Syv år etter mannens død fikk Isabell en oppvekker

Isabell Nordal (37) og Marius Thrane (32) var først ute til å få hjelp av programleder Desta Marie Beeder (35) og resten av teamet. I tillegg til en stor skosamling og litt for mange kjøkkenmaskiner, var det en viktig del av livet til Nordal som trengte en opprydning.

Fra før har Nordal tre barn. For å gi plass til kjæresten og hans barn, var hun nødt til å ta tak i tingene til den avdøde ektemannen.

SAMBOERE: Sommeren 2022 flyttet Marius Thrane og hans to døtre inn til kjæresten Isabell Nordal. Foto: Cato Ingebrigtsen

Prøvde å forberede seg

Nordal forteller at familien var både nervøse og spente i forkant av innspillingen.

«Hva er det vi går inn i nå?», tenkte familiemoren.

Før teamet tok tak i hjemmet deres, prøvde Nordal og Thrane å forberede barna på hva som skulle skje. De skulle tross alt kvitte seg med en stor andel av tingene deres.

– Vi begynte å tenke på hva som kjentes greit for å oss å kvitte oss med, og forberedte oss på prosessen. Men da Rydderevolusjonen kom, så var vi ikke forberedt, sier Nordal til TV 2.

Mistet ektemannen

I fjor flyttet Thrane og hans to døtre inn i huset til Nordal. Mange av tingene de hadde med seg forble stående i flytteesker, da de aldri fant plass i hjemmet.

I tillegg til over 150 skopar og altfor mye kjøkkenutstyr, hadde Nordal og barna samlet på ting av sentimental verdi.

Da Nordal kjøpte huset for noen år tilbake, var hennes daværende ektemann kreftsyk. I 2016 døde han av sykdommen.

Familien syntes det var vanskelig å kvitte seg med tingene hans. Derfor sparte de på minnene de hadde av ham.

– Jeg har puttet mannen min litt i alle rom, egentlig. Jeg har ikke vært klar over hvor mange steder jeg har hatt minner, følelser og opplevelser med ham, sier familiemoren.

Thrane påpeker at han har stor respekt for situasjonen hun og barna har vært gjennom. Likevel har det vært vanskelig for ham.

FAMILIE: Isabell Nordal og Marius Thrane har til sammen fem barn. Foto: Cato Ingebrigtsen

– Jeg måtte prøve å tråkke litt forsiktig og gå litt på tå. Man vil jo ikke såre noen. Det har vært veldig vanskelig for meg å plukke opp en gjenstand, som ser ut som søppel for meg, men for barna kan det være et minne fra faren sin, sier han.

Klarte å gi slipp

Etter at teamet til Rydderevolusjonen tok tak i hjemmet til familien, var det noe som som skjedde med Nordal og Thrane.

Alle tingene til den avdøde ektemannen ble samlet på spesifikke steder, og kun det viktigste ble tatt vare på.

– Sorgprosessen ble lettere etter at vi fikk ryddet opp. Jeg er ikke en person som trives med å gå på en grav, så det var veldig godt å ha en plass i huset som er dedikert til ham. Vi ønsker at han skal være en del av livet vårt, og ikke ta bort alt som har med han å gjøre, sier Nordal.

KVALITETSTID: Det har blitt enklere for familien å tilbringe tid sammen etter de fikk ryddet opp i hjemmet. Foto: Cato Ingebrigtsen

– Så det var en skikkelig reise å bli møtt og forstått på den delen der. Det ble ikke revet ut av henda mine, men jeg fikk lov til å gi slipp på det selv.

I tillegg har dette påvirket familiedynamikken, og ikke minst forholdet mellom Nordal og Thrane.

– Jeg er en person som liker å ha det ryddig, for det er da jeg klarer å slappe av. Nå føler jeg at vi har mer tid til å være sammen som kjærester, sier Thrane.

Nordal deler samme syn:

– Han får ikke gjort noe feil. Det er like mye hans hjem som mitt. Jeg føler generelt at vi har det bedre. Marius og jentene har endelig fått den plassen de fortjener i huset.

