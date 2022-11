Synnøve fikk klump i magen av skandale-programmet: – Mobbing og sexisme

GOD KVELD NORGE (TV 2): Flere unge seere reagerer på årets Ex On The Beach-sesong, og mener den er ubehagelig. Samtidig forteller deltakere at de følte seg mobbet, og andre angrer på oppførselen sin på skjermen.

Ex On The Beach får kritikk:

MOBBING: Synnøve Dørum reagerer på sterkt på hvordan deltakerne i Ex On The Beach oppfører seg mot hverandre og beskriver det som en ukultur. Foto: Discovery+ / Privat

Ex On The Beach er snart halvveis ut i sin sjette sesong, men etter å ha sett sjette episode, sendt 25. oktober, fikk Synnøve Dørum (23) nok.

– Jeg har egentlig hatt en klump i magen gjennom flere episoder, men den episoden der ... Jeg føler det bare har blitt verre og verre, sier Dørum til God kveld Norge.

Samme dag la 23-åringen ut en video på TikTok hvor hun peker på at både deltakerne og produksjonen fortjener kritikk. På under ett døgn fikk videoen 130.000 visninger.

Flere stiller seg bak Dørums kritikk på TikTok, og mange har også laget egne videoer. Blant annet blir sesongen beskrevet som «ekkel å se på». Enkelte har også oppfordret til boikott.

– Mobbing

I episode seks er det to hendelser som gjorde størst inntrykk på Dørum. En diskusjon som oppstår under leken «Pad eller sannhet», og en date mellom to av deltakerne.

– Det var mest daten med Shirin og Avdo som jeg reagerte på, og hvordan alle rottet seg sammen mot Jeanett og Fredrik under «Pad eller sannhet».

Shirin Antaki (21) og Michela Teresa Rozeslaniec (22) delte seng med Avdo Muratagic (24) hvor han mottok oralsex fra kvinnene. Dagen etter drar Antaki og Muratagic på date der det fort oppstår en krangel. Muratagic sier til Antaki:

«Du kan lage drinker, men ikke suge kukk».

Det hele ender med at Antaki forlater daten.

Denne kommentaren har Muratagic bedt om unnskyldning for. Til God kveld Norge sier han at han er skuffet over å se oppførselen sin på skjermen i ettertid. Les mer om dette lenger ned i saken.

Jeanett Holmen Johnsen (25) og Fredrik Haraldsen (27) fant raskt tilbake til hverandre da Haraldsen kom inn som Johnsens ekskjæreste. Det falt ikke i god jord hos de andre i villaen, og paret ble anklaget for å være kjedelige gjentatte ganger.

Det er Johnsen og Antaki som Dørum mener blir mest utsatt for mobbing.

– Den siste episoden er desidert den verste, men det har vært ille hele veien. Mest mot Shirin og Jeanett, sier Dørum og fortsetter:

– Jeg har også reagert på oppførselen til Cristian og Caroline. Jeg synes de har vært helt usmakelige den sesongen her, sier Dørum, men legger til at alle – inkludert produksjonen – fortjener kritikk.

Caroline Nitter og Cristian Brennhovd er orientert om saken, og til God kveld Norge sier Nitter:



– Det er TV og folk drikker og lever oppå hverandre. Det var mye skriking og krangling, men sånn ble det bare. Hvis hun ikke har vært der inne selv så har hun ikke så mye hun skulle ha sagt.

– Hun kan kritisere klippingen, men ikke mer enn det.

Se svar fra Discovery+ lenger ned i saken.

Gråt hver kveld

Jeanett Johnsen forteller til God kveld Norge at hun er enig i kritikken fra Dørum, og kjenner seg igjen i opplevelsen av mobbing.

– Jeg ble selv sjokkert over oppførselen til samtlige, sier hun.

– Jeg følte meg utestengt av gjengen og at de satte en målskive på ryggen min hvor de kunne være så ufine de ville uten konsekvenser.

FANT TILBAKE TIL HVERANDRE: Fredrik Haraldsen og Jeanett Johnsen fant tonen igjen da Haraldsen kom inn i villaen som Johnsens ekskjæreste. Foto: God kveld Norge

Johnsen forteller at hun hadde noen fine stunder i villaen, men beskriver tiden etter at Haraldsen kom inn som «et mareritt hver kveld».

