Tårene hindret Trond Moi fra å dele nyheten med familien

Det ble kjendiskokken Trond Moi (53) som til slutt stakk av med seieren i Farmen kjendis-finalen.

Det han savnet aller mest da han i seks uker bodde på Steinsjøen gård, var familien – nærmere bestemt kona Elisabeth, sønnen Thilo og bonusdatteren Emilie.

Savnet familien

Å være borte fra familien i seks uker høres muligens ikke så mye ut, men Trond Moi hadde ikke forventet å komme såpass langt i Farmen kjendis og være borte så lenge.

Da han ble kjørt til flyplassen av familien før innspillingen startet, var samtlige innstilte på at han kom til å være borte i en uke eller to.

– Vi så ikke for oss at det skulle bli seks uker. Det var utrolig kjipt å si farvel til dem, men samtidig var det veldig spennende å reise inn der og oppleve det som skulle skje.

VANT: Trond Moi følte savnet etter familien da han deltok på – og til slutt vant – Farmen kjendis. Foto: Espen Solli / TV 2

Inne på Farmen kjendis-gården, merket kjendiskokken raskt at han savnet familien. Han gjorde sitt beste for å sette følelsene på vent, men det var lettere sagt enn gjort.

– Jeg prøvde å skyve det vekk, men når det plutselig kom inn fra sidelinjen uten at du har «guarden» oppe, så ble det mye følelser og tårer. Det var på en måte vondt, men samtidig litt godt å kjenne på det intense savnet.

Gråtkvalt telefonsamtale etter seieren

Da finalen var overstått og Trond hadde seieren i boks, fikk han for første gang på seks uker prate med familien igjen.

– Jeg ringte hjem sent søndag kveld. Men da jeg skulle prøve å si noe, så kom det bare tårer og sånn. Da jeg endelig fikk summet meg, begynte vi å prate hvordan det hadde gått, sier han.

Trond ga familien muligheten til ikke å vite hvordan alt endte, i tilfelle de ønsket å oppleve spenningen sammen med resten av Farmen kjendis-seerne. Men familien var altfor utålmodige og ville vite resultatet umiddelbart.

VILLE IKKE VENTE: Familien til Trond Moi ønsket ikke å vente Foto: Christian Roth Christensen / TV

– Og så var det vill jubel i andre enden av telefonen. Det var veldig gøy.

Kort tid senere, tok Trond flyet hjem til Kristiansand. Da sto hele familien samlet for å ta ham imot – en gest han satte umåtelig pris på.

– Jeg gledet meg enormt til å se dem. Så da jeg landet på flyplassen og kom inn i ventehallen hvor de sto og ventet, så det ble mye. Det var utrolig godt.

Kona: – Veldig imponerende

Kona Elisabeth – som har vært gift med Trond siden 2006 – har fulgt med på Farmen og Farmen kjendis i mange år, og vet hvor vrient det er å vinne.

Hun er derfor mektig imponert over ektemannens seier.

– Det er jo helt utrolig. Han er kjempeflink, det må jeg si, altså. Vi har jo fulgt med på Farmen ganske mange sesonger, og jeg ser at det er en tøff jobb. Så jeg synes det er veldig imponerende. Virkelig!

Men at Trond Moi skal selge bilen han vant, er ikke alle i familien like begeistret for. Se videoen her:

