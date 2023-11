Tapte «Torpet»-finalen med vilje

«Farmen»- og «Torpet»-deltaker Arvid Mæland (55) ga kjæresten Sigfrid Vassbø et løfte i forkant av «Torpet»-finalen mot Yassin El Barkani (31) og Carla Maria Haringstad (30): Han skulle ikke gi seg, uansett hva.

– Da vi gikk inn i konkurransen, hadde jeg lovet Sigfrid at jeg aldri skulle lure meg ut. Jeg skulle være med så lenge som mulig, og ikke si nei til kamp eller noe sånt, sier han til TV 2.

Men etter at Mæland fikk vite at de to beste skulle videre inn på «Farmen»-gården, skjedde noe med tankegangen hans. Han forstod at en seier var viktigere for dem enn det var for ham selv.

– De fortjente det mer enn meg. Begge slet og jobbet, men for meg var det bare en «big, happy journey».

Svarte bevisst feil

Derfor hevder 55-åringen at han bevisst avga feil svar på spørsmål i kunnskapskonkurransen, i håp om at konkurrentene ikke skulle oppdage at han serverte dem seieren.

– Jeg måtte svare feil på noe jeg visste. Det var litt vanskelig å få til, slik at Yassin og Carla ikke merket det, fordi det var litt enkle spørsmål. Spørsmålene passet godt til meg. Men jeg tror ikke de skjønte at jeg fusket.

VANSKELIG: Arvid forteller at å tape med vilje ikke var så enkelt som han hadde trodd. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Ble sendt hjem

Det var særlig Yassins plan for en eventuell vinnerhytte, som gjorde at han tok et steg tilbake i finalekonkurransen.

– Yassin fortalte meg at han skulle gjøre det slik at hytta skulle lånes bort til flerkulturelle folk med dårlig råd, helt gratis. Jeg har mitt eget hyttefelt, så jeg hadde ikke det behovet.

SVARTE FEIL: Arvid Mæland (t.h.) påstår at han bevisst svarte feil på spørsmål, slik at Yassin El Barkani (t.v.) og Carla Marie Haringstad skulle vinne «Torpet»-finalen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Men i konkurransens aller siste spørsmål, visste Mæland oppriktig ikke svaret.

– Der ble det ren gjetting for både Yassin og meg. Og Yassin gjettet nærmest.

Finalekonkurransen i «Torpet» endte med seier til Haringstad, andreplass til El Barkani, mens Mæland ble sendt hjem.

– Jeg ble veldig glad da de to gikk videre. De hadde vært der en måned lenger enn meg, og de hadde en drøm om å vinne, sier Arvid Mæland.



SENDT HJEM: Arvid Mæland kom på tredjeplass i «Torpet»-finalen og ble sendt hjem. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Så snill han er

Carla Marie Haringstad blir overrasket når TV 2 ringer og forteller om hva Mæland gjorde – men hun er ikke overrasket.



– Så snill han er. Jeg visste ikke om dette, men Arvid er en person som kan gjøre sånn for å unne andre noe godt. Det er veldig snilt gjort av ham. Han koste seg jo så på «Torpet», og han hadde sikkert lyst til å være der enda lenger, sier hun og ler.

FEIRTE: Carla ble utrolig glad for å komme seg tilbake på gården. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Yassin El Barkani kjente heller ikke til Mælands strategi før TV 2 kontaktet ham. Han uttrykker skepsis overfor Mælands påstand.

– Dette kjenner jeg ikke til. Hvis det er sånn at han bevisst svarte feil på kunnskapsspørsmålene, så synes jeg det egentlig er litt synd. Fordi jeg ønsket seieren like mye for Arvid som for meg selv. Jeg velger kanskje å tro at Carla og jeg vant den kunnskapsprøven fordi vi var litt bedre på akkurat den kunnskapen det ble stilt spørsmål om, enn å tenke at han svarte feil med vilje.