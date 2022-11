Tapte tvekampen med vilje – motstanderen knakk sammen i tårer

Det var nok en gang Torpet-utfordrer Tore Haraldset (62) som måtte ut i tvekamp, en knapp uke etter han vant mot deltakeren Benjamin Lien (32).

Tvekampen endte opp med å bli sesongens mest dramatiske tvekamp, hvor Benjamin både spydde og gråt.

Denne siste, ordinære tvekampen ble derimot ikke mindre dramatisk. Andrekjempen Lasse Fredheim (26) valgte grenen «sekken», til tross for at Tore hadde nevnt til 26-åringen at det ville bli vanskelig for ham å gjennomføre med skaden i kneet.

SKADE: Tores kneskade gjorde at han måtte gå på krykker på Farmen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Kneskaden var grunnen til at 62-åringen gikk på krykker under oppholdet.

Da tvekampen skulle starte, tok den plutselig en uventet vending. Tore valgte å slippe sekken – og tapte med vilje.

Se video av de dramatiske minuttene i toppen av saken.

Det skapte en svært emosjonell reaksjon hos Lasse, som begynte å gråte etter at han ble tvunget til å fullføre alene.

For 26-åringen ble det en bitter start på finaleuken – som startet like etter Tore hadde forlatt tinget.

Se hva Tore hadde å si etter tvekampen, og hvorfor han kritiserer oppførselen til samtlige av Farmen-deltakerne i video i topp.

KNAKK SAMMEN: Lasse knakk sammen i tårer etter den sure seieren mot Tore. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Kritiserer ufin oppførsel hos deltakerne

Tore var en av årets Torpet-utfordrere, og den eneste av dem som kom seg hele veien inn på Li gård. Til tross for hans tvekamp-seier uken før, ble han fortsatt ansett som en utfordrer av medforpakterne.

Ukens storbonde, Ivana Miric (28), begrunnet førstekjempevalget av Tore med å si at hun måtte holde en tidligere avtale. Dette var til tross for at Tore var den som gjorde henne til storbonde.

– At jeg ble valgt til førstekjempe reagerte jeg ikke på i det hele tatt, det lå i kortene. Jeg hadde blitt veldig overrasket om jeg ikke ble valgt til førstekjempe, sier 62-åringen til TV 2 rett etter exiten.

Med tanke på årets Torpet-tvist, er Tore nemlig ikke enig med Farmen-deltakerne, som mener at utfordrerne skal rett ut med en gang.

– Jeg skjønner at det har vært slik tidligere, når utfordrere har kommet hjemmefra og rett inn på Farmen. Da er jeg helt enig med dem. Men jeg var fire uker på Torpet før jeg kom inn på Farmen. Så det har vært litt annerledes nå. Jeg føler at utfordrerne har fått litt for hard medfart.

Da utfordrerne fra «Torpet 2» ankom gården tidlig i uke ni, ble det intriger og drama som endte med at Hashar Aziz (34) valgte å trekke seg. Tore reagerer nå på mottakelsen og behandlingen av utfordrerne denne sesongen.

– Det er ufint. Når jeg var på Torpet tok vi imot utslåtte Farmen-deltakere på en veldig fin måte, forklarer han.

– Det var kun to og en halv uke til finalen da jeg kom inn. Jeg synes det er alt for sent å komme inn på Farmen da. Før har det ikke vært slik. Så jeg skjønner at frustrasjonen blir større når du kommer inn enda senere enn de har gjort tidligere, utdyper 62-åringen.

UFIN OPPFØRSEL: Tore er ikke enig i Farmen-deltakernes behandling av årets utfordrere. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Følte seg lurt

Tore konstaterer likevel at han føler seg godt mottatt av de andre deltakerne.

– Jeg har ikke følt meg som en utfordrer med unntak av når det var snakk om kamp. Tilbakemeldingene på at de ønsket meg tilbake igjen på gården varmet veldig. Så det er noe jeg tar med meg hjem.

62-åringen utdyper også om kneskaden, som han valgte å holde hemmelig for de andre deltakerne.

– Jeg har slitt med menisken tidligere når jeg har gått på turer og nedover bakker. Når jeg skal gå nedover har jeg veldig vondt i foten, og det ble bare verre og verre her inne. Da fikk jeg hjelp av en lege som fortalte meg det er menisken min det var noe galt med. Han ba meg avlaste foten, og jeg måtte gå på krykker.

