Tapte tvekampen: – Kjenner på en skuffelse

Da førstekjempen Bård Kristiansen (52) valgte Per Georg Johansen (63) som sin motstander i den andre tvekampen i årets «Farmen», ble det en duell mellom to av de mest erfarne inne på Fredheim gård.

Andrekjempe Per Georg følte seg forpliktet til å velge en gren som oste av maskulin kraft.

– Jeg valgte øksekast fordi vi hadde en avtale. Hvis vi skulle møtes i kamp så skulle vi møtes i noe som var en kamp for menn, sier «PG» til TV 2.

Han utdyper:

– Jeg tenkte at jeg ville slått Bård i kunnskap, men så tok jeg han i hånden på øksekast. Jeg kan ikke bryte ordet mitt. Det er ikke så mye jeg har, men ordet mitt holder jeg alltid. Så da sa jeg: «Okay, da tar jeg deg i øksekast», forklarer han.

SKUFFET: Per Georg er ikke fornøyd med egen innsats i søndagens tvekamp. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Var klønete

Selv om det ble en jevn kamp, bommet Per Georg kraftig på et av kastene. Seieren gikk dermed til Bård, og 63-åringen må flytte fra «Farmen»-gården og inn på «Torpet».

– Jeg kjenner en på skuffelse over egen innsats. Jeg var klønete og klarte å rote til et kast. Utrolig! Jeg forstår ikke hvorfor. Men det var litt vanskelig å kaste, for vekten av øksen var uvant i forhold til det jeg har prøvd før. Men sånn er det, sier han.

Hadde det ikke vært for at Per Georg overholdt avtalen med Bård om å velge øksekast, mener han at «Farmen»-eventyret ikke ville vært over.

– Hadde jeg heller spilt et taktisk spill, som mange av de andre deltakerne – så hadde jeg fortsatt vært inne på «Farmen».

GODE VENNER: Per Georg og Bård har utviklet et nært vennskap inne på «Farmen»-gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Trygghetsperson

Per Georg angrer ikke på noe han har gjort inne på gården, og er stolt av at han har kunnet bidra med sin erfaring og kunnskap.

– Jeg tror jeg ble en trygghetsperson for flere av de yngre deltakerne. Mange har henvendt seg veldig mye til meg. For å si det enkelt, så kan mange av dem veldig lite. Særlig de yngste. De kan verken tenne en parafinlampe eller fyre i peisen, sånne enkle ting. Jeg tenkte bare: «Ja, ja. Okay. Det er greit nok». For meg er disse tingene helt normalt.

63-åringen ser tilbake på to uforglemmelige uker inne på Fredheim gård.

– Det forundrer meg hvor fort jeg har blitt glad i mange av de andre. Vi har blitt så nære, sier han.

NÆRE: Per Georg har gitt av sin kunnskap inne på «Farmen»-gården, som til storbonden Yassin – og flere av de yngre deltakerne. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Er det noen du kommer til å savne mer enn andre?

– Jeg kommer til å savne alle sammen, men hvis jeg skal trekke fram én spesielt, så må det faktisk være Bård. For vi har snakket sammen i to-tre timer hver morgen før de andre har stått opp. Vi har blitt veldig godt kjent privat, og vi kommer til å møtes igjen, sier han og smiler.

– Jeg tenker at jeg tapte for en bedre mann, og jeg tapte mot den rette mannen.

«Farmen» ser du tirsdager og onsdager kl. 21:40 og søndager kl. 20 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.