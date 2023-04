TV 2-profiler forteller om sine tradisjonelle og utradisjonelle påskeplaner, og hva som gjør at de kommer i påskestemning.

PÅSKE: TV 2-profilene har klare planer for årets påskeferie. Blant andre Ørnulf Høyer, Eli Kari Gjengedal og Christian Paasche forteller hvordan de skal feire høytiden. Foto: Morten Leander Kristoffersen/Ditlev Eidsmo/Aleksander Myklebust

Hvordan vi velger å feire påsken varierer fra person til person, og fra år til år. Likevel er det noen tradisjoner de fleste tar med seg inn i påsken, uansett om de befinner seg på fjellet, i byen, eller i utlandet.

TV 2-profilene forteller om hvilke påsketradisjoner som står deres hjerte nærmest – om de foretrekker kald eller varm påske, og hva de gjør for å komme i påskestemning.

Én av dem vurderer å droppe alkoholen, en annen skal feire påsken med en kjent norsk artist, og én skal plukke plast i Oslofjorden.

Blitt invitert på hytta til seerne

TV 2s væranker Eli Kari Gjengedal (52) skal tradisjon tro feire påsken på Geilo sammen med ektemannen Tom Saxegaard og resten av familien. For Gjengedal er det kald påske som gjelder.

– Snøen skal ligge, så jeg kan stå på ski og kose meg. Og så helst fint vær, så jeg kan sole meg. Men jeg må være i den norske fjellheimen - aldri til Syden!

Det blir derimot ikke bare påskekos for Gjengedal. Hun skal også melde været til det norske folk, både fra Geilo og Ustaoset.

– Å være ute blant folk i fjellet og melde været er så givende. Alle er så positive og glade, og smiler bredt når de ser meg sette opp fotoutstyret på fjellet.

MELDE VÆRET: Det blir også jobbing på fjellet for Eli Kari Gjengedal, der hun skal melde været for TV 2. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det norske folk har også engasjert seg i hvor værankeret skal stille seg oppe i fjellet:

– Jeg snakket på radio om at jeg skulle melde været fra Geilo, og da rant det inn med meldinger med invitasjoner fra folk som vil at jeg skal komme til hyttene deres for å gjøre det der! Det er veldig gøy.

En annen tradisjon Gjengedal er trofast til, er påskeegg, både for store og små. I tillegg lager hun alltid påskelam, dette til tross for at hun ikke spiser det selv. I ungdommen hadde hun nemlig en dårlig opplevelse med lam.

– Jeg spiser ikke lam selv, så resten av familien får det. Jeg ble matforgiftet av en lammekebab i Ankara i Tyrkia, og lå rett ut etter det. Jeg har ikke klart å spise lam siden, med unntak av pinnekjøtt, forteller 52-åringen og ler.

Skal plukke plast i Oslo-fjorden

For Farmen kjendis-profilen Ørnulf Høyer (58) blir påsken feiret litt lenger sør på landet. Høyer og familien skal tilbringe høytiden på hytta på Nøtterøy.

– Vi har et paradis nede ved vannet. Der er vi ofte i påsken, i tillegg til hele sommeren.

Selv om Høyer og familien ikke er garantert snø, blir det ikke mangel på påskeaktiviteter av den grunn.

– Vi skal arrangere påskeskirenn, selv om det er på grunn matte! Vi spenner på oss skiene, og har det i hagen. Så har vi afterski med skiutstyr, forteller 58-åringen.

AKTIV PÅSKE: Ørnulf Høyer og familien har flere tradisjoner og aktiviteter for påskeferien. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

En annen tradisjon som aldri brytes, er at Høyer kler seg ut som påskeharen:

– Det er mer enn én gang jeg har kledd meg ut som påskeharen, og løpt rundt for å gjemme påskeegg. Det er alltid en tradisjon på påskeaften, forteller han og ler.

Høyer er også bevisst på at påsken er familietid. Derfor legger familien vekk mobiltelefonene, spiller spill, har quizer, og ser på krimserier.

Høyer har også en mer utradisjonell tradisjon de tar for seg når de er på hytta på Nøtterøy. Når de feirer påsken der sjøsetter de båten, og drar til en liten bukt hvor de plukker plast.

– Selv om vi er der nesten hvert år, så er det alltid ny plast som dukker opp. Og det er plast som ser ut til å ha ligget der i årevis. Det er helt jævlig. Så i år skal Høyer-kjeden og organisasjonen «Hold Norge rent», ha en dag hvor vi alle drar ut og plukker plast. Det er viktig for oss å bidra til å holde Oslofjorden og Norges hav rent.

