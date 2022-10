Tapte Torpet-finalen – åpner opp om kjempekrangel

Tidligere denne uken ble det annonsert tidenes Torpet-tvist.

Torpet-deltakerne Dagny Vartdal (50), Lasse Fredheim (26) og Robert Michael Scott (55) skulle inn på gården – allerede denne mandagen.

Om du i to sekunder trodde at dyrene på Torpet skulle stå uten mat – tok du feil. Mens de nye forpakterne vendte tilbake mot hovedgården, kom det tre nye utfordrere for å ta over småbruket.

Gjensynsglede, dramatikk og klemmer ble forvekslet da Torpet-trioen ankom gården. En stor krangel ble utløst allerede dagen etter, da de satt ved frokostbordet.

Etter kun tre dager med de andre deltakerne, måtte to av dem pakke sakene sine og dra hjem.

Nå avslører de hva de gruer seg til å se på TV.

VANT TORPET: Det var rogalendingen Lasse Fredheim (26) som vant første del av Torpet. Foto: TV 2

Hakk i hæl

Det var Fredheim som stakk av med seieren i Torpet-finalekonkurransen, og fikk bli igjen som en fullverdig forpakter – til tross for at Vartdal var hakk i hæl bak han.

Med hans gårdskunnskap klarte han å sikre seg syv poeng i hinderløypa, og ble deretter den aller første vinneren av Torpet.

– Det føles veldig gøy å være en fullverdig Farmen-deltaker igjen, etter å ha røket ut i uke to. Jeg føler egentlig det en benk-lek her inne – og jeg går inn og ut som det passer meg, forteller han da programleder Niklas Baarli (33) kårer han som vinner.

Til tross for at Vartdal unnet han seieren, legger hun ikke skjul på at det var kjipt å være så nærme målstreken.

SLÅTT UT: Det var Dagny Vartdal (50) og Robert Michael Scott (55) som måtte forlate gården. Foto: TV 2

– Jeg har jo egentlig et veldig sterkt konkurranseinstinkt, men jeg er ikke glad i å konkurrere. Jeg tenkte jo at jeg skulle gi mitt aller beste, og jeg visste jo at det var vi tre som skulle stå i konkurransen, forteller hun til TV 2 og legger til:

– Men jeg er 50 år, og Lasse trener jo fast på et fotball-lag. Han er mye yngre enn meg, og jeg skjønte at det ville bli kjempevanskelig. Da konkurransen pågikk var jeg veldig opptatt av å ikke kikke på de andre, og jeg var veldig fokusert på meg selv.

– Det var noe dritt. Men det var ikke ufortjent, og jeg er veldig fornøyd med min egen innsats.

Med sine to poeng i finalen, hadde ikke Scott sjans mot resten av gjengen. Det til tross for at han unngikk å delta i ukesoppdraget for å spare energien til finalekampen.

– Da jeg kom inn på Farmen, hadde jeg hatt en god «vibe» i fem uker. Alt gikk etter planen, til og med da jeg ble knust av Lasse i finalen. Jeg hadde ikke en sjanse i det hele tatt. Men alle visste jo det, humrer Scott.

«Eggekrangel»

Det tok ikke lang tid etter Torpet-deltakerne ankom gården at de begynte å endre stemningen i gruppen. Etter kun timer på tilbake fortalte Fredheim til Andrea Marie Rosli (24) at han hadde hørt flere hemmeligheter fra gården under hans tid på Torpet.

Den ene hemmeligheten var at han nå visste identiteten til den beryktede «eggtyven» på gården – og nå skulle avsløre hvem vedkommende var.

REAGERER: Henrik Eijsink mener at Lasse Fredheim endret seg totalt da han kom inn på gården igjen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Senere på kvelden, rundt middagsbordet, lettet Fredheim på sløret om at han visste hvem eggtyven var. Han valgte likevel å unngå å nevne navnet til vedkommende, ettersom han ønsket å gi personen sjansen til å fortelle det selv.

Morgenen etter tilstår Maymona Mohamed (26) ugjerningen for de andre deltakerne – før det hele tar en uventet vending.

