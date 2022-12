Tårevåt episode – viser klipp fra bruddet for første gang

Seerne får et innblikk fra den tunge tiden i TV 2-programmet Alle elsker David.

BRUDD: Under innspillingen av Alle elsker David, gikk David Eriksen og Hedvig Sophie Glestad fra hverandre. Foto: TV 2

I realityserien Alle elsker David, deler David Eriksen (55) og familien hverdagen sin på TV-skjermen. Dette innebærer alt fra jobb til privatliv.

I april kunne kjendismanageren og hans daværende samboer Hedvig Sophie Glestad (30) bekrefte at de to hadde slått opp. Det tidligere paret hadde holdt bruddet hemmelig for flere i begynnelsen. På samme tid spilte de inn sesong tre av TV 2-programmet.

Nå vises den tårevåte episoden for første gang siden det ble slutt.

Knekker sammen i tårer

Eriksen og Glestad hadde vært sammen i fire år og var samboere. Brudd-episoden starter med et tårefylt øyeblikk i sofaen.

– Jeg så jo for meg at det skulle være oss for alltid. Det er ingen jeg har elsket høyere enn han og det er ingen jeg har hatt det bedre med enn han. Han er en del av meg på en måte, sier 30-åringen og legger til:

– Det var ikke det her jeg så for meg.

PROFIL: Hedvig Sophie Glestad er profil i managementet til David Eriksen. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Eriksen forklarer at forholdet deres var fantastisk de tre første årene.

– Det er jo et sånt forhold som egentlig ikke skulle vært slutt, sier kjendismanageren.

Skal aldri se episoden

Glestad forteller til TV 2 at det er rart at den vonde tiden skal komme i reprise og blir for alle å se.

– Nå har det gått cirka ni måneder, så det er litt enklere nå, men det er trist, skriver hun i en melding.

Hun legger til at det går bra mellom dem i dag.

– Jeg har det fint og vi har et veldig godt forhold. Jeg er evig glad i David, så jeg er ekstremt glad for at vi klarer å jobbe sammen og være gode venner.

Eriksen forteller at han har gruet seg til denne episoden.

– Planen var å reise bort denne uken, men dessverre ble ikke det mulig. Jeg har ikke sett episoden, og kommer aldri til å se den, skriver Eriksen til TV 2.

– Blir ikke tyngre

På innspillingstidspunktet bestemte det tidligere paret seg for å holde bruddet hemmelig. Dette forklarer Glestad ved at de trengte tid for å prosessere det hele.

Det kommer frem i Alle elsker David-episoden at dette var tungt for dem begge.

– Et brudd er så tungt i seg selv. Når du da i tillegg skal holde det skjult, skal promotere TV-serien din, stille opp på det ene TV-programmet etter det andre, prate om kjærestelivet, aldersforskjell og fremtidige barn, men så er det brudd ... Det blir ikke tyngre enn det, forklarer Eriksen i episoden.

– Det var beinhardt rett og slett, legger han til.

Glestad forteller at det var veldig anspent stemning.

– Det strider imot alt inni meg, for jeg vil bare være ærlig om ting, som ikke er til mitt eget beste til og med. Og nå sitte på en så stor ting som tar ganske på følelsesmessig, og så på en måte lyve eller bare «fake» det, sier hun.

