TV 2 sitter i salen i M&S Bank Arena under den første av generalprøvene før den store «Eurovision Song Contest»-finalen.

Denne artikkelen oppdateres fortløpende.



Førstemann ut av de nordiske landene, er Loreen. TV 2 har tidligere omtalt at hun er svært uheldig og har et tidlig startnummer.



Unntak fra regelen

Loreen har et sceneshow som ikke følger tidskravet til sceneskifte. Egentlig skal alle bidrag få rundt 45 sekunder til å rigge opp til sitt nummer.

DANSET OG SHOWET: Alessandra Mele var ikke blant artistene som behandlet generalprøven som en ekte prøve. Hun akom salen i hverdgsklær og skjerf, mens mange andre kom i kostyme. Dette skyldes trolig at hun har sent startnummer. Bildet er tatt fra da hun ble lest opp helt i starten av sendingen. Hun danset med flagget og fikk publikum til å le. Foto: Martin Meissner

TV 2s team i salen erfarer at Loreen har betydelig lenger tid enn dette. Dette handler blant annet om den mye omtalte LED-skjermen som har skapt hodebry for Loreen.

Torbjörn «Tobbe» Ek er en av Skandinavias største «Eurovision»-eