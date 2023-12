Taraji P. Henson tok til tårene: – Jeg er sliten

53-åringen har vært skuespiller i over 20 år. Nå tar hun et oppgjør.

Taraji Penda Henson (53) bryter ut i gråt under et intervju med radiokanalen SiriusXM.

Programlederen tar nemlig opp rykter om at skuespilleren har vurdert å slutte i yrket.

Henson blir tydelig rørt, før hun svarer:

– Jeg er bare sliten av å jobbe så hardt, være elskverdig i det jeg gjør, og få betalt en brøkdel av kostnadene. Jeg er lei av å høre søstrene min si det samme om og om igjen.



Skuespilleren har tidligere uttalt seg til Variety om å ha fått dårlig betalt for sin Oscar-nominerte rolle i «Benjamin Button». Hun skal ha bedt om en halv million dollar i lønn, men fikk kun 150.000 betalt.

Til radiokanalen sier hun at hun må jobbe mye for å få alt til å gå rundt, og poengterer at lønn skal både skattes av i tillegg til at skuespillerens team skal ha 30 prosent av lønnen.

Beskriver håpløs bransje

Henson er nå aktuell med filmen «The Color Purple», og gjør intervjuet i den anledning sammen med medskuespiller Danielle Brooks (34).

– Jeg er bare et menneske og det virker som om at hver gang jeg knuser nok et glasstak, og når det er tid for å forhandle, så er jeg rett tilbake på bunnen, sier Henson.

Amerikaneren er kjent fra filmene «Hustle & Flow», «Hidden Figures» og var med i seks sesonger som «Cookie» i TV-serien «Empire».

Hun opplever ikke at hennes lange fartstid og mange prestasjoner har noe betydning når kontrakter inngås.

– Jeg er sliten. Det tærer på deg, for hva betyr det? Hva forteller det deg?

Kollega Brooks skyter så inn:

– Og hva forteller det meg?

53-åringen er tydelig opprørt og spør hva hun egentlig kan bidra med hvis hun ikke kan kjempe for dem som kommer etter henne.

Gir ikke opp

Henson peker på rase, og hevder å ha blitt fortalt gjennom hele karrieren at de ikke appellerer utenlands.

– Jeg hører det samme om og om igjen, og jeg ser hva de gjør for en annen produksjon, men når det er tid for oss å gå til sengs, så har du ikke penger.



– Og jeg skal liksom bare smile. Nok er nok, slår Henson fast.



Hun sier at dette er årsaken til at hun har sideprosjekter, som et eget velvære-merke.

– Fordi denne industrien, hvis du lar den, vil stjele sjelen din. Og jeg nekter å la det skje.