Før Lasse skulle velge tvekampgren, valgte 62-åringen derimot å åpne opp om kneskaden.

– I praten med Lasse følte jeg han ville ha en real kamp, og han spurte meg om det var en gren jeg ikke ville at vi skulle ta. Så jeg stolte litt for mye på Lasse der, men slik er spillet.

Tore legger så til at han følte seg lurt.

– Jeg føler meg litt lurt, det gjør jeg. Men nå som vi er så nære finalen har jeg forståelse for valget Lasse gjorde. Jeg tror han ble overrasket over at jeg ikke gikk i kamp. Han forberedte seg veldig i forkant, så jeg tror han ble veldig overrasket da det gikk opp for ham at foten min var verre enn han trodde.

Til tross for dette sier 62-åringen at han ønsker å holde kontakt med Lasse, og de andre, når alle er hjemme fra gårdslivet i 1922.

– Lasse er en ærlig og fin type. Jeg ønsker å ha kontakt med alle sammen.

IKKE LANGSUR: Til tross for at Tore føler seg lurt, er han ikke sur på Lasse etter valg av tvekampgren. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Lasse svarer: – Følte meg som verdens billigste person

Da TV 2 ringer Lasse for å høre hvordan opplevelsen med tvekampen var for han, er det en ydmyk deltaker som forteller sin side av saken. Episoden er ikke noe 26-åringen har sett frem til.

– Det var oppriktig ikke meningen min å gjøre det på den måten. Jeg ble veldig lei meg da han slapp sekken. Jeg skulle ønske vi hadde fått en tøff konkurranse, og jeg slo han ut på redelig vis, sier han åpenhjertig.

De minuttene Lasse var tvunget til å fullføre tvekampen alene, var noe av de mest krevende han gjorde i løpet av hans elleve uker på Farmen.

– Jeg følte meg som verdens billigste person da jeg gikk frem og tilbake med hesteskoene. Det føltes veldig som at jeg prioriterte konkurranse foran menneske, og det var ikke tilfellet.

SKAMMENS GANG: Lasse skulle ønske tvekampen hadde et annet utfall, og hadde valgt annerledes om han hadde visst det ville ende slik. Foto: Anton Soggiu/TV 2

26-åringen forteller at dersom Tore hadde gitt uttrykk for at han ikke ville stille opp i kampen om det ble sekken, ville han valgt saging eller slegge.

– Tore sa han kom til å stille opp i alle konkurranser, så det var veldig uforventet. Men jeg skjønner det er vanskelig for Tore å si det rett ut, og å stole på at jeg ikke ville brukt det mot ham. Men det hadde jeg aldri gjort, forklarer han.

Sekken var nemlig den øvelsen Lasse hadde mest lyst å prøve før han forlot Farmen, fordi han syns dette var den tøffeste øvelsen.

– Jeg tror de fleste gruer seg til tvekamper, men jeg er et konkurransemenneske som vil ha en skikkelig konkurranse. Så da vi ikke fikk det, var det utrolig kjipt. Hadde det vært mulig å bytte gren etter han slapp sekken, så hadde jeg gjort det.

KNAKK FULLSTENDING SAMMEN: Lasse endte opp med å hylgråte etter seieren. Her blir han trøstet av medforpakteren Henrik. Foto: Anton Soggiu/TV 2

En kraftig bismak

Som vinner av tvekampen var Lasse automatisk en del av finaleuken på Farmen. Det jublet han derimot ikke over.

– Finaleuken betyr mye, men jeg ville heller havnet der på en rettferdig måte – ikke slik jeg gjorde. Det var en kraftig bismak. Jeg var mer lei meg enn glad, men det tror jeg alle så.

Dersom seere spekulerer i om 26-åringen valgte sekken med vilje grunnet Tores skade eller ikke, bryr han seg fint lite om.

– Jeg står og hylgråter etter at jeg har vunnet, og hva kommentarfeltet må mene bryr jeg meg ikke om. De andre deltakerne vet hvor mye jeg ville prøve sekken, og de vet hvor vanskelig det var for meg etterpå, sier Lasse.

26-åringen presiserer at det i dag er god stemning mellom de to deltakerne, og at de er gode venner.

– Tore er real og kjempefin fyr jeg er glad jeg ble kjent med. Men jeg skulle bare ønske jeg kunne slått han i en jevn kamp, og at det ikke ble slik som det ble, avslutter han.

