utfordre meg selv. Jeg var tøff som utfordret meg på noe av det jeg synes er vanskeligst, altså avvisning. Nå som jeg har fått det litt mer på avstand, så ser jeg på det som en lærerik og annerledes opplevelse. Jeg håper også at det er noen av seerne som synes at jeg er søt og morsom, og som kanskje sender meg et frierbrev.

Marielle takker også produksjonen for latter, støtte, klemmer og oppmuntrende ord, og har også fått god kontakt med de andre frierne.

– Jeg ble ganske positivt overrasket over de andre damene. Jeg var forberedt på mye mer intriger og splittelse mellom oss, men så lenge jeg var med, følte jeg at vi tok veldig godt vare på hverandre. Jeg fikk spesielt god kontakt med et par av damene, og det var godt å kunne gi hverandre en klem på ekstra tøffe dager. Når hele sesongen er vist, håper jeg at vi kan ta en reunion og snakke mer om hvordan resten av opplevelsen var.

SAMHOLD: Til tross for at alle fire frierne kjempet om samme mann, følte Marielle Litsheim Simonsen (t.v.) at det var god og støttende stemning blant alle damene i «Jakten på kjærligheten». Foto: TV 2

– Kunne du ha tenkt deg å være med som frier igjen?

– Det kommer helt an på bonden, men jeg hadde foretrukket og heller vært bonden som skulle velge blant friere. Når jeg får småbruket mitt, kan TV 2 lage en sesong med meg som bonde, og så kunne jeg tenke meg at frierne var en blanding av både menn og kvinner. Det tror jeg kunne ha blitt en veldig interessant og gøy opplevelse.

28-åringen er fremdeles på utkikk etter sin bedre halvdel, men enn så lenge får hun selskap av en ny, firbeint venn.

– Det har ikke vært den beste sommeren på datingfronten, og jeg har ikke datet siden «Jakten». Jeg leter fortsatt etter min livspartner, og jeg håper at det finnes noen der ute som ser meg for den jeg er og aksepterer hele meg. Jeg har så mye kjærlighet å gi, og jeg ønsker en partner som er snill, trofast, reflektert, empatisk, leken og god. Det er også viktig at de har en kjærlighet for dyr og natur, og som kan se for seg en fremtid på småbruk eller gård og å leve av selvforsyning, sier hun, før hun avslutter:

– Ellers er jeg fortsatt i en prosess der jeg jobber med å bli den beste versjonen av meg selv, og neste uke skal jeg faktisk hente valp som jeg håper vil lette hverdagen litt. Det blir fint å utvide flokken til tre, selv om det også betyr mer jobb.

– Vanskelig

Til TV 2 begrunner Erlend hvorfor Marielle ikke var den rette for ham:

– På det tidspunktet, etter den begrensede tiden vi hadde hatt sammen, så var jeg mer nysgjerrig på de andre frierne, forklarer han.

Det å velge bort frierkvinnen var likevel tøft, men føltes samtidig riktig for bonden.

– Det var et vanskelig valg fordi tiden sammen hadde vært så begrenset, og ikke minst ekstra vanskelig fordi jeg syntes at Marielle var så morsom og hadde så god energi. Men det kjentes rett med den begrensede informasjonen jeg hadde tilgjengelig da.

