Tapte gårdskonkurranse og måtte forlate Farmen kjendis: – Urettferdig

I ondagens episode var det duket for utfordrerkonkurranse mellom Aurora Gude (30) og Jan Tore Kjær (54). Den utslåtte hevder at konkurransen ikke var rettferdig.

Sist uke ble seerne introdusert til årets Farmen kjendis-utfordrere. Aurora Gude (30) ble rikskjendis over natten da hun vant Paradise Hotel i 2014, og Jan Tore Kjær (54) ble først kjent gjennom Iskrigerne.

I onsdagens episode av Farmen kjendis skal det avgjøres hvem av utfordrerne som må forlate gården, og hvem som får bli.

Utfordrerne som opprinnelig var skulle gjennom tre forskjellige deler av gårdskonkurransen, fikk bare gjennomført to før det hele var avgjort.

Kjær endte opp med å slå Gude 2 – 0 etter de to første konkurransene. Han fikk både flest stemmer fra de andre deltakerne på gården, og vant den andre konkurransen.

Gude mener selv dette ikke var rettferdig.

GÅRDSKONKURRANSE: Gude mener at Kjær hadde stor fordel i konkurransene. Foto: Tarjei Krogh

Urettferdig

– Helt ærlig så føler jeg ikke at konkurransen var rettferdig. Avstemningen var «fair», men Jan Tore hadde en klar fordel i de andre oppgavene, forteller Gude til TV 2.

Konkurransen Gude mener ikke var rettferdig gikk ut på at deltakerne skulle svare riktig på en rekke spørsmål stilt av programleder Tiril Sjåstad Christiansen.

Gude mener at konkurransen hadde vært mer rettferdig om de hadde fått en mer nøytral oppgave.

– Jeg hadde vunnet om vi fikk en konkurranse om hester, og da hadde det vært like urettferdig, sier hun til TV 2.

TV-profilen hevder at Kjær, med sin alder og bakgrunn, hadde en klar fordel.

– Gamle folk har vært gjennom gamledager og krig, så de vet jo selvfølgelig mer enn meg, sier Gude i onsdagens episode.

Kjær forteller til TV 2 at Gude ikke er klar over at han har mye erfaring med hest og har ridd mye i fortiden.

Han legger til at Gude har deltatt i kokkeprogrammet Camp Culinaris og lurer på om ikke det også er en fordel i konkurransen. Utover det ønsker ikke Kjær å kommentere noe mer i saken.

Skuffet over seg selv

Gude hadde lenge gledet seg til Farmen kjendis, og en stor drøm ble knust da hun måtte forlate gården.

– Min største frykt som utfordrer var å ryke på denne måten. Jeg ville så gjerne få oppleve mer av Farmen ettersom jeg følte meg nyttig og gikk så godt overens med alle på gården.

Om ikke 30-åringen hadde tapt gårdskonkurransen, er Gude sikker på at hunne hadde kommet seg til finaleuken.

– Jeg er veldig flink sosialt, og tror ikke noen hadde valgt meg som førstekjempe hvis jeg ikke hadde røket ut. Det er en stor ulempe å komme inn som utfordrer, konstanterer hun.

UTFORDRERE: Gude og Kjær kom inn som utfordrere i uke 2. Foto: Tarjei Krogh

Fylte 30 år dagen etter hun røk

Det som var ekstra sårt for Gude var å ryke rett før 30-års dagen.

– Jeg er elsker bursdager, og det var en stor dag for meg. Derfor var det veldig trist å ikke feire med de andre deltakerne som jeg ble så glad i.

Gude feiret bursdagen sin på Torpet kjendis etter at hun forlot gården.

– Det var ikke det samme å feire bursdagen min på Torpet med nye mennesker som jeg ikke var knyttet til. Jeg håper de lager en ny Farmen kjendis-versjon med utslåtte utfordrere, så vi også kan få hele opplevelsen, legger hun til.

Farmen kjendis kan du se på TV 2, og TV 2 Play på tirsdager, onsdager, og søndager.