– Jeg gråt hver kveld fordi jeg synes vi ble behandlet dårlig og urettferdig. De andre deltagerne mislikte sterkt at vi hadde en fin tone sammen. Deltagerne sa vel rett ut at dette måtte vi tåle, vi er tross alt på Ex On The Beach.

– Jeg personlig føler ingen bør oppføre seg sånn på Ex On The Beach og ellers. Jeg kan ta med meg at jeg ikke var slem mot noen andre selv, sier Johnsen.

Sexistiske holdninger

Dørum er bekymret for at programmet kan bidra til å normalisere deltakernes oppførsel, særlig hos unge seere.

– Jeg kan se for meg at en ung fyr som ser at Avdo blir sugd av to jenter dagen før, og deretter behandler en av dem som dritt. Jeg kan se for meg at han (Avdo, journ.anm) fort kan bli sett på som en sånn kul type.

– Jeg snakker om mobbing og holdninger. Jeg vet at det er mange unge som ser på programmet.

Dørum trekker også frem deltaker Mario Riera. I den samme episoden snakker han om sin ekskjæreste Martine Uthus til penisen sin, som han kaller «Luigi».

«Jeg vil komme en gang til,» sier Riera som «Luigi».

«Kanskje vi tar Martine igjen, da», svarer han til seg selv.

– Jeg er også veldig irritert over måten Mario snakker om jenter. Spesielt eksen sin Martine. Nesten bare som et skall han skal tømme seg i. Jeg synes det er helt jævlig å se på. Det er nesten ikke noe humor rundt det. Det er ikke noe «lighthearted» ved det. Det er liksom bare «sexisme on screen».

«Luigi»: Mario Riera har vært med på Ex On The Beach tre ganger og forteller i en egen TIkTok-video at han har snakket om «Luigi» siden han var med på Paradise Hotel i 2019. Foto: Discovery+

Dørum understreker at hun også retter kritikk mot de kvinnelige deltakerne.

– At jenter skal se opp til holdningene til noen av jentene som er der, og tenke at man blir noe kulere eller får noe mer status av å oppføre seg sånn, det er synd. For vi løfter opp disse menneskene veldig, og da blir det insinuert at hvis man behandler andre dritt, da kommer du steder, sier Dørum og fortsetter:

– Det har vært mye krangling og skriking hele tiden. Reality skal jo ikke være helt normalt, det skal jo være drama og intriger, men dette er ikke normalt for reality engang.

– Poenget med videoen jeg la ut er å fortelle de som ser på at dette ikke er greit. Dette er ikke normalt, det du ser her. At Avdo sier de tingene og at Mario behandler jenter som «cum dumpstere», det er ikke veien å gå.

Mario Riera har ikke besvart God kveld Norges henvendelser, men har ytret seg om saken på sin egen TikTok-konto.

«Jeg har blitt kalt sexist på grunn av at jeg har snakket om Martine og snakket om «Luigi» og at jeg skal tømme meg. Det gjør jeg med en «lættis» tone, med et glimt i øyet», sier Riera i videoen.

Han sier også at han har en god tone med Uthus i dag og at hun forstår at dette er tøys. Til God kveld Norge bekrefter Uthus at de har en god relasjon i dag og at de har snakket sammen om episodene i etterkant.

– Jeg synes selvfølgelig at man på et generelt nivå skal holde seg for god for slike kommentarer, da det høres ganske nedlatende ut, og jeg selv ikke synes det var så gøy å høre på, sier Uthus.

Etterlyser retningslinjer

Dørum mener at det burde vært flere retningslinjer for hvordan deltakerne snakker om hverandre inne i villaen.

– Jeg synes det kanskje skulle vært mer retningslinjer. Det er jo bare ubehagelig å se på. Motargumentet er jo at det er jo reality. De skal jo lage TV da. Jeg er helt enig, jeg synes reality kan være kjempegøy, men jeg synes reality skal inneholde mer enn det det gjør nå, sier hun og legger til:

– Det å bare skrike, å være sinte, mobbe, fryse - og å henge ut, det ser jeg ikke noe underholdning i.

