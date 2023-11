Syk etter sjokk-exiten: – Lå en uke med feber

Det snakkes stadig om den berømte reality-bobla, og «Skal vi danse» er ikke et unntak.

Sammen med dansepartner Helene Spilling (27) tok stylist Harlem Alexander en fjerdeplass i konkurransen.

Ifølge 35-åringen tok det to dager å komme ut av bobla, og tilbake til hverdagen.

– Jeg hadde kjempe kjærlighetssorg i to dager, for det er så bråstopp etter en intens høst, forteller han til TV 2.



GIRA PÅ FINALE: Ulrikke Brandstorp og Harlem Alexander gledet seg til å følge «Skal vi danse»-finalen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Mye arbeid

Artist Ulrikke Brandstorp (28) og dansepartner Tarjei Svalastog (25) tok tredjeplassen i årets sesong. Det er lite som vitner om bitterhet fra Sarpsborg-jenta.

– Det er ikke bittert i det hele tatt. Denne reisen har vært helt fantastisk. Jeg sa til meg selv før jeg ble med, at dette skal jeg nyte – kose meg med, men man vil jo vinne. Men det må gå som det går, sier hun til TV 2.

TREDJEPLASS: Ulrikke Brandstorp og Tarjei Svalastog tok en tredjeplass i årets «Skal vi danse». Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Det er ikke noe man kan styre i denne konkurransen. Her er det publikum som bestemmer, og vi har jobbet det vi kan gjøre, følger Harlem Alexander opp.

Deltakerne er stolte over hva de, og resten av gjengen, har levert på parketten, og er imponert over hva årets finalister har fått til. Både Harlem Alexander og Brandstorp er enige om at Alexandra Joner (33) og Aslak Maurstad (33) har fortjent å stå i finalen.

– Alexandra som er helt rå teknisk, og som har dans i kroppen. Aslak som har dans i kroppen på en helt annen måte, som er en storsjarmør. Det må alle vite, at de har jobbet sinnssykt hardt, sier Brandstorp.

VINNER: Alexandra Joner vant årets sesong av «Skal vi danse». Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Aslak og Marianne … Marianne har måtte tenke helt annerledes når hun koreograferer for Aslak, fordi han ikke kan gjøre alt. For dem er prosessen mye lenger, med koreografi også. Det er sinnssykt mye arbeid som ligger bak.

– Bråstopp

Jo lenger deltakerne kommer i konkurransen, jo mer må planlegges for sendingene fremover. Da Harlem Alexandre kom til kvartfinalen, måtte han og dansepartner Spilling dermed planlegge for både semifinale og finale.

Når planene måtte legges bort, føltes det dermed som en bråstopp.

– Det var tungt i to dager, også må man komme seg opp.

FJERDEPLASS: Harlem Alexander og Helene Spilling tok fjerdeplassen i årets «Skal vi danse»-sesong. Foto: Torstein Wold / TV 2

Men for Harlem Alexander var det imidlertid ikke like lett å komme seg opp på hverdagsliv-hesten igjen.

– Jeg ble syk. Jeg fikk skikkelig korona. Så jeg har hatt feber hele uka. Det er først i dag at føler meg på topp egentlig, forteller han.

Ingen hvile etter exit

Brandstorp har ikke ligget på latsiden etter hun røk ut av konkurransen forrige uke.

Denne vinteren er hun nemlig klar med juleturné.

– Jeg var rett på julekonsert-planleggingskjøret. Så jeg føler ikke at jeg har rukket å hvile så mye enda. 18. desember, da skal jeg hvile, sier hun.

FULLT OPPLEGG: Ulrikke Brandstorp ligger ikke på latsiden etter «Skal vi danse». Foto: God morgen Norge

Etter hun forlot parketten, innså hun hvor mye hun har satt til side, til fordel for dansekonkurransen.

– 93 dager for min del, som man har utsatt alt annet i livet, som man plutselig bare må ta igjen. Da blir man: Oi, oi, oi! Der var det mange mailer og ubesvarte anrop.

– Men jeg tror vi begge er takknemlige for denne opplevelse. Varme følelser, jeg har bare positivt å si om dette, sier hun og håper det blir ny all stars-sesong.

For Harlem Alexander trengs det dog litt mer tid, før en eventuell ny danserunde blir aktuell.

