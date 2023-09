Sexolog og influenser Iselin Guttormsen erfarte selv å måtte trekke seg fra «Skal vi danse» etter et tretthetsbrudd.

På lørdag måtte Fritz Aanes (45) trekke seg fra «Skal vi danse» fordi han pådro seg et tretthetsbrudd i fotvristen.

Danset med brukket ankel

En som vet alt om hvordan det er å måtte trekke seg fra «Skal vi danse» fordi en skade oppstår, er influenser og sexolog Iselin Guttormsen (36).

Hun deltok i programmet høsten 2021, og måtte bryte da hun pådro seg et alvorlig tretthetsbrudd i ankelen.

DANSET MED SKADE: Iselin Guttormsen danser med brukket ankel i «Skal vi danse», høsten, 2021. Foto: Espen Solli/TV 2

– Jeg synes synd på Fritz og ønsker han masse god bedring. Håper han er på beina til vinterferien, hvis han skal ut på ski. Når en voksen og trent mann som Fritz må gi seg med å danse på grunn av et tretthetsbrudd, så skjønner man hvor heftig «Skal vi danse» er, forteller Iselin Guttormsen til TV 2.

Åtte måneder rekonvalesens

Guttormsen begynte å kjenne på smerter i foten etter den første uken med dansetrening da hun var med. Hun trodde først det var en senebetennelse, men MR-bildene viste at hun hadde brudd i den knokkelen som bærer all vekten.

– Det var et alvorlig tretthetsbrudd. Jeg kjente på det siste uka før premieren, men danset likevel premieredansen - en jive. Dagen etter fikk jeg påvist bruddet, forteller Guttormsen.

Quickstep er belastende

Iselin innser i etterkant at hun burde stoppet dansen, fordi det var så smertefullt, men var redd for å være pinglete og pysete og bare holdt ut - slik Fritz Aanes også gjorde.

BRUKKET ANKEL: Iselin Guttormsens MR-bilder av den brukne ankelen. Foto: Privat

Nå i ettertid innrømmer hun at det var dumt, og er glad for at hun ikke har fått varige mén. Det å danse jive og quickstep er svært belastende, ifølge Guttormsen. Fritz Aanes danset quickstep i første program av «Skal vi danse».

– Jeg føler med Fritz, for i en hverdag så kjenner du det ikke så godt, men når du danser og spretter rundt, så er det vanskelig. Med meg tok det åtte måneder å bli frisk, sier Guttormsen.

Skaden kom gradvis

QUICKSTEP: Fritz Aanes og Vyara Klisurska under Skal vi danse, livesending program 2. Foto: Jesper Malthus-Andersen / TV 2

Foreløpig er det usikkerhet rundt rekonvalesenstiden og skadeomfanget. Dette sa Aanes til TV 2 etter programmet på lørdag;

– Jeg har et tretthetsbrudd oppå vristen på benet, så det har kommet gradvis. Jeg trodde ikke at det skulle være så alvorlig, sa Fritz til TV 2 etter programmet var ferdig lørdag kveld.



– Vanlig i dansing

Kiropraktor Daniel Vestøl hos Dr Dropin kan mye om idrettsskader.

KIROPRAKTOR: Daniel Vestøl er internasjonal instruktør kiropraktikk for idrettsutøvere. Foto: Dr. Dropin

Vestøl er kiropraktor og internasjonal instruktør i kiropraktikk for idrettsutøvere. Han forteller at et tretthetsbrudd oppstår som følge av en overbelastning. Tretthetsbrudd forekommer oftest i leggen eller foten.



– Det er veldig vanlig i dansing med tretthetsbrudd, spesielt hvis man øker belastningen veldig fort. Rekonvalesenstiden varierer veldig, og det kommer an på benstrukturen, avslutter Vestøl.