Sverre (58) ble dumpet av Jakten-Tormod – avslører dramatisk hendelse i kulissene

Kyss, klem og tårer – bøndene og frierne deres har vært gjennom en hel del sammen med TV-kameraene på slep i Jakten på kjærligheten.

I onsdagens episode var det duket for det siste valget for hestebonden Tormod Bakke Johnsen (61) fra Halden.

Johnsen fulgte hjertet og magefølelsen, og pekte til slutt på frier Atle Hoff (52) som sin utkårede – mens Sverre Bratli (58) måtte pakke sammen sakene.

– Jeg tror vi kunne ha vært bestevenner for resten av livet, og det håper jeg vi kan være. Men jeg tror ikke vi kan være kjærester, sier Johnsen med smerte i stemmen når han tar farvel med Bratli.

Kraftig reaksjon

– Det er jo egentlig trist. Selvfølgelig ble jeg litt skuffet og lei meg, for jeg hadde jo lyst til å bli endra bedre kjent med ham. Han er en knakende fin fyr, sier Bratli over telefon til TV 2.

58-åringen tror at hendelsen tidligere på dagen var grunnen til at han ikke var like nedbrutt og overrasket over hjemsendelsen.

Fornemmelsen av at han ikke var den rette for bonden, begynte allerede å ta form dagen før det avgjørende valget. Da hadde begge frierne vært på date alene med bonden.

– Jeg følte at Tormod var i et helt annet humør da han kom hjem fra daten med Atle, enn da han kom hjem med meg. Så jeg skjønte at det kanskje var et eller annet, deler han.

Det resulterte i et sammenbrudd da TV-kameraene ikke var til stede i morgentimene før det endelige valget.

– Jeg fikk en knekk på morgenen. Da gikk jeg ned til hestene, og fikk en skikkelig reaksjon fordi jeg visste at nå var det over. Da var det veldig trøst å ha hestene der.

Etter én time vendte Bratli opp til Johnsen igjen.

– Han trøstet meg. Han så at jeg hadde en skikkelig reaksjon. Du er i en veldig boble når du er på gården – og da sprakk den. Det var egentlig greit. Da slapp jeg å være helt drama queen på TV, sier han.

Frieren uttrykker at han er glad for at den kraftige reaksjonen kom i forveien.

– Jeg tror at jeg hadde fått en større reaksjon på TV, hvis jeg ikke hadde hatt den tidligere på dagen. Jeg ble ikke overrasket, og det er det som gjorde at jeg tok det bedre enn jeg kanskje skulle ha gjort.

Gode venner

Selv om Bratli ikke ble valgt av Johnsen, er det ingen sure miner.

– Jeg hadde jo selvfølgelig håpet at vi kunne ha blitt enda bedre kjent. Jeg kjente jo at det kriblet litt når han kom gående. Han var helt klart kjærestemateriale, sier han, og fortsetter:

– Jeg følte jo at jeg hadde fått presentert meg bra og vært meg selv. Og det er han som tar valget til slutt, og det må jeg respektere. Jeg var jo heldig som fikk lov til å være med veldig lenge på gården.

Etter endt innspilling har de beholdt kontakten, og er i dag gode venner. En god tone har Bratli også fått med de andre frierne.

– Kanskje det er en greie? At vi ble litt for gode kompiser oppi låven, spør 58-åringen seg om.

– Vi skulle kanskje ha vært mer fiender, mens vi kjempet om samme mann, men det var dritbra stemning. Vi hjalp hverandre, trøstet og lo. Det var som å være på leirskole. Det var helt merkelig, og veldig hyggelig, fortsetter han.

Stolt av seg selv

TV-dating i beste sendetid og nye bekjentskaper vil ikke Bratli ha vært foruten. Frieren hadde stilt igjen dersom det var en likendes bonde med.

– Det var kjempestas å være med på. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg ble med på det. Det var en kjempekul opplevelse, sier han, og fortsetter:

– Jeg er veldig stolt av meg selv for at jeg turte å gjøre det. Det skal litt til å gjøre det når man nærmer seg 60. Og det at jeg har vært meg selv, vært åpen og sårbar, og klarte å slippe meg løs – det er jeg veldig glad for at jeg fortsatt klarer.

Videre kan 58-åringen skryte på seg å ha blitt lagt merke til flere steder mens programmet har gått på TV – blant annet på Kielfergen.

– Jeg har blitt gjenkjent flere ganger. Det er litt morsomt. Jeg har jo lagt ut kontaktannonse nå ved å vise meg frem i Jakten på kjærligheten, sier han humørfylt.

– Hvordan går det med kjærligheten nå?

– Der er det tørt. Det er ikke noe på gang. Jeg stresser ikke. Det som skjer, det skjer. Jeg har det veldig fint. Jeg har jobben min, venner og familie. Men selvsagt, drømmen er jo å kunne ha en å dele hverdagen med. Det er jo flest av dem, så nå får jeg krysse fingrene.

– Mer vennskap

Valget om å sende hjem Bratli tok Johnsen tungt, men han var klar på hva han ønsket.

– Jeg var emosjonell, og hadde følelsene utenpå kroppen, og litt «all over the place».

– Jeg ble veldig glad i Sverre, for han er en så fin og morsom fyr. Men jeg følte at det ble mer vennskap enn romantikk. Jeg var på et punkt der Atle pekte seg ut som en jeg tror jeg muligens kunne klare å finne kjærligheten med, forklarer bonden til TV 2.

