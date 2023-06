Svindeldømte kjendiser samles i dette fengselet: – Gråter på do, så ingen ser meg

Elizabeth Holmes går fra å være milliardær, til å tjene et maksimum av tolv kroner per time i et lavsikkerhetsfengsel. I dette fengselet bor hun sammen med realitystjerne Jennifer Shah, som har startet en kontroversiell lek blant de innsatte.

Elizabeth Holmes (39) står bak det som ofte omtales som «Theranos-skandalen». I januar 2022 ble hun dømt til 11 års fengsel – for svindel gjennom blodprøveselskapet Theranos.



I slutten av mai begynte hun soningen i FPC Bryan i Texas, som er et kvinnefengsel med lavt sikkerhetsnivå. I det fengselet sitter også realitystjernen Jennifer Shah (49), som har sagt seg skyldig i nasjonal svindel i USA.

TV 2 har spurt hvordan fengselet skal håndtere å ha to så profilerte fanger, og om de vil få spesialbehandling.

KJENT FENGSEL: Flere kjente mennesker har vært innsatte i FPC Bryan. For tiden har de to høyprofilerte fanger. Foto: Meredith Seaver

Eget program gjelder Shah og Holmes

Scott Taylor er talsperson for «The Bureau of Prisons», ofte forkortet til BOP, som på norsk kan forklares som Justisdepartementets byrå for fengsler.

– BOP er forpliktet til å ivareta sikkerheten til alle innsatte, sier han.

Han forklarer at BOP velger hvilke fengsel innsatte blir plassert i, og at disse valgene baseres på alt fra sikkerhets- til medisinske behov.

– Angående kjente innsatte, viser jeg til «Central Inmate Monitoring System», sier Taylor.

STORT FENGSEL: Det er over 650 innsatte i FPC Bryan, som ligger i Texas. Foto: Go Nakamura

«Central Inmate Monitoring System», forkortet til CIM, beskrives i offentlige dokumenter som et program som omhandler «enkelte innsatte med spesielle behov». Programmet er laget for å sørge for de innsattes beskyttelse, og personer som inngår i CIM «krever et høyere nivå av vurderinger».

Kvinnene er underlagt BOPs generelle regler i fengselshåndboka, som betyr vekking klokken 06.00 og vasking av egen celle. Ifølge BOPs egne hjemmesider, får også innsatte en timelønn mellom 0,23 og 1,15 dollar. Dette tilsvarer mellom 2,42 kroner og 12 kroner i timen i dagens valuta.

Emery Nelson, ansatt i BOP, sier til TV 2 at disse trange, økonomiske rammene også gjelder Shah og Holmes:



– Vennligst forstå, ALLE innsatte, uavhengig av publikums oppfatning av «kjendisstatus», blir behandlet likt og må følge de samme regler, forskrifter og retningslinjer.

Ble jaktet av politiet i realityserie



Jennifer Shah er kjent via serien «The Real Housewives of Salt Lake City», som i Norge sendes på TV 2 Play. I serien kunne man vitne dramaet da politiet jaktet 49-åringen, og i slutten av sesong to ble hun arrestert av Homeland Security.

MIDTPUNKT: Her står Jennifer Shah med resten av medlemmene av «The Real Housewives of Salt Lake City». Ikke helt utypisk, så er Shah et midtpunkt. Foto: TV 2 Play/Hayu

Sammen med assistenten Stuart Smith drev de en slags telefonsalg-svindel, hvor de henvendte seg til mennesker over 55 år for å selge tjenester som i realiteten hadde liten eller ingen verdi. Deretter skal de ha nektet å gi misfornøyde kunder pengene tilbake. Shah drev denne businessmodellen fra 2012 til 2021, ifølge NBC.

People skriver at hun adresserte sine uskyldige ofre i en tale fra rettssalen:

– Jeg beklager. Mine handlinger har skadet uskyldige mennesker. Jeg vil be om unnskyldning ved å si at jeg gjør alt jeg kan for å tjene penger til å betale oppreisning.

Shah nektet lenge straffskyld i beskyldningene om å drive med nasjonal svindel, men snudde etter hvert og inngikk en avtale med straffemyndigheten.

