Syntes det var ubehagelig å vise følelser – så snudde det

Det har ikke vært lett for Julian Pieter Roos Rassat å vise følelser, spesielt overfor tvillingsøsteren. Men så kom vendepunktet.

Fredrikstad-gutten Julian Pieter Roos Rassat (23) meldte seg på Kompani Lauritzen: Tropp 1 i håp om å bli en bedre versjon av seg selv.

Dette skulle han og resten av deltakerne klare gjennom tøffe utfordringer og streng hverdagsdisiplin. De skulle stå opp tidlig, spise opp maten sin, rydde og vaske.

Da det var på tide å pakke baggen og vende hjem igjen, ventet det en ny hverdag for Julian.

Ubehagelig å klemme

Det er nok ikke alle som vet at Julian har én eldre søster og en tvillingsøster: Sophie Elise Roos Rassat (23). De er ifølge dem selv helt ulike personer, både utseende- og personlighetsmessig.

– Vi tror den dag i dag at vi ikke har samme mor. Vi er ikke like i det hele tatt, sier Julian til TV 2.

FORSKJELLIGE: Julian og Sophie har vært ulike siden start. Foto: Privat

Som eneste gutten i søskenflokken, har jentene vært glad i å erte ham ved å løpe bort og gi broren sin en klem. Det har han alltid vært ubekvem med. Mens jentene i familien ikke har nølt med å vise følelser, har ikke det vært lett for Julian.

Akkurat der skjedde det en drastisk endring etter Tropp 1-deltakelsen.

– Jeg har aldri vært en fyr som viser omsorg og følelser, overfor søstrene mine spesielt, kanskje. Jeg synes det er ubehagelig. Men der inne så fant jeg den andre versjonen av meg selv hvor jeg ser at folk rundt meg har behov for at jeg viser omsorg, tar hensyn og er en god medspiller, sier han.

– Helt latterlig rørt

Sophie forteller at hun merket en forandring med Julian rett etter hjemkomsten. Han snakket mer kjærlig og åpnet opp i større grad.

Det har betydd mye for tvillingsøsteren.

BOR I UTLANDET: Sophie studerer medisin i utlandet, noe som gjør at kontakten mellom henne og Julian foregår over telefon. Foto: Privat

– Jeg ble helt latterlig rørt. Han er egentlig ikke er en sånn person, og da er det virkelig genuint og betyr mye. Det er ikke noe han gjør bare for å gjøre meg glad, men fordi han oppriktig vil og synes det er fint, forteller hun til TV 2.

Det har blitt en helt ny dynamikk i søskenforholdet.

– Det er noe helt spesielt med det tvillingbåndet. Man kjenner hverandre på en helt annen måte og det er en kjærlighet der som er så stor. Han betyr alt. Når jeg vet at han har det bra, så har også jeg det bra, sier Sophie.

– Man skal fremstå macho

Julian tror at det tidligere forholdet hans til følelser kan stamme fra en forventning til ham som mann.

– Jeg har vel tenkt at en mann skal fremstå mer macho og «mannemann» enn det som er bra. Og ta på seg en rolle man egentlig ikke trenger å ta på seg, forteller han.

Han påpeker at han er seg selv, og har vært det hele veien.

– Men selv om man fremstår som en tøffing, så har man jo følelser og de har nå fått komme mye mer frem, legger Julian til.

Under selve innspillingen hadde ikke deltakerne tilgang på telefon. Lite visste Julian at det ventet ham meldinger fra tvillingsøsteren i innboksen.

– Jeg tenkte så mye på ham hver dag og var bekymret for at han lå ute alene, i kulda og mørket. Jeg sendte ham mange meldinger hver eneste dag. Han ringte meg med en gang han fikk tilbake telefonen sin etter han trakk seg, og stoppet ikke å prate, forteller Sophie.

– Han blir sjelden rørt, men da sa han at det satt seg litt i hjertet hans.

– Jeg ble bedre psykisk

I dag, etter deltakelsen i TV 2-programmet, har han endret seg.

– Jeg kan fint gi en klem til søsteren min og si noen fine ord til henne, og det har jeg aldri vært flink til. Jeg har aldri vært flink til å ringe henne heller, men nå ringer jeg henne én gang i uka. Så der har det vært noen omveltninger.

FORANDRING: Julian Rassat mener deltakelsen i Tropp 1 gjorde ham til en bedre versjon av seg selv. Foto: Matti Bernitz

Det er ikke absolutt alt Julian har tatt meg seg hjem fra Tropp 1. Det er ikke alltid han rer opp sengen i stil med Kompani Lauritzen-regimet, og han er fortsatt ikke helt A-menneske. Det har derimot skjedd noe i hodet.

– Jeg ble bedre psykisk, påpeker han.

