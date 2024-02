Talkshow-verten går over til YouTube

Den britiske journalisten Piers Morgan (58) har de siste årene vært å se på TV-skjermen i forbindelse med talkshowet «Piers Morgan Uncensored», som blir strømmet på den britiske TV-kanalen TalkTV.

Nå er Morgan imidlertid ferdig som vert for programmet, da han skal satse fullt på YouTube istedenfor.

Det forteller han selv i et intervju med Semafor, gjengitt av Sky News.

Ifølge 58-åringen skal det ha vært hans egen avgjørelse å forlate talkshowet.

Får flere visninger på YouTube

Ved siden av «Piers Morgan Uncensored» har talkshowverten nemlig hatt sin egen YouTube-kanal med 2,35 millioner abonnenter som, ifølge Sky News, har fått langt flere visninger enn programmet selv.

Det skal være årsaken til at han har bestemt seg for å satse fullt på YouTube, og «slipper unna tvangstrøyen til et kveldsshow».

– Det er ganske tidsstridig å lage et program som er mitt, som forsøker å lage gammeldags TV på et bestemt tidsrom hver kveld for et relativt lite publikum – når vi får så mange digitalt, uttalte Morgan til nettstedet Semafor.

Ifølge programlederen skal hans siste intervju med Rishi Sunak (43), Storbritannias statsminister, ha blitt sett av rundt 50.000 mennesker på TalkTV.

TV-STJERNE: Piers Morgan har vært på skjermen i flere år i forbindelse med en rekke programmer. Her er han avbildet i forbindelse med talkshowet «Piers Morgan Tonight» i januar 2011. Foto: AP Photo/Chris Pizzello

Det kan fortsatt ikke måle seg med YouTube, hvor episoden har blitt sett fem ganger mer, opplyser han.

I intervjuer med Andrew Tate (37), Kanye West (46) og Cristianio Ronaldo (39) samlet han inn henholdsvis 14 millioner, 8,7 millioner og 5,7 millioner visninger.

– Ingen vil ha det

Videre mener 58-åringen at man noen ganger bare «fyller tiden» på talkshow.



– Den begrensningen med å måtte gå inn i et studio klokken 20.00, når det noen ganger ikke skjer noe og bokstavelig talt bare fyller tiden? Ingen vil ha det, mener han.

58-åringen har vært å se på TV-skjermen i en rekke år gjennom morgenprogrammet «Good Morning Britain», men sa opp etter at over 40.000 mennesker klagde på uttalelser han kom med om Meghan Markle (42) på TV-skjermen.

I tillegg til «Piers Morgan Uncensored» har han også vært programleder i talkshowet «Piers Morgan Live». Han har også vært dommer i talentshowene «America's Got Talent» og «Britain's Got Talent».