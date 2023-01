Tapte tvekamp: – Står ikke der og rister

I denne ukens Torpet kjendis kommer det to deltakere inn fra Farmen kjendis-gården. Én av disse er den utslåtte utfordreren Aurora Gude (30).

Influenseren og TV-personligheten havner i tvekamp med Eli Kari Gjengedal (51), og velger «kniven» som gren.

Tvekampen er godt i gang, når én av deltakerne skjønner at sjansene er tapt. Da vippes kniven av hånda.

Før det ble ille

Det var værankeret Gjengedal som tapte tvekampen. Hun ville nemlig gi seg før armen ble for hardt preget av tvekampen.

– Jeg begynner å skjelve litt på hånda, og jeg har ikke lyst til å få korreksjon. Jeg følte det var litt mer elegant å vippe den av, og bare ta det som en kvinne, sier hun i episoden.

– Det er ikke fint. Jeg har ikke lyst til å stå sånn, sier hun om å skjelve av å holde armen oppe for lenge.

I etterkant forteller hun til TV 2 at til tross for at det ikke er kjekt å tape, så var det helt greit for henne.

– Aurora var veldig motivert for å bli på Torpet og kjempe seg tilbake til Farmen kjendis. En motivert 30-åring – det skal ikke du kimse av, sier Gjengedal.

Telte værmeldinger i hodet

I forkant av tvekampen hadde Gjengedal og venninnen Ingeborg Myhre (47) øvd seg på forskjellige grener. Da de øvde på «kniven», gikk Gjengedal gjennom værmeldinger i hodet for å vite hvor lang tid det hadde gått.

Rekorden hennes var på syv minutter.

Under tvekampen mot Gude, gjorde hun det samme. Da hun hadde kommet til syv minutter i hodet, skjønte hun at kampen var tapt. Hun hadde nemlig allerede fått melkesyre, og konkurrenten så ut til å være uberørt.

– Jeg hadde lovet at jeg skulle gjøre mitt beste, men jeg er veldig svak i hendene. Styrke er ikke min sterkeste side og Aurora er steintrent, og hadde forberedt seg godt til det. Jeg visste at hun kunne ta meg alle dager i uka, sier værankeret til TV 2.

Det var da hun vippet kniven av hånda.

– Jeg står ikke der og rister når jeg ikke ser et eneste tegn til tretthet.

Vondt å dra fra venninnen

«Kniven» var den grenen Gjengedal fryktet mest i tvekamp. Hun var dog ikke overrasket at det var nettopp denne Gude valgte.

– Det visste jeg. Er du hypp på å være her, så tar du kniven. Jeg hadde blitt veldig overrasket hvis hun hadde tatt noe annet, sier Gjengedal.

Hun forteller at det var fint å dra til fordel for en person som hadde en sterk motivasjon for å bli på gården. Det var samtidig vondt å dra fra den gode venninnen, Ingeborg Myhre.

– Det var leit. Jeg visste at hun slet med motivasjonen.

Se den tårevåte exiten i videovinduet øverst i saken.



Alt i alt er Gjengedal fornøyd med hennes tre uker på Torpet-gården.

