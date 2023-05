Tara (33) var dypt deprimert – eksperimentell behandling endret alt

– Det var så mørkt som det kan bli.



Slik beskriver Tara Bloch-Vere (33) tiden etter «The Voice» i fjor. Artisten har slitt med angst og depresjon så lenge hun kan huske, men etter deltakelsen i den populære TV-konkurransen, toppet det seg.

– Å være med på et sånt program er jo en stor påkjenning, det var jeg klar over. Men den nedturen jeg fikk etterpå var overraskende, sier 33-åringen.



– Det var farlig mørkt. Det blir en sånn form for håpløshet, og et fravær av glede. Du gleder deg ikke til noen ting. Det er tungt når man har unger og man føler seg helt tom.

IMPONERTE: Tara Bloch-Vere tok andreplassen i «The Voice» 2022. Foto: Robert Dreier Holand/NTB

Bloch-Vere har prøvd mange behandlinger opp igjennom, blant annet antidepressiva. Det er imidlertid ingenting som har fungert. Artisten tok derfor internett fatt på desperat jakt etter andre alternativer. Det var da hun oppdaget ketamin.

– Jeg hadde aldri hørt om det selv. På det tidspunktet tror jeg at jeg var villig til å prøve alt for at det skulle bli bedre. Man kan jo si at jeg kanskje var litt ukritisk til det. Jeg måtte gjøre noe, forteller 33-åringen.



– Ble et annet menneske



Etter det gikk det raskt. Bloch-Vere kontaktet den private klinikken Legevakt Vest og psykiater Marianne Hatle. Noen dager senere satt hun på klinikken, klar til å få ketamin intravenøst inn i armen.

– Det er kanskje det rareste jeg noen gang har gjort, sier Bloch-Vere.

I 40 minutter satt hun der med nåla i armen, noe hun beskriver som en spesiell opplevelse.

– Nå har jeg aldri prøvd noen form for psykedelika, men jeg følte at jeg snurret. Jeg var bevisst. Det er helt umulig å forklare, fordi på et tidspunkt så jeg et svevende hode, men jeg ble ikke redd av det.



Etter første behandling forteller artisten at hun var sliten, men etter andre behandling merket hun stor forskjell.

– Mannen min sa: «Herregud, du har blitt deg selv igjen». Plutselig bakte jeg, malte veggene, hadde masse energi og var våken lengre. Jeg ble et helt annet menneske, og jeg følte meg bedre til sinns, hadde mindre angst, grublet mindre og sov bedre, forklarer Bloch-Vere.



Ikke godkjent i Norge

Ketamin er i utgangspunktet et anestesimiddel som brukes i forbindelse med narkose, og det har vært vanlig i Norge siden 70-tallet.

Noen bruker det også som et rusmiddel, og da går det under kallenavn som «hestedop», fordi ketamin også brukes til bedøvelse av dyr.

Rundt 30 prosent av deprimerte får ingen effekt av antidepressiva og samtaleterapi, og det er for denne gruppen ketamin kan være aktuelt. Fordelen med ketamin er at effekten kan komme allerede etter noen timer, mens antidepressiva først har virkning etter 2-4 uker.

ANESTESIMIDDEL: Intravenøst ketamin er foreløpig ikke godkjent som behandling mot depresjon i Norge. Foto: Thomas Evensen/TV 2

Det intravenøse ketaminet, som artist Tara Bloch-Vere (33) har fått, regnes imidlertid fortsatt som eksperimentell behandling, og er foreløpig ikke godkjent som behandlingsmetode mot depresjon i Norge elle Europa.

– Godkjenning for bruk ved depresjon forutsetter at et legemiddelfirma søker om godkjenning også for slik bruk – og kan dokumentere effekt og sikkerhet, sier overlege Sigurd Hortemo ved Statens legemiddelverk.

– Foreløpig mangler vi resultater fra store og godt gjennomførte studier, og ingen firmaer har så langt søkt, fortsetter Hortemo.

I dag er det bare ett offentlig sykehus i Norge som tilbyr behandlingen, og det er Sykehuset Østfold. Ellers må man gå til private klinikker. Sykehuset Østfold tilbyr behandlingen såkalt «off label», noe som innebærer at den aktuelle legen påtar seg et visst ansvar.

– Hvordan kan private klinikker og Sykehuset Østfold tilby behandlingen når den ikke er godkjent?

MER FORSKNING: Statens legemiddelverk er positive til at det gjennomføres flere studier av ketamin mot depresjon. Foto: Caroline Roka

– Leger kan bruke legemidler til andre ting enn det de er godkjent for. Dette omtales ofte som bruk utenfor godkjent bruksområde eller «off-label»-bruk. Slik bruk er lovlig og ofte nødvendig for å tilby pasienter god behandling. Private klinikker kan derfor tilby bruk av intravenøs ketamin ved depresjon, forklarer overlege Sigurd Hortemo.

Beslutningsforum for nye metoder vurderte i 2022 om intravenøs ketamin skulle tas i bruk som behandling mot depresjon ved offentlige sykehus.



De konkluderte imidlertid med at det var for tidlig å vurdere dette da, og at det var nødvendig med flere større studier.

– På tross dette, har Sykehuset Østfold bestemt at de skal tilby intravenøs ketamin ved depresjon som utprøvende behandling, sier Hortemo ved Statens legemiddelverk.

Kostbar behandling

Psykiater Marianne Hatle har jobbet med ketaminbehandling mot depresjon både i Norge og USA. Hun mener behandlingen er trygg og uten særlig alvorlige bivirkninger.

Flere studier, blant annet en ved Karolinska Institutet, viser at 70 prosent av dem som ble behandlet med ketamin mot depresjon, fikk god effekt. En annen studie viser at 69 prosent av pasienter ble kvitt suicidale tanker etter ketaminbehandling.

BEHANDLINGEN: Psykiater Marianne Hatle har jobbet med ketaminbehandling både i Norge og USA. Foto: Privat

Metoden kan bli godkjent allerede neste år, når Beslutningsforum for nye metoder skal vurdere saken på ny.

Hos private klinikker er ketaminbehandling kostbart. Man må belage seg på å betale flere tusen kroner per behandling, og man må fort opp i 6-8 behandlinger.



– Det er mange som ikke har mulighet til å betale for det. Derfor er vi kjempeinteresserte i at dette blir et tilbud for det offentlige, sier psykiater Marianne Hatle.



– Dette dreier seg om mennesker som har det så vondt og fælt. Jeg tror det er vanskelig for andre å forstå hvor ødeleggende depresjon kan være. Når du er deprimert, er du i et så sort hull som er dypt fortvilende, forklarer psykiateren.

Artist Tara Bloch-Vere, som også er mor til to små barn, føler at hun og familien har fått livet tilbake etter behandlingen.

– Det er deilig å være tilbake igjen.