Tar et oppgjør med gavehysteriet: – Jula er mer enn bare gaver

Julaften er like rundt hjørnet, og ikke alle har gledet seg til jula i år. Disse kjendisene tar nå et oppgjør med gavehysteriet som jula bringer.

GAVEHYSTERI: TV-profilene er enig om at gavehysteriet har gått for langt. Foto: TV 2

Denne høsten har vært preget av flere dystre nyheter rundt norsk økonomi. Både strøm og mat har blitt dyrere, og Norges Bank har satt opp rente flere ganger det siste halvåret.

Nå som jula nærmer seg er det en ting som spesielt er i fokus på det norske forbrukermarked – nemlig julegaver.

Grunnet trangere økonomiske kår, viser en undersøkelse gjort av YouGov at en av tre nordmenn nå gruer seg til jula.

Pengebruken må prioriteres, spesielt til nødvendigheter som lån, strøm, drivstoff og mat. Forbrukereksperter har også kommet med klare oppfordringer til det norske folk.

Gavehysteriet er også noe norske kjendiser kjenner på. For Mayoo Indiran (32) er det ikke lenge siden han lot seg påvirke av presset:

– Jeg kjøpte julegaver med kredittkort, forteller han til TV 2.

Fokus på magien i jula

Denne måneden skapte influenserparet Julianne Nygård (32), bedre kjent som Pilotfrue, og hennes ektemann Ulrik Nygård flere overskrifter da de delte i sosiale medier at deres to år gamle sønn hadde fått en splitter ny iPhone i julekalenderen.

Sexolog og influenser Iselin Guttormsen (35), som denne høsten var med på Skal vi danse: all stars, er en av dem som de siste årene har tonet ned på julegavene.

ANNET FOKUS: For Iselin og familien ligger ikke fokuset på julegaver. Foto: Espen Solli/TV 2

– Vi har, som vi har gjort de siste årene, kun kjøpt julegaver til barna. Jeg føler folk stresser for mye med gavestyret, noe som ikke gjør jula noe hyggelig, skriver influenser til TV 2.

Guttormsen, som nylig åpnet opp om forholdet hennes til sin dansepartner, sier hun og familien fokuserer på andre ting i jula.

– Vi har mer fokus på magien og kosen som jula bringer med seg. Det å kunne være sammen og nyte fridagene er det viktigste.

Kjøpte julegaver på kreditt

Mayoo Indiran, som denne høsten har vært aktuell i sin egen TV-serie med bestekompisen Abu Hussein (35), sier til TV 2 at han i år har sterke meninger rundt julegaver.

Indiran har nemlig sagt til familien at han ikke ønsker noen julegaver fra dem, og at han heller ikke kommer til å kjøpe noen gaver.

– Vi har blitt enig om at vi heller skal kose oss sammen i jula, og ha en stor middag etter jul.

Indiran har tidligere slitt med dårlig råd, og har opplevd noen av hans vondeste øyeblikk i juletiden.

– Akkurat i år kjenner jeg ikke på det med å ha dårlig råd, men det har jeg gjort flere ganger før. Tidligere har det gått så langt at jeg kjøpte jeg julegaver med kredittkort.

VANSKELIGERE TIDER: Mayoo (t.h) bekrefter at han tidligere har gruet seg til å kjøpe julegaver. Nå har han fått nok. Foto: Eivind Senneset / TV 2

TV-profilen trekker frem at han syns snuoperasjonen som skjer i samfunnet, med fokus på hvilket press jula kan skape, er både viktig og riktig.

– Det er i perioder som dette, når det er mange som sliter, man ser at jula handler om så mye mer enn gaver. At man heller tenker mer på kvalitetstiden. Jula er mer enn de materielle tingene som skal ligge under juletreet, sier 32-åringen og legger til:

– Jeg har ikke brukt en eneste krone på verken julepynt eller julegaver i år, og det syns jeg er utrolig deilig!

Har samlet inn 3.6 millioner kroner

En av dem som har viet førjulstiden sin til dem som gruer seg til jul er TV 2-programleder og VGTV-profil Mads Hansen (38). I starten av desember startet programlederen en innsamlingsaksjon sammen med «Rett fram opplevelser».

Innsamlingsaksjonen beskrives slik på Spleis.no: «Alle barn skal kunne glede seg til jul. Ikke bare de som har foreldre med god nok økonomi».

Det var nemlig akkurat dette som gjorde at 38-åringen bestemte seg for å starte spleisen.

SAMLET INN 3.6 MILLIONER: Mads Hansen har i løpet av desember samlet inn 3.6 millioner kroner som går til familier med dårlig råd. Foto: Eivind Senneset / TV 2

– Både barn og voksne skal kunne glede seg til jul. Det er mye press rundt gaver, som for eksempel når barna gruer seg til å komme tilbake på skolen etter ferien – fordi de ikke fikk noen julegaver. Det verste man kan oppleve på skolen er å skille seg ut. Så det at noen barn gruer seg til å gå på skolen etter ferien syns jeg er veldig vondt å tenke på, sier Hansen til TV 2.

Det opprinnelige målet til spleisen var 500 000 kroner. I skrivende stund har Hansen samlet inn over 3.6 millioner.

– Det er veldig gøy at vi har fått inn så mye penger. Det var veldig vanskelig å vite hvor mye vi kunne håpe på, så det har gått over all forventning.

Hansens egne juletradisjoner rundt gaver beskriver han som ganske alminnelige.

– Vi har ikke noe spesielle avtaler rundt gaver, men det er selvfølgelig barna som står i fokus. Barna får noe av det de ønsker seg, men vi har ikke noe «pakkorama» under juletreet. Fokuset er å ha det hyggelig og å roe ned med familien, sier 38-åringen.

– Vi må snakke mer åpent om økonomi

For God morgen Norge- og Rydderevolusjonen-programleder Desta Marie Beeder (34) er det heller ikke gaver under treet som skaper julestemningen.

– Vi er en ganske liten familie, så det er ikke så mye gaver. Vi har en regel om at det ikke er lov å kjøpe dyre gaver til hverandre. Jula handler om å tilbringe tid med dem man er glad i, gode samtaler og lave skuldre, skriver hun til TV 2.

Det at en av tre nordmenn gruer seg til årets jul, er noe Beeder føler det norske samfunn burde bli bedre på å snakke høyt om.

INGEN DYRE GAVER: Desta og familien har inngått en avtale om å ikke kjøpe dyre gaver til hverandre. Foto: Knut Erik Skistad

– Jeg syns det er helt forferdig at folk gruer seg til jula på grunn av økonomien. Jeg håper at vi klarer å snakke åpent om økonomi med hverandre. Folk skal ikke måtte gå rundt og prøve å skjule hvordan de har det.

Programlederen oppfordrer også folk til å tenke annerledes og nytt rundt årets julegaver.

– Jeg tenker generelt mer på gjenbruk og opplevelser som gaver denne julen. Jeghar ønsket meg kinobilletter. Så jeg håper på mange gode kinoopplevelser neste år!