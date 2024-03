Tar oppgjør med helse-tabu: – Det skal ikke definere meg

Influenser Sara Emilie Tandberg (31) blir å se på TV-skjermen i forbindelse med «16 ukers helvete bootcamp», med hardtreneren Martin Johnsrud Sundby (39) i spissen.

– Jeg måtte ta noen runder med meg selv da dette ble et spørsmål. For meg var det viktig at dette med kosthold og trening, med tanke på de verdiene jeg står for og hva businessen min er bygget opp på, ikke krasjet, uttalte Tandberg på Instagram story.



I programmet kan deltakerne selv velge om de ønsker å vise vekten sin på TV eller ikke.

I en video på Snapchat forteller Tandberg at hun ønsker å vise vekten sin på skjermen.



Til God kveld Norge forteller 31-åringen hvorfor hun ønsker å snakke åpent om temaet.

– Jeg ser jo at vekt er blitt innmari tabubelagt, og som man henger seg veldig opp i.

– Det er jo det jeg synes er synd. Som at vekt har en form for makt over deg. At vekt skal bestemme hvordan du skal begrense deg, og at man kanskje tenker «hvis jeg veier så mye så er jeg bra nok», legger hun til.

– Det er bare et tall

31-åringen synes det er vondt å se at mange begrenser seg på grunn av et tall.

Selv har hun snakket om vekten sin når det har vært naturlig.

– Og da spør folk «hvorfor forteller du om vekta di?», sier hun og fortsetter:

– Det er viktig å påpeke at det ikke skal være en skummel ting. Det er ikke noe du skal skjule eller tenke at definerer deg.

Det er mange faktorer som spiller inn når det gjelder hva man veier, mener Tandberg, og forteller at det er nettopp derfor hun ønsker å være åpen om vekten sin.

– Du kan ha fem mennesker som veier nøyaktig det samme, men som ser totalt forskjellig ut. Det er det jeg har lyst til å vise, sier hun.

Selv tror ikke Tandberg at det vil bli noen reaksjoner som følge av at hun snakker åpent om vekten sin.

– Jeg tror at jeg har forklart det ganske bra, og så langt har det bare vært positive tilbakemeldinger. Flere har skjønt at det bare er et tall, det er ikke noe du skal henge deg opp i.

– Opp til deltakerne

Kommunikasjonsrådgiver for programmet, Celine Ryel, skriver i en epost at det er opp til hver enkelt deltaker om de ønsker å vise vekten sin.

– Det er kun et av verktøyene deltakerne kan bruke for å måle sin fremgang, skriver hun.

Ifølge Ryel har de, til forskjell fra tidligere sesonger, ikke filmet veiing i starten av innspillingen denne sesongen.

MENTORER: Tidligere langrennsløper Martin Johnsrud Sundby og klinisk ernæringsfysiolog Anette Skarpaas Ramm er mentor for kjendisene Foto: Ole Eltvik

Hun utelukker imidlertid ikke at det vil bli en del av programmet på et senere tidspunkt.

– I tidligere sesonger har to av deltakerne ikke ønsket å vite egen vekt, og det respekterer selvsagt produksjonen.

– Deltakerne har helt forskjellige utgangspunkt for å delta i programmet og ulike mål de ønsker å oppnå, men felles for dem alle er at de ønsker en sunnere livsstil. Noen av dem ønsker å bli lettere, mens andre ønsker å bli sterkere og å få redskapene til å kunne leve sunnere, uttaler hun.

Merker bedring allerede

Tandberg er kommet godt i gang med treningen allerede, og legger ikke skjul på at hvordan reisen for en sunnere livsstil har gått så langt.

PÅ SKITUR: Influenseren er godt i gang med treningen i fobindelse med programmet. Her på skitur. Foto: Privat

– Det krever mye tid, så det er en utfordring. Men jeg merker en bedring allerede.

Før innspilling hadde 31-åringen ryggsmerter, og tenkte «hvordan skal ryggen min klare dette her?».

– Men den har blitt så mye bedre allerede. Jeg gikk jo fast til kiropraktor, men har ikke vært der siden bootcampen. Så jeg merker fort hvor mye det har å si.