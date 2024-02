Tale Torjussen om bruddet: – Folk kan tenke hva de vil

OFFENTLIG BRUDD: Skuespillerne Tale Torjussen og Valdemar Irgens gikk gjennom et offentlig brudd. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Skuespilleren åpner om tiden etter at det ble slutt med eskjæresten.

I januar kunne «VGS»-aktuelle Tale Torjussen (18) avsløre til God kveld Norge at hun og skuespillerkollega Valdemar Irgens (18) hadde gått hver sin vei.



– Vi gikk fra hverandre ganske nylig, det var nå i høst. Men vi er i samme vennegjeng og er veldig glad i hverandre, fortalte hun den gang.

I ettertid har Torjussen holdt kortene tett til brystet om bruddet.



Før nå.

I en ny episode av podkasten 730 åpner skuespilleren om hvordan det var å gå gjennom et offentlig brudd.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Tale Torjussen og Valdemar Irgens, foreløpig uten hell.

– Vi vet hva som er oss

Da Torjussen og Irgens annonserte at de var i et forhold, var de også innstilt på at de måtte fortelle det til offentligheten dersom ting ikke gikk deres vei.

– Men vi er såpass trygge på hverandre at hvis vi skulle gå hver til vårt, så går det helt fint å gå ut med det, forteller hun til programleder Mathilde Ullum.



Ifølge 18-åringen hadde de tenkt lenge før de gikk ut med bruddnyheten, men da de endelig gjorde det, det gikk helt fint, forteller den unge skuespilleren.

– Jeg føler folk har vært veldig respektfulle og ikke gravd for mye. Da jeg gjorde intervjuet før «Mean girls», følte jeg med veldig trygg i det jeg sa og i situasjonen. Jeg følte meg ikke satt ut. Det skjedde jo ikke uka før heller på en måte, så vi hadde falt til ro med valget vi gjorde, sier hun.

Videre forteller skuespilleren at hun og Irgens er i samme vennegjeng, noe som også har gått fint, siden de begge har hatt gode venner rundt seg.

– Derfor har jeg ikke syntes det har vært stress at det har vært offentlig, for vi har vært så trygge i oss selv. Vi vet hva vi er og det er det viktigste. Folk kan få tenke hva de vil, men vi vet hva som er oss.



Skjedde etter innspilling

Det var i august i fjor at duoen bekreftet at de var i et forhold, etter å ha holdt relasjonen mellom dem skjult en god stund.

I et tidligere intervju med God kveld Norge åpnet Torjussen om hvordan hun og skuespillerkollegaen ble mer enn bare venner.

– Egentlig så har hele gjengen blitt veldig nære på sett. Det føles nesten som at man er på en leirskole. Man er i en boble, og du ser de samme menneskene morgen til kveld, også henger man etterpå, sa hun i september i fjor.

Da innspillingen av første sesong var ferdig, ble det plutselig rart å ikke se hverandre igjen.

– Ingenting skjedde før innspillingen var ferdig, men vi fortsatte å henge etter hvert, og det var da det hele startet.

Paret holdt romansen skjult for offentligheten lenge, og innrømte også den gang at ikke alle visste om det fra begynnelsen.

– I starten vet man ikke hva det blir til, så vi syns det var greit å holde det veldig nede.