Tapte første tvekamp – går hardt ut mot meddeltaker

Gårdslivet i 1923 har ikke vært en dans på roser for Farmen kjendis-deltakerne den første uken.

Flere krangler og intriger har preget oppholdet. I onsdagens episode valgte Lina Adampour (33) å trekke seg etter anklager om rasistisk ordbruk.

Etter at Adampour trakk seg, falt førstekjempevalget til storbonden Ørnulf Høyer (65) på Aleksander Sæterstøl (27).

Sæterstøl valgte deretter komiker og skuespiller Espen PA Lervaag (45) som andrekjempe.

Etter en spennende tvekamp i øksekast var det Lervaag som måtte pakke sekken og forlate gården.

Da TV 2 møtte komikeren etter tapet, kom han med flere stikk til storbonden.

– Jeg tror ikke dette blir glemt, sier Lervaag om Høyers kontroversielle valg.

FØRST UT: Espen PA Lervaag var den første deltakerne til å forlate Farmen kjendis denne sesongen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Merkelig og ufortjent

Da Høyer valgte Sæterstøl som førstekjempe, var det flere av deltakerne som stilte spørsmål til argumentasjonen til storbonden.

– Ble det dårlig stemning da han sa Aleksander sitt navn?

– Ja! Kriteriene var jo at de som jobbet mest skulle få lov å bli, mens de som jobbet minst skulle dra. Så plutselig gjaldt ikke de premissene lenger. Da var det andre premisser som gjaldt, noe vi ikke har forstått helt hva er, sier Lervaag til TV 2.

Lervaag forteller at Høyer hadde planlagt å velge Adampour som førstekjempe, men etter hun trakk seg måtte han ta et nytt valg.

– Det var jo gjort et valg i forkant hvor et helt annet menneske skulle vært førstekjempe. Så blir det mennesket borte, og så får Aleks en ufortjent beskjed om at han har blitt valgt til førstekjempe, fortsetter skuespilleren.

– Det at valget faller på Aleks, synes jeg er både merkelig og ufortjent.

Selv om Lervaag er kritisk til Høyers valg av førstekjempe, legger han til at de fortsatt er venner.

– Jeg er fortsatt veldig glad i Ørnulf, og syns han er en utrolig kul og morsom fyr. Men som Ørnulf også sa, han liker at det er lov å skyte litt harde pucker på hverandre. Så jeg tenker det er lov å være uenig, og å like hverandre selv om.

ØKSEKAST: Aleksander slo Espen i øksekast. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Allianser har begynt å danne seg

Høyers andre argument for å ha valgt Sæterstøl som førstekjempe, er heller ikke noe sterkt argument, ifølge Lervaag.

– Den andre begrunnelsen for at han valgte Aleksander var at han den første dagen hadde ytret at han ikke var sikker på om han fortsatt ville være på Farmen. Han var litt utilpass og usikker i rollen sin – men det var vi jo alle sammen!

Lervaag mener at Høyer burde tatt en prat med Sæterstøl om situasjonen fortsatt var slik for 27-åringen.

– Så jeg syns det er et syltynt grunnlag for å velge noen.

KRITIKKVERDIG VALG: Espen mener at Ørnulfs valg om å velge Aleksander som førstekjempe er kritikkverdig. Foto: Anton Soggiu/TV 2

45-åringen er selv ganske sikker på hvorfor Sæterstøl ble valgt som førstekjempe.

– Om Ørnulf hadde vært 100 prosent ærlig, så tror jeg at han ser Aleks som en hard konkurrent, og visste Aleks ville velge en annen hard konkurrent som andrekjempe. Så da ble han kvitt en av oss.

Til tross for at deltakerne kun har vært på gården en uke, så bekrefter Lervaag at alliansene allerede har begynt på danne seg.

– Det er ikke noen krystallklare allianser, men det blir jo grupperinger. Du så det veldig da det smalt mellom Lina og Ørnulf, og hvem som da samlet seg rundt Ørnulf. Da ser du hans gjeng. Så det er noen allianser, men de er skjøre.

Usikker på Torpet kjendis

Nå er det Torpet kjendis som står for tur for Lervaag.

– Jeg er veldig spent på hvordan det blir på Torpet. For jeg er litt tom. Jeg hadde giret meg ned igjen etter tvekampen, og tenkt at «nå gleder jeg meg til å komme meg hjem og dusje».

45-åringen innrømmer at savnet etter familien hjemme allerede er stort, og han tror han må grave ekstra dypt for å finne motivasjonen for å kjempe seg tilbake på Farmen-gården.

– Jeg håper de folkene jeg møter der er sprudlende og glade, og får meg opp igjen. Hvis ikke kan det bli tøft.

Han håper derimot på at han vil finne motivasjonen i løpet av natten.

– Jeg håper jeg får fyr på kjelen igjen, og ikke savner de hjemme for mye. Om det savnet blir for stort, kan det være det bli «hasta la vista» på meg.

