Tapte én halv million kroner i veddemål

TAPTE VEDDEMÅL: David Eriksen tapte et veddemål om én halv million kroner mot kompisen og profilen Sebastian Solberg. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

I mandagens episode av «Alle elsker David» får seerne se kjendismanageren David Eriksen (55) og profilen Sebastian Solberg (32) vedde om en svimlende sum på én halv million kroner.

Veddemålet ble inngått da Solberg var «helt sikker» på at en av profilene til Eriksen, nemlig artist Alexandra Joner (33), var en del av fjorårets Maskorama-deltakere.

I en samtale på kontoret til Eriksen, presset Solberg kjendismanagaren flere ganger på om han visste om det var Joner som skjulte seg bak «Huldraen» i programmet.

Veddet om Maskorama-deltaker

I episoden nektet Eriksen konsekvent for å ha noe kunnskap om Joners mulige Maskorama-deltakelse. Derfor foreslo Solberg et veddemål:

– Da vedder jeg 500 000 på at hun er med. Jeg skriver det på en lapp, sier Solberg i episoden.

Eriksen sier seg enig i å vedde om den store summen, og skriver signaturen sin på lappen.

Da det viste seg at det var Joner som gjemte seg bak «Huldra»-maska, var Solberg rask på å kreve den store summen fra Eriksen:

– David, du skylder meg 500 000 kr! sier han i slutten av episoden.

Solberg blir likevel enig med Eriksen om at managaren ikke skal gi ham 500 000 kroner, men heller ta ham med på en middag.

HELT SIKKER: Sebastian var helt sikker på at det var artist Alexandra Joner som gjemte seg bak Huldra-maska i «Maskorama». Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Til TV 2 forteller Solberg at Eriksen fortsatt ikke har tatt ham med på middagen han vant for et halvt år siden. Faktisk hadde han glemt veddemålet frem til nå.

Men nå har Solberg planlagt at det skal bli en dyr affære:

– David ga ikke noe begrensing på land, sted, eller hvordan vi skulle komme oss til denne middagen. Jeg fikk bestemme akkurat det jeg ville! Siden jeg har barn så kan jeg ikke reise så langt, men kanskje jeg skal velge Monaco, sier Solberg og ler.

Eriksen derimot er ikke enig med Solbergs uttalelse:

– Siden det er jeg som inviterer Sebastian på en helaften, så er det jeg som bestemmer! sier Eriksen til TV 2.

Skal svi for lommeboka til Eriksen

32-åringen forteller at han og Eriksen ikke har som vane å inngå veddemål, men at han hadde en spesifikk tanke bak det hele:

– Grunnen til at jeg veddet om én halv million kroner var fordi det er såpass mye penger, så da tenkte jeg David måtte si sannheten. Eller si det til meg da kamera var skrudd av. Men han gjorde ikke det heller! Og jeg spurte ham mange ganger.

Eriksen forteller at han der og da hadde lyst å hoppe over pulten, da Solberg begynte å presse han foran kamera:

HOLDT PÅ HEMMELIGHETEN: David klarte å lure Sebastian til å tro at det ikke var Alexandra som var med i «Maskorama». Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Han satt meg i en forferdelig situasjon, når han vet jobben min er å holde taushetsplikten! Jeg forsøkte å gi han noen blikk, men det skjønte han ingenting av. Så vi må nok bli enda bedre kjent, sier 55-åringen og ler.



Solberg innrømmer at han lot seg imponere over Eriksens evne til å holde på hemmeligheter:

– Det er jo veldig fint å ha en kompis og manager som er så god på å holde kjeft. Det er veldig fint at han er sånn.

Dette mener Eriksen er viktigere enn pengene han tapte:

– Det er det som er viktig for min integritet og det jeg driver med, så det setter jeg pris på.

Men nå som episoden har minnet Solberg på veddemålet, har han planer om å kreve inn premien:

– Jeg må begynne å planlegge nå. Så jeg tar gjerne i mot dyre middagsforslag opp til en halv million kroner! David sitter nok å venter på at det skal tikke inn en melding fra meg.

– Så lenge det svir på lommeboka til Eriksen, er jeg fornøyd! avslutter Solberg og ler.

– Det skal svi litt, jeg skal ta den. Jeg tenker i sommer skal jeg ta han med på et hyggelig sted, kontrer Eriksen og ler.