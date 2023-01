Sykdomstrøbbel: – Gikk ned sju kilo under tv-innspilling

I den aller første episoden av I fyr og flamme, som vises 26. januar på TV 2 Play og TV 2 Direkte, prøver Ailo Gaup (43) og makkeren Thomas Gullestad (42) å kvalifisere seg til EM i Harry Potter-sporten «rumpeldunk».

Dette viser seg å være siste innspillingsdag hvor Gaup er helt frisk.

– Jeg fikk korona etter rumpeldunken. Jeg gikk veldig ned i vekt. Jeg gikk ned rundt syv kilo, sier Gaup til TV 2.

Se en smakebit fra rumpedunk-debuten under:

Slet med sykdom

I fyr og flamme handler i stor grad om å gjøre spinnville utfordringer.

Uten å røpe for mye, kan Gaup avsløre at han opptil flere ganger prøver å representere Norge i forskjellige konkurranser. Om han lykkes eller ikke, vil han ikke røpe.

Alt dette gjorde den tidligere profesjonelle FMX-utøveren, samtidig som han var syk under store deler av innspillingsperioden. Å ikke være frisk under en slik opptaksperiode, er ikke optimalt.

– Jeg klarte ikke å sove på den tiden heller. Jeg måtte veldig ofte legge meg ned, mellom opptakene, sier Gaup.

PROGRAMLEDER: Det er Simon Nitsche som skal lede I fyr og flamme. Her står han sammen med Gullestad og Gaup. Foto: Espen Solli

Slutten på kjendistilværelsen

Til tross for at Gaup var preget av sykdom under innspillingen, fikk han og makkeren gjennomført alle innspillingsdagene.

Nå gleder de seg stort til å vise frem hva de har oppnådd. Men skal de være helt ærlige, så gruer de seg også litt. Noen av utfordringene de gjorde, er nemlig av en svært ubehagelig sort.

– Vi er usikre på om vi karrieremessig tjener på dette. Jeg vil heller tro at vi taper ansikt, ler Gullestad, og fortsetter:

NYTT PROGRAM: I fyr og flamme har snart premiere på TV 2. Foto: Espen Solli/TV 2

– Etter dette forsvinner vi sakte, men sikkert, ut av medieverden og kjendistilværelsen. Om noen år får vi en VG+-sak, hvor det står «Dette driver de med nå».

– Vi frykter at det er et bunnpunkt i karrieren, svarer Gaup lattermildt.

Dette er I fyr og flamme

I fyr og flamme består av tre lag:

Iselin Guttormsen (35) og Alexandra Joner (32).

Thomas Gullestad (42) og Ailo Gaup (43).

Victor Sotberg (30) og Robin Hofset (30).

Hvert lag skal prøve å gjennomføre elleville utfordringer. Dersom de ikke klarer å gjennomføre en utfordring, skal de lyve og prøve å overtale et kjendispanel om at de har utført utfordringen.

Se en mer detaljert forklaring rundt hvordan programmet funker i videoen under. Der forklarer også en av I fyr og flamme-deltakerne at vedkommende hadde intim kontakt med makkeren sin.