– «Bruk og kast»-mentalitet

Til God kveld Norge sier Shirin Antaki at hun synes daten med Muratagic var ukomfortabel.

– Jeg var i en ukomfortabel situasjon, for det er ikke greit at noe skal brukes mot deg dagen etter. Spesielt ikke når du ikke har gjort dem noe som helst. Det sier mer om hans kvinnesyn.

GRÅT TIL PRODUKSJONEN: Antaki forteller at hun snakket med produksjonen flere ganger og følte seg ukomfortabel med de andre deltakerne i villaen. Foto: God kveld Norge

Antaki sier seg enig med Dørum i at hun og Jeanett Johnsen ble utsatt for mobbing. Hun mener også at det var hun selv som var mest utsatt.

– Hver gang vi hadde drikkelek og det var «hvem er minst attraktiv?» og «hvem er ekkel?», «ranger jentenes utseende fra sisteplass og opp», så var det alltid rettet mot meg.

Videre forteller hun at hun følte seg mye alene og snakket med produksjonen flere ganger, hvor hun opplevde å bli godt tatt vare på.

– Produksjonen var de eneste jeg ble glad i. De var flinke til å passe på meg og var veldig tålmodige med hele gjengen.

Antaki beskriver også hendelser som ikke ble vist på TV der produksjonen grep inn og oppfordret deltakerne til å si unnskyld til hverandre.

Står ikke inne for oppførselen

Til God kveld Norge sier Muratagic at han forstår kritikken.

– Jeg har fått kritikk, det er jo kjipt. Det er bare sånn det er. Ting har skjedd og ting er gjort. Jeg er veldig skuffet over meg selv, etter å ha sett meg selv på skjermen.

Han forteller at han hadde en mentalitet om at han skulle inn dit for å lage TV og at det var hans eneste intensjon bak oppførselen.

– Jeg ville ikke være en person som var en kjedelig gutt på date. Dessverre så gikk jeg altfor langt, sier Muratagic og fortsetter:

– Så når jeg ser meg selv på skjermen, så er jeg veldig skuffet over meg selv. Jeg angrer veldig mye på det der, fordi man skal absolutt ikke si sånne ting til jenter. Jeg legger meg helt flat der, det har jeg sagt tidligere.

Han understreker at han er skuffet over å se hvordan han har behandlet de andre i villaen. Videre sier han at han skjønner godt at seere reagerer.

– Jeg skjønner godt at det kan se ut som mobbing, absolutt. Det er ikke intensjonen min. Men der inne var jeg rett og slett bare en drittsekk. Jeg gikk altfor langt med å lage TV.

BEKLAGER: Avdo Muratagic sier til God kveld Norge at han tenkte bare på å lage TV under innspillingen av programmet, og at det gikk for langt. Foto: Discovery+

– Jeg tenkte ikke over hva jeg sa, jeg tenkte ikke over situasjoner, og jeg tenkte ikke på realiteten. Jeg tenkte bare der og da inne i villaen.

Muratagic påpeker at man kan ha dårlige dager, og det håper han på forståelse for.

– Jeg vil gi en stor beklagelse for holdningene mine der inne. Det skal jeg stå for 100 prosent. Det har ingenting med produksjonen å gjøre. Det er ikke så mye jeg kan gjøre med det. Jeg kan ikke gå tilbake i tid.

– Det eneste jeg kan gjøre er å beklage meg og være skuffet over meg selv, og å prøve å bli et bedre menneske egentlig.

Overraskende reaksjon

At Muratagic angrer på oppførselen sin på skjermen er interessant og overraskende, mener medieforsker Gry Cecilie Rustad. Hun har forsket på virkemidler i reality-TV.