Skal feire påsken med kjent, norsk artist

TV 2s sportskommentator Christian Paasche er veldig glad i påsken. I år, som årene før, er planene klare:

– Påsken er for meg Ustaoset, sånn har det alltid vært. Lange turer, korte turer, en tur i slalåmbakkene på Geilo, og hvis været tillater det; en tur opp på Hallingskarvet. Og selvfølgelig hygge og samvær med hyttenaboer og familie.

Det blitt også litt jobb mellom skiturene og hyttekosen.

– Det blir sykkelkommentering på TV 2 palmesøndag og 1. påskedag, men utenom det finner du meg på Ustaoset!

For Paasche er det ingen tvil om at påsken skal være kald, men ikke altfor kald. I fjor startet familien også en ny tradisjon, med hjelp av tidligere Kompani Lauritzen-deltaker Daniel Kvammen (34):

INGEN TVIL: Christian Paasche tilbringer påsken i kalde omgivelser. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– I fjor arrangerte vi en påskekonsert på Prestholtseter på langfredag. Det var magisk med masse folk, god musikk og stemning, strålende vær og vakre Hallingskarvet som bakteppe. Nå gleder vi oss til at Daniel Kvammen skal dra opp lydanlegget med pulk til Prestholtseter i år igjen, forteller han til TV 2.

Paasche har også et viktig tips å komme med til det norske folk.

– Slapp av! Stress ned. De som vil på skitur går skitur, de som vil sitte i solveggen kan gjøre det. Det funker enten man er til fjells eller har bypåske, men det er viktig å komme seg ut! Så kan man bli litt rød på nesen.

Vurderer å droppe alkoholen

Farmen kjendis-deltakeren Aleksander Sæterstøl (27) vurderer i år å droppe alkoholen og festingen på afterski.

– Planen var hele tiden å være på fjellet, enten Geilo eller Hemsedal, men jeg er så lei alkohol nå, så jeg tror jeg bare blir hjemme med familien. Jeg tenker egentlig at jeg bare skal slappe av og ikke være på steder der man må drikke alkohol. Det er godt å slappe av og ikke gjøre noe, sier Sæterstøl til TV 2.

BÅDE VARMT OG KALDT: Aleksander Sæterstøl kan tilbringe påsken både på fjellet og i utlandet. Foto: Espen Solli

Det er fortsatt mulighet for at det blir en liten endring i planene.

– Plutselig så finner jeg ut at jeg vil på fjellet, og da stikker jeg på fjellet. Men akkurat nå vil jeg bare slappe av.

For Sæterstøl trenger ikke nødvendigvis påsken å være kald:

– Jeg har pleid å være mye i utlandet i påsken, Gran Canaria og sånn. Men på grunn av korona har det ikke blitt så mye av det de siste årene.

– Har du noen påsketips til det norske folk?

– Hvis været holder seg, er det bare å få tak i noe ved, stikke ut i skauen og tenne et bål. Prøv å vær sosial! Jeg synes det er hyggelig å gå en tur og grille pølser, sier den pølse-glade mannen.

Har et veddemål

Skuepiller, gamer og «Farmen kjendis»-profilen Aslak Maurstad har en rekke planer i påsken. Han og familien har pleid å dra til Gålå og i år får han også besøk av kjæresten fra København.

Det blir også en kjær gjenforening med et datatreff: «The Gathering».

– Jeg er på jobb der som streamer. Jeg har ikke vært der på femten år. Der får jeg møte masse folk jeg ellers møter på nett, så det er veldig hyggelig.

– Jeg var tolv eller tretten år første gang jeg var der. Det var det lykkeligste jeg hadde vært i livet til da, husker jeg, forteller Maurstad.

GAMING: Aslak Maurstad sin påske vil bære preg av gaming. Foto: Jonas Been Henriksen

I tillegg har han ett spesifikt oppdrag i påsken, som er et veddemål. Dette går ut på at han skal spille seg gjennom alle nivåene av Super Mario 64. Dersom han klarer dette innen 7. april, vinner han veddemålet og motparten må sitte i et tomt slangebur i 24 timer.

– Hvis jeg ikke klarer det, så skal han barbere av meg alt håret. Jeg har tatt kontakt med en nordmann som er nummer syv i verden, og han skal coache meg. Jeg skal prøve mitt absolutt beste, sier han.

Til tross for at Maurstads påske ikke blir fullt så tradisjonell, har han mye på blokka for høytiden. De typiske tingene vi forbinder med påsken, har dessuten ikke vært hans favoritt.

– Jeg hatet lam da jeg var yngre. Vi pleide å feire påske ved å spise lam, og da visste jeg ikke hvordan jeg på en høflig måte kunne unngå å spise maten. Krim og lam er det jeg forbinder med påske, og jeg er ingen storkonsument av krim. Jeg spiser egentlig ikke så mye godteri heller, så kanskje påsken ikke er laget for meg, ler han.