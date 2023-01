Svindeldømte Anna vil lage reality: – Alle tror hun er en løgner

RETTEN: Anna Sorokin under rettsaken i New York. Foto: TIMOTHY A. CLARY

– På en måte kan det lønne seg å være kriminell, forklarte Sorokin i et intervju med BBC i 2021.

Russiske Anna Sorokin ble verdenskjent da hun utga seg for å være en tysk arving med navn Anna Delvey, og svindlet seg opp til New Yorks høyeste kretser.

Der levde hun et luksuriøst liv på dyre hoteller. De ansatte kjente henne som hun som alltid tipset godt, og bar bestandig på handleposer fra eksklusive butikker.

I virkeligheten var hun en russisk immigrant.

Da hun stakk fra regninger på flere hoteller, begynte folk å ane mistanke. Etter fire år ble svindlene avslørt. Hun ble pågrepet og anmeldt for svindel og tyveri på restauranten Le Parker.

– Den egentlige historien

Selv om Sorokin nå sitter i husarrest i leiligheten sin i New York, utvikler hun en egen TV-serie. Den planlagte reality–serien skal fortelle russerens side av saken og vise frem hennes arbeid med kunst og design.

– Dette er en god mulighet for Anna til å få fortelle den egentlige historien, sier Sorokins advokat Duncan Levin i et intervju med Page Six.

Duncan forteller at de leter etter muligheter for å utvikle serien, men Sorokins omdømme gjør jobben krevende:

– Alle hun snakker med tror hun er en løgner, så hun arbeider i motbakke, sier advokaten.

Selv om det foreløpig ikke foreligger noen avtale mellom Sorokin og et produksjonsselskap, understreker Levin at de utforsker flere «spennende muligheter».

Vil ta eierskap

Historien til Sorokin har blitt kjent for mange gjennom Netflix-serien «Inventing Anna».

Sorokin signerte en avtale med Netflix, som kjøpte rettighetene til historien hennes. Det fikk hun 2,7 millioner kroner for.

Lovverket i New York forhindrer at kriminelle får tjene penger til sin egen berikelse. Netflix-millionene gikk derfor til å tilbakebetale bankene og ofrene hun svindlet.

Nå vil Sorokin ta eierskap og fortelle sin egen historie igjennom en ny serie.

Delvey mener folk misforstår motivene hennes. Hun ønsker å få svindelstempelet bort fra seg, og vise frem livet etter fengsel.

I fengsel startet hun å tegne, og kunsten selges for høye summer. I tillegg prøver hun å omprofilere seg som en designer og kunstner.

Løslatt

Etter å ha svindlet til seg rundt 1,7 millioner norske kroner kom dommen på fire til tolv år i fengsel.

Hun kunne prøveløslattes etter å ha sonet fire år av straffen, men slapp ut etter kun tre år på grunn av god oppførsel.

Like etter ble Sorokin pågrepet av immigrasjonsmyndighetene for å overskride oppholdstillatelsen, og sto i fare for å bli kastet ut av USA.

Senere ble 31-åringen løslatt mot en kausjon på over 100.000 kroner, og sitter nå i husarrest.