Tar TV-pause: Ønsker å hjelpe barn med diagnosen han selv har

Dennis Siva Lie (29) og Stian Sandø (31) gjester begge TV 2-podkasten «Realitysjekk» denne uken.

Siva slo gjennom med NRK-serien «Newton». Han søkte seg til naturfagsprogrammet etter at bestekompisen Sandø hadde vært programleder der noen sesonger.

Siden den gang har Siva Lie vært å se i en rekke TV-programmer, som «Kompani Lauritzen» og «Kokkeskolen». Han var også programleder i «God kveld Norge».

Sandø har på sin side også vært en del å se på skjermen, eksempelvis både i «Farmen kjendis» og «Camp Kulinaris».

Nå skal Sandø og Siva Lie nok en gang gjenforenes, men ikke på skjermen. «Newton»-bakgrunnen deres skal de likevel få god bruk for.

VENNER OG KOLLEGER: Stian Sandø (t.v.) og Dennis Siva Lie har vært venner i flere år, og også jobbet mye sammen i TV-bransjen. De gjestet også podkasten «Realitysjekk» sammen. Foto: Tore Martin Solheim/TV 2

Vil gjøre læring gøy

Etter å ha vært et hett TV-navn i flere år, tar Siva Lie nå en pause fra TV-jobbene. Planen er å jobbe med Sandø i forskjellige prosjekter, deriblant å lage pensum mer tilrettelagt for de med lærevansker, og særlig de med ADHD.

Siva Lie og Sandø har selv ADHD, og vet hvor viktig det er med tilrettelagt undervisning.

– Jeg mister tråden litt av og til, på grunn av ADHD-en, sier Siva Lie.



Sandø mimrer også tilbake til skoletiden:

– Da vi var små og hørte en lærer forklare noe, så kunne vi tenke: «Kødder du nå? Det du ville forklare meg var dette her, og du brukte så jævlig lang tid på å si det? Det var så ekstremt kjedelig, og du fikk bare frem dette poenget?». Å jobbe i «Newton» for min del, var en mulighet å forklare ting på en lettere måte. Nå har vi disse mobilene som gir oss muligheten til å forklare ting og legge ut ting.

DUO: Dennis Siva Lie og Marte Bratberg var programledere sammen i «God kveld Norge». Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

De mener begge at det er et marked for bedre digitale læringsmetoder. Kort forklart ønsker de noe som blant annet «forklarer fotosyntesen uten at man sover når man lærer om det».

– Jeg blir så overrasket når jeg ser hvilken retning sosiale medier har tatt. Det meste folk legger ut nå, er ikke læring. Så hvis vi kan gi barn et lite dytt for å prøve å få dem til å legge ut litt mer læring? Det er i alle fall det vi skal prøve på, sier Sandø, før Siva Lie fortsetter:



– Vi skal «TikTok-ifisere» utdanningsmateriale.

MOROKLUMP: Dennis Siva Lie er kjent for å skape mye god stemning der han er. Her er han sammen med to andre deltakere fra «Kokkeskolen», nærmere bestemt Pernille Haaland og Maud Angelica Behn. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Et lite stikk til TV-bransjen

Sandø forklarer hvorfor de ønsker å skape innhold som ligner mer på TikTok-videoer, og dermed gå litt vekk fra TV-bransjen i en periode:



– Det var noen unger som sa … Nei, faen! Nå er vi i TV 2-huset, vi kan ikke si det? Men de sa at det var gammeldags å jobbe i TV-bransjen. Det var ikke jeg som sa det! Ikke skyt budbringeren. Ikke skyt ungen heller, ler Sandø.

Kompisene har mer på lur. De samarbeider også om å lage såkalte «vitenshows», hvor de reiser rundt i Norge og lærer ungdom om naturfag på en morsom måte.

– Vi lager raketter, bomber og ting som eksploderer, sier Sandø lattermildt.

Selv om det høres litt utrygt ut, mener begge hardnakket at dette foregår på en trygg måte, og at sprengningseksperimentene er morsomme – ikke farlige.