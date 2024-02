Tapte budrunde – fikk spesiell gave som trøst

Lise Martinsen fikk ikke leiligheten hun hadde lyst på. Dette syntes selgeren var så trist at hun valgte å gi henne en «trøstepremie» istedenfor.

Senhøsten 2023 begynte Lise Martinsen (57) å kikke etter ny leilighet. På Haslum i Bærum fant hun en som virkelig falt i smak.

– Det hadde bodd en eldre dame der og man kunne nesten ikke se at den hadde vært i bruk, sier Martinsen til TV 2.

Det var Budstikka som omtalte denne saken først.



– Jeg ble helt forskrekket

Ettersom hun ikke hadde mulighet til å komme på den oppsatte visningen, fikk hun en privat visning av selgeren selv. Martinsen forklarer at hun under visningen var opptatt av å gi et godt inntrykk.

– Så fikk jeg vite litt mer om historien til leiligheten og hvem som hadde bodd der. Også sto det skrivebordet fremme, så jeg kommenterte at det var veldig fint ettersom det skilte seg litt ut fra resten av interiøret.

FORNØYD: Selv om Lise Martinsen ikke vant budrunden, er hun fornøyd med utfallet. Foto: Privat

Til tross for at Martinsen virkelig likte leiligheten, nådde hun ikke opp i budrunden.

Etter noen dager ble hun oppringt fra selger.

– De sa at de hadde heiet på meg og var veldig lei seg for at jeg ikke hadde vunnet budrunden, forteller hun.

Selgeren hadde så spurt om hun hadde lyst på skrivebordet som hun kommenterte på visningen.

– Jeg ble jo helt forskrekket, ler Martinsen, mens hun forteller at hun aldri har opplevd noe lignende før.

Spesielt møbel

Skrivebordet er et svennestykke av Gustav N. Huseby, laget på 1800-tallet, ifølge Martinsen.

Videre forklarer hun at selgeren av leiligheten var i familie med Huseby, og derfor har en rekke verk fra møbelsnekkeren.

– De ville gi det til noen som virkelig satte pris på det, sier 57-åringen som fikk møbelet gratis.

ANTIKK: Skrivebordet ble lagd som et svennestykke på 1800-tallet, ifølge Martinsen. Hun kan fortelle at det nå er oljet og klar for bruk. Foto: Privat

Like etter den tapte budrunden, fant Martinsen seg en ny leilighet på Billingstad.

Hun forteller at hun ønsket å dele denne historien for å få frem hvor mange hyggelige mennesker som finnes der ute.

– Nå har jeg smurt det inn i olje, så da er det bare å kvesse pennen som jurist og begynne å skrive!