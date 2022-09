Takket nei til forræder-rollen – dette sier han nå

Fredag var det premiere på TV 2s nye storsatsning, nemlig reality-spillet Forræder.

Det byr på mysterier og intriger når en kjendis-gjeng på 20 stykker skal prøve å gjennomskue forræderne i gruppen, samtidig som de skal forsøke å få med seg en ellevill pengepott hjem.

I første episode ble det anspent stemning i salen, da tre forrædere skulle tilfeldig plukkes ut av spillmester Mads Hansen (38). Youtuber Sander «Randulle» Dale (24) var én av dem som fikk hånda på skulderen under utvelgelsen.

FORRÆDER: Sander Dale fikk i utgangspunktet rollen som forræder. Foto: TV 2

Til tross for det, valgte han å gi bort forræder-rollen til en annen spiller. Nå forklarer han årsaken.

Ble livredd

Innspillingen foregikk i majestetiske omgivelser i Sandefjord. Der skulle deltakerne utføre en rekke konkurranser og utfordringer for å vinne en stor premie.

Underveis i spillet skulle forræderne villede resten av gruppen, som er kjent som de lojale, mens de samtidig måtte unngå å selv bli mistenkt.

– Det var kjempemoro, jeg elsker jo konseptet! Det er «mind games», psykologi og hele pakka. Øyeblikket jeg hørte konseptet var jeg solgt, og jeg elsker alt som truer hjernen og bruker den for alt den er verdt. Utrolig gøy, men også en påkjenning uten like. Man kjenner at hodet blir kokt på visse tidspunkter der, forteller Dale til TV 2.

Da Hansen gikk rundt bordet og valgte ut tre forrædere, føltes den pinefulle stillheten som en evighet for deltakerne.

PINEFULLT: Da spillmester Mads Hansen vandret rundt det deltakerne var det nervøs stemning. Foto: TV 2

– Jeg tenkte: «Nå har det gått lang tid», så kjenner jeg den kaldeste hånda jeg noen gang har kjent på skulderen. Da tenkte jeg: «Nei, jeg vil ikke, jeg vil ikke» – jeg ble livredd, utbryter Dale i den aller første episoden.

TAKKET JA: Cathrine Fossum og Jørn Lier Horst takket umiddelbart ja til forræder-rollen. Foto: TV 2

De to andre forræderne ble TV 2-nyhetsanker Cathrine Fossum (44), og krimforfatter Jørn Lier Horst (52).

Da Dale fikk spørsmålet om han ville forråde gruppen som satt rundt ham, var han den eneste som ristet på hodet.

– Det satt langt inne, og jeg rakk å evaluere det litt – for øyeblikket han tok meg på skulderen, så tenkte jeg: «Ja greit, da får man bare gjøre det». Men da han spurte så brutalt om jeg «ville stikke de i ryggen», så var jeg sånn: «Nei! Jeg er ikke så keen på det», forteller han og legger til:

– Jeg er som regel opptatt av å bli oppfattet som en ålreit fyr av folk, og jeg kunne ikke stifte bekjentskap med folk som jeg genuint ville bli interessert i, på den måten. Det hadde ikke gått.

TAKKET NEI: Sander Dale valgte å takke nei til forræder-rollen. Foto: TV 2

Hansen trakk dermed en ny lapp, og den siste plassen i forræder-gjengen gikk til komiker og Youtuber Jonas Lihaug (33).

– Det var ekstremt mange der inne som sa at de hadde takket ja til å være forræder. Jeg var en av de som var litt tvilsomme. Jeg tror halvparten av de lyver, for jeg vet at hvis de hadde fått den hånda til Mads på skulderen – så hadde de begynt å tvile litt, forteller Dale.

Overrasket

Da Lihaug fikk rollen som forræder, var han aldri i tvil om han skulle takke nei. 33-åringen er takknemlig for at kameraten valgte å gi bort muligheten.

– Jeg er veldig glad for at Sander takket nei, så jeg kunne få rollen min. Jeg synes det er så perfekt, og en nydelig, naturlig dramaturgi i det. Jeg har takket han for det mange ganger. Hans valg kom tydeligvis fra et ekstremt rent sinn, forteller Lihaug til TV 2.

ERSTATTET: Da Sander Dale takket nei, fikk Jonas Lihaug rollen som forræder. Foto: TV 2

– Er du overrasket over at Sander takket nei?

– Jeg er overrasket over det, fordi han har aldri takket nei til å være «imposter» i «Among us», for å si det sånn. Han er et medmenneske av dimensjoner. Jeg føler jeg misbrukte det litt, men det var også jobben min å misbruke det. Det er ingen hard feelings, og det er jeg glad for nå, etter alt sammen.

Angrer

Han legger derimot ikke skjul på at oppholdet hans hadde blitt snudd helt på hodet hvis han hadde takket ja til å være en del av forræder-gjengen.

Youtuberen forklarer at han tror atferden hans rundt deltakerne hadde endret seg. Han hadde vært mye mer stille, og hadde ikke vært like rask til å peke ut andre som var mistenkelige.

Men om han angrer – dét gjør han.

– I etterkant lurer jeg på om jeg angrer litt. Forræderne blir jo spilt gode i form av at de kan kontrollere alt, så det hadde vært moro å prøve seg som en forræder.

– Man kan styre spillet litt og lede folk i feil retning, men sånn sett hadde jeg en positiv opplevelse med å jage etter skurkene. Det var moro å være – en forholdsvis dårlig en – «Sherlock Holmes», avslører han lattermildt.

Reality-spillet er det første realityprogrammet 24-åringen har vært med på. Han erkjenner at han ble et offer for den beryktede reality-bobla.

– Seerne kan forvente mye! Ikke bare at vi lojale driter oss loddrett ut gjentatte ganger, men masse moro oppdrag og en Anne B. Ragde i fyr og flamme, som leverer som bare det. Du har alt mulig som er gøy for alle, uavhengig om det er mor, far, søster, bror, bestemor – hele registeret.