Resultatet av tilståelsen ender i en stor diskusjonen mellom Vartdal og hennes såkalte «partner», Mohamed, og da blir det amper stemning rundt frokostbordet.

Mohamed reagerer nemlig kraftig på det hun mener er «løgner» fra Vartdals side, og konfronterer sistnevnte med høylytt stemme over frokostbordet.

– Jeg har vært den som gjemte bort egg den første uken. Jeg gjemte bort fire egg, og jeg hadde en partner. Partneren min er den som dreit meg i ansiktet og kastet meg under bussen, noe jeg ikke setter pris på, forteller Mohamed rundt frokostbordet og fester blikket på Vartdal.

HVEM STJAL EGENTLIG EGGENE?: Det ble full diskusjon rundt frokostbordet om hvem egg-tyven var. Foto: TV 2

– Visste ikke hva jeg skulle si

Etter konfrontasjonen fra Mohameds side ser Vartdal både forvirret og forskrekket ut.

– Maymona.., sukker Vartdal.

– Det var din idé. Skjerp deg, helt ærlig. Da vi var der inne, så spurte du om vi skulle gjemme dem bort. Vi var to, så jeg sier ikke at du eller jeg var alene, men vi var to, sier Mohamed og kritiserer Vartdal for å ikke ha fortalt om hennes egne involvering i eggstjelingen.

Svaret til Vartdal og hele den opphetede krangelen kan du se i videoen øverst i saken.

Til TV 2 forteller Vartdal at hun synes det var en rar situasjon å stå i.

– Det forbauset meg ganske mye, for man ser jo at hun sier til kamera at det er hun som stjal egg den første uken. At hun skulle lage en situasjon der inne – nei det var spesielt, forteller Vartdal og legger til:

– Jeg klarte å forsvare meg dårlig, så jeg tror ikke det var en så stor krangel. Det var mer at hun la frem en historie, og jeg som ikke visste hva jeg skulle si.

Gruet seg til å se det på TV

Det Vartdal gruet seg til å se på TV – er derimot ikke for hennes egen del.

DRO HJEM: Scott kom ikke inn på gården igjen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Jeg gruer meg ikke til å se noen ting, men jeg skulle ønske at de klipte bort historien som Maymona fortalte ved frokostbordet, forteller hun.

– Jeg har aldri stjålet et egg, så jeg kjente meg ikke igjen i den historien. Og når det forferdelig triste skjedde med henne litt senere, hadde jeg håpet på at det ikke skulle bli vist.

Scott var den andre deltakeren som måtte pakke sekken for godt og forlate Farmen. Selv om det ikke ble seier på norsk-amerikaneren, ser han på oppholdet som en personlig gevinst.

– Jeg vant ikke en bil eller en hytte dessverre, men personlig vant jeg. Jeg vant da jeg kom inn på Farmen, for jeg fikk sagt hei til mange flotte mennesker. Det var dumt å tape, men det gikk fint, fastslår Scott.

– Torpet var bedre enn Farmen!

Både Vartdal og Scott er ikke i tvil om hvilken tilværelse de trivdes best i.

– Torpet var bedre enn Farmen! Vi kom jo inn igjen på Farmen etter alle disse ukene, og vi så at de hadde jobbet og jobbet og ikke hatt det noe gøy. Det var kun en arbeidsleir, fastslår Vartdal og legger til:

– Mens på Torpet var det jo litt spritsmugling, muligheter til å lage litt action, og vi ga jo Rob muligheten til å være litt «mafia-boss». Vi gjorde forskjellige, artige ting der inne – og det var mye enklere å forholde seg kun til to eller tre personer, fremfor 14 stykker.

Det understreker også Scott, som er fast bestemt på at alle har noe å lære fra årets Torpet:

– Jeg koste meg på Torpet, og jeg vil ikke såre følelsene til noen – men jeg koste meg mer på Torpet i år enn på Farmen i fjor.

TORPET VAR BEST: De to utslåtte er fast bestemte på at ingenting kan måle seg med årets Torpet. Foto: Anton Soggiu/TV 2

