Syv nye anklager mot Kevin Spacey

Britiske myndigheter anklager skuespilleren Kevin Spacey (63) for syv nye tilfeller av seksuelle overfall, melder Sky News.

De nye anklagene gjelder hendelser som skal ha skjedd mellom 2001 og 2004 og er alle relatert til én mann.

Spacey har i årevis hatt en rekke anklager rettet mot seg som har påvirket skuespillerkarrieren.

Netflix valgte å kutte bånd og skrive Spacey ut av serien «House of Cards» i 2017. I år ble han dømt til å betale 31 millioner dollar til seriens produksjonsselskap etter trakasseringsanklager fra ansatte.

- Autorisert nye anklager

Ifølge Deadline skal den britiske påtalemyndigheten The Crown Prosecution Service (CPS) autorisert anklagene, som kommer i tillegg til de fem han ble siktet for i juni.

– CPS har godkjent ytterligere straffesaker mot Kevin Spacey for en rekke seksuelle overgrep mot én mann mellom 2001 og 2004, sier Rosemary Ainslie, leder for CPS' avdeling for spesialkriminalitet i dag skriver Deadline.

- Erkjente ikke straffskyld

Spacey var i retten i London i sommer og erkjente ikke straffskyld, siktet for seksuelle overgrep mot tre menn mellom 2005 og 2013.

Denne rettssaken starter etter planen 6. juli neste år.

I oktober fikk Spacey medhold i en sivil sak i New York, etter at en domstol der konkluderte med at det ikke er bevist at han begikk overgrep mot skuespilleren Anthony Rapp på 1980-tallet. Dermed slapp han å betale erstatning på opptil 40 millioner dollar.

- Stod frem i 2017

Rapp stod for første gang frem med anklagene under et intervju med Buzzfeed i 2017. Der sa han at en beruset Spacey forsøkte å forføre ham etter å ha invitert ham til en fest i Spaceys Manhattan-leilighet.

Etter artikkelens publisering gikk Spacey ut på Twitter med en uttalelse hvor han sa han ikke husket hendelsen, men at han skyldte Rapp en beklagelse hvis han oppførte seg slik.

Siden har Spaceys advokater sagt at anklagene er falske og at Rapp aldri deltok på den nevnte festen.