I RETTEN: Her forlater Jennifer Shah rettssalen i New York. Foto: Seth Wenig

Hun erklærte seg skyldig, og fikk en avtale hvor hun må si fra seg 6,5 millioner dollar – rundt 66 millioner norske kroner – samt betale oppreisning på opptil 9,5 millioner dollar, altså rundt 97 millioner norske kroner.

Hun fikk også seks og et halvt år i fengsel. Fra fengselet deler hun en nettbasert dagbok, hvor hun beskriver et tøft liv bak lås og slå. Hun har blant annet skrevet at «det ikke er mange snille mennesker i fengselet».

– Jeg prøver å være tålmodig og ikke bli frustrert. Jeg må lære meg å fokusere på det jeg kan, og ikke kan, kontrollere. Det vil være nøkkelen til min tilpasning. Jeg er ikke alene i mine kamper, og jeg må huske det på dager hvor jeg bare vil se mannen min og barna. Øynene mine fylles med tårer. Jeg går på do og gråter så ingen skal se meg, skriver hun i dagboken.

Fra helt til skurk

Historien til Elizabeth Holmes er Askepott-eventyret som plutselig gikk fryktelig galt.

Holmes var lenge regnet som en superstjerne i teknologimiljøet – hun var tross alt den yngste kvinnen som selv skapte en formue på over én milliard dollar i USA.

Selskapet hun startet som 19-åring, var verdt flerfoldige milliarder dollar. Theranos skulle revolusjonere medisinsk testing med ny teknologi som kunne levere billigere og raskere blodprøveresultater.

I FENGSEL: Her er Elizabeth Holmes utenfor fengselet i Texas. Foto: Mark Felix Les mer INNSATTE: Man kan fint se de innsatte fra vegen om man er utenfor fengselet. Foto: Michael Wyke Les mer

Men maskinene leverte ikke det selskapet lovet, og eventyret endte i ruin og påstander om bedrageri og svindel mot investorene og selskapets kunder.

Historien hennes er så spektakulær at den har blitt til en TV-serie på Disney+, som heter «The Dropout». Serien har også blitt sett av mange nordmenn med Disney+- eller TV 2 Play-abonnement.

De første bildene av Holmes i fengselet ble nylig tatt av paparazzi. Der kan man se at hun vandrer rundt i fengselsområdet i en kakifarget drakt, og at hun får besøk av ektemannen og familien. Hun tar til tårene mens hun snakker med familiemedlemmene.

Theranos fraudster Elizabeth Holmes cries during first prison visit with husband, parents#Theranos #ElizabethHolmes #Prison pic.twitter.com/I0OYA0RXIC — The Dive Feed (@TheDeepDiveFeed) June 12, 2023

Fengselet får spørsmål om hvordan de håndterer paparazzien, og hvordan de beskytter de innsatte fra dem:

– BOP gir ikke tilgang til FPC Bryans eiendom for film eller fotografering. Media kan imidlertid filme fra nærliggende offentlige veier. Ingen fotograferingsrettigheter kreves ved filming fra offentlig vei, sier Scott Taylor til TV 2.

– Skrubbing av toaletter



Utenlandsk presse, som magasinet Insider, har rapportert om andre innsatte som ønsker å bli venn med Holmes. Magasinet skriver også at fengselsbetjenter tuller med at de «gleder seg til å se Holmes skrubbe stekepannene i fengselet».



– Det er en garanti for at de kommer til å støte på hverandre. Det kommer også til å være en forståelse blant dem, så av den grunn mistenker jeg at de vil finne hverandre. De kan bli venner, sier Shahs fengselskonsulent Justin Paperny til Entertainment Tonight.

KRANGLETE RYKTE: Jennifer Shah er å regne som en såkalt «dramaqueen» i «The Real Housewives of Salt Lake City». I disse dager skrubber hun fengselstoaletter og vasker kjeler. Foto: TV 2 Play/Hayu

Paperny har også uttalt seg om hva Shah gjør i fengselet:

– Hun kan jobbe med skrubbing av toaletter og dusjer. Hun kan jobbe i matservering, skrubbe gryter og panner og hun kan servere mat i buffélinjen tre ganger i uken.

Shah, som har vært i fengselet lenger enn Holmes, har angivelig laget et spill som de kaller «Real Housewives of Bryan», ifølge TMZ. Paperny sier at Shah også har fått i gang en treningsgruppe hun kaller «SHAH-MAZING ABS».