OVERRASKET: Medieforsker Gry Cecilie Rustad. Foto: Privat

– Folk har jo sett på dette i 20 år og har «vokst opp» med disse TV-konseptene. Man forventer at de som deltar nå vet hvordan det fungerer, og det er litt overraskende at de ikke har en større selvforståelse, sier hun og utdyper:

– Jeg har lagt merke til at deltakerne er medietrente og vet akkurat hva de skal gjøre for å skape overskrifter. De nærmest «caster» seg selv til den typen de mener programmet bør ha det året ved å si ting som: «jeg er årets dramaqueen» og lignende.

– Ungdommer vet akkurat hva de må gjøre for å skape overskrifter, uten at det nødvendigvis fungerer helt, mener Rustad.

Discovery+ svarer

I en e-post til God kveld Norge svarer pressekontakt for Discovery+, Ola-Magnus Svihus, at Ex On The Beach speiler en festkultur og er på mange måter som en lang drikkelek.

– Det er både bra og forventet at ikke alle kjenner seg igjen i den. I Ex on the Beach blir deltakerne overvåket 24/7, og produksjonen er alltid tilgjengelig for deltakerne, hvis de skulle trenge noen å prate med, skriver Svihus.

Videre forklarer han at programmet har strenge retningslinjer for hvordan det er lov å oppføre seg i villaen, men disse har ikke God kveld Norge fått innsyn i.

– Det er alltid, og skal alltid være, sterke meninger om reality-TV. I år er det mange sterke og høylytte personligheter med og det har vært noen opphetede diskusjoner, og det er forståelig at det har skapt noen reaksjoner.

Ifølge Svihus stemmer det ikke at påstander, meninger eller sleivete kommentarer får stå uimotsagt.

– I alle tilfellene det refereres til her har enkeltpersoner eller gruppa ordna opp i etterkant. Mye har blitt rydda opp i ved frokostbordet dagen etter, og i noen tilfeller har de som har gjort eller sagt noe dumt hatt en samtale med den som ble støtt eller lei seg, og sagt unnskyld.

– Det har, både i denne og i tidligere sesonger, vært flere anledninger hvor man har diskutert og problematisert dårlig oppførsel og kjipe kommentarer. Det håper vi både deltakere og seere kan lære noe av, sier Svihus.

– Konflikt-TV treffer ikke folket

Det at reality-programmer får kritikk for å være mobbe- eller søppel-TV, er ikke noe nytt. Den første sesongen av Ex On the Beach fikk tidligere Paradise Hotel-deltakere til å reagere med utspill som at de ble «fysisk kvalme» av å se hvordan folk behandlet hverandre. Et ressurssenter for overgrep gikk også ut mot kanalen.

I årets Ex On the Beach har det blitt castet en rekke kjente reality-profiler. Medieforsker Rustad tror ikke nødvendigvis at det er en «drøyere» sesong i år, til tross for at hun ikke har sett den selv, men at det heller er tidsånden vi er i som skaper reaksjonene.

– Paradise har de nå gjort «snillere» og mer inkluderende. Det er jo de hyggelige realityseriene som Maskorama og Kompani Lauritzen som trekker flest seere. Det er klart at produsentene går dit publikum er.

– Folk trekkes mot det hyggelige og koselige, også ser man jo at det er grenser for hvor lenge man synes det er gøy med krangling på TV.

Rustad mener likevel at sjangeren aldri kan bli så sensasjonelt som det var da det kom, som Big Brother i 2001. Det kan hun ha rett i. I oktober ble det kjent at Viaplay dropper å lage mer Robinsonekspedisjonen grunnet lave seertall.

– Kan produksjonen bli mer desperate for å nå folk nå?

– Ja, de som caster kan gjøre mer ekstreme ting, men jeg tror EOTB har blitt mer et nisjeprogram, enn at det kommer til å være den store TV-snakkisen. Realitykonseptene som fokuserer på konflikt har blitt mindre populære, mens programmene som fokuserer på å utvikle seg selv har en mye større publikumsappell.

Hun tror likevel at EOTB vil fortsette å leve på skjermen i Norge, og funderer avslutningsvis på kritikken fra de unge:

– Jeg er usikker på om dårlige holdninger er der grensen skal gå for reality. Så lenge produksjonen viser at slik oppførsel ikke er akseptabel for alle, og viser gutta motstand, så viser det en slags dom eller gir en slags balanse i programmet.