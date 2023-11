Tar dommeren i forsvar etter mobbeanklager

Aslak Maurstad (31) seiler frem som en publikumsfavoritt, og har karret seg helt til en finale selv om han ikke er den som har fått høyest dommerpoeng denne sesongen.

TV-seere har lagt sin elsk på den unge skuespilleren, og liker ikke når de opplever at noen er ufine mot ham. Støtten fra publikum har faktisk gått litt for langt, ifølge Maurstad.

Han vil nemlig ikke at fansen hans skal være ufine mot dommerne, selv om noen kan oppfatte at de er strenge mot ham.



– Jeg hørte at Merete hadde fått sinte folk i innboksen. De mente at hun hadde mobbet meg. Jeg vil bare si dette, til alle som tror at hun har mobbet meg: Jeg opplever ikke at hun har mobbet meg, sier Maurstad, helt uoppfordret i et intervju med TV 2, og fortsetter:



– Det er hennes jobb å si sånne ting, og komme med tilbakemeldinger. Ikke vær slem mot stakkars Merete, hun gjør bare det hun skal, sier Maurstad med et stort smil.



Takker for støtten

Maurstads ord varmer hjertet til Merete Mørk Lingjærde (61).

– Det setter jeg utrolig pris på at Aslak sier. Han er en utrolig fin type og jeg har overhodet ikke inntrykk av at han har opplevd meg slik, sier Lingjærde, og fortsetter:

– Men, det stemmer at jeg har fått et par meldinger som antyder at det jeg sa var stygt og usmakelig. Jeg er trygg på hva jeg sier og at det jeg sier er faglig begrunnet, men jeg synes det er leit å bli oppfattet slik.

TRIO: «Skal vi danse»-dommerne Trine Dehli Cleve (62), Merete Mørk Lingjærde (61) og Morten Hegseth (37). Foto: Torstein Wold / TV 2

– Ikke sur



Også Maurstads dansepartner, Marianne Sandaker (35), sier at hun ikke har noe negativt å si om dommerne.

Dette til tross for at hun buet på dem under en av sendingene. Buingen og engasjementet kommer fra at hun er stolt over Maurstad og at hun håper folk ser hvor mye de arbeider hver uke.

– Jeg er ikke sur på noen. Vi har det kjempefint og er fornøyde med alt, konstaterer Sandaker.



At Sandaker buet på ekspertpanelet, ble for øvrig tatt imot med et smil av dommerne. Da Morten Hegseth (37) gjestet TV 2-podkasten «Realitysjekk», sa han at han syns det var nydelig at Sandaker «bjeffet litt».

Se video av buingen under:

Maurstad setter veldig stor pris på alle som stemmer på ham og som støtter ham. Han understreker likevel nok en gang at han ikke vil at det skal gå på bekostning av andre:

– De tenker sikker at det er hyggelig gjort å forsvare meg, men det skal ikke gå utover Merete.



I podkasten «Realitysjekk» snakker Morten Hegseth om hvordan det er å være dommer. Hør intervjuet ved å trykke på avspillingen under. Spol til 40 minutter og 30 sekunder om du kun vil høre om «Skal vi danse».