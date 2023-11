Tar et oppgjør etter uønsket Farmen-oppførsel

Maria Skogvoll Andberg tar opp for «Farmen»-deltakerne at hun har opplevd uønsket oppførsel.

Årets «Farmen»-sesong nærmer seg slutten, noe som betyr at deltakerne har til nå tilbrakt ni uker sammen. Denne sesongen har ikke vært fri for dramatikk.

I tirsdagens episode kommer de utslåtte deltakerne Yassin El Barkani (31) og Carla Maria Haringstad (30) tilbake til gården.

Under ett av de felles måltidene velger Maria Skogvoll Andberg (24) å ta opp noe hun har på hjertet. Hun har opplevd uønsket oppførsel mot seg, og tar opp dette i plenum.

Se video av hendelsen i vinduet under:

Tilbakeblikk til barndommen

Under måltidet forteller Maria at hun ikke har hatt det bra den siste tiden.

– Jeg har følt at jeg har blitt snakket litt nedlatende til av flere og jeg har følt at jeg blir tråkket litt på – at jeg blir en boksesekk, sier hun, tydelig preget, i episoden.

Hun legger til at hun ble mobbet som barn, og kjente igjen disse følelsene fra barndommen under oppholdet. Når TV 2 tar kontakt med 24-åringen, forteller hun at hun opplevde å bli fryst ut av Carla og storbonden Kathrine Jakobsen (41).

– Jeg følte at de lot som at jeg ikke eksisterte, himlet med øynene når jeg pratet og kom med spydige kommentarer. På det tidspunktet følte jeg at de mobbet meg, sier hun.

– Veldig leit

Samtalen kommer etter en hendelse i bakstehuset, der Maria hadde hatt ansvaret for maten mens Carla var på «Torpet». Det er nemlig sistnevnte som tidligere har stått for mye av arbeidet med maten.

Da Carla kom tilbake, reagerte hun på at det hadde blitt forsinkelser med maten og at det ble for lite mat. Hun er nemlig utdannet kokk, og mat har vært et viktig tema for henne på gården.

KOKK: Carla Maria Haringstad har vært opptatt av matlagingen på Fredheim gård. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Maria mener selv at det ikke var noe hold i kommentarene hun fikk mot seg.

– Jeg opplevde at de ikke likte meg, og derfor skulle de tråkke ned på meg for hver minste ting. Det føles veldig kjipt når man opplever at noen går aktivt inn for å ta deg basert på hvordan du er som person.

Carla sier til TV 2 at det er veldig leit å høre at noen opplevde at ting var vanskelig inne på gården.

– Vi var alle slitne og jeg tror at på et tidspunkt var alle vi resterende litt på felgen. Heldigvis er alle uenigheter og krangler løst opp i i dag. Og vi er alle takknemlig for den opplevelsen vi har hatt, sier hun.



Kjenner seg ikke igjen

Kathrine forteller at hun ikke kjenner seg igjen i påstandene som ikke omhandler situasjonen rundt maten.

– Maria hadde tatt ansvaret for maten og det var kjempefint. Men når man tar ansvaret for maten, så er det det som er det viktigste å få i stand. Når det ikke var tidsnok eller nok mat, så fikk hun en tilbakemelding på det.

Hun påpeker at de ryddet opp i dette etter samtalen som ble tatt opp rundt middagsbordet. Kathrine sier at tilbakemeldingene ikke var personlig ment.

– Uansett hvem av oss som hadde hatt ansvaret for maten og gjort de samme tingene, så hadde tilbakemeldingen vært den samme. Det hadde overhodet ikke noen ting med personen Maria å gjøre. Man må skille mellom følelser og fakta.

– Klippen min

I episoden uttrykker Yassin sin støtte overfor Maria.

– Det er to personer her inne som jeg føler er veldig strenge med Maria. Jeg får veldig vondt av henne, som må stå i disse tilbakemeldingene fra Kathrine og Carla, sier han.

Til TV 2 forteller han at han brydde seg om Maria og oppfordret henne til å ta en samtale med Carla og Kathrine.

– Jeg oppfattet det som at hun var mentalt nedbrutt og bekymret for hvor mye mer hun klarte å stå i på grunn av enkelte inne på gården.

Maria bekrefter at Yassin støttet henne i situasjonen.

– Jeg er så takknemlig for at Yassin kom tilbake (fra «Torpet», journ. anm.) og støttet meg. Han var virkelig klippen min den uka, forteller hun.

En konkurranse

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, skriver at de ikke ønsker at deltakerne skal føle seg dårlig behandlet eller utilpass under innspillingen.

– Samtidig er «Farmen» en konkurranse der deltakerne bor tett på hverandre over lang tid og det kan tidvis bli steile fronter inne på gården. I disse periodene er produksjonen ekstra oppmerksomme på å gi god støtte og oppfølging til de deltakerne det gjelder.

– Deltakerne har et stort apparat av erfarne produksjonsmedarbeidere rundt seg, og skal føle seg godt ivaretatt under innspillingen.



Se «Farmen» tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 Direkte og TV 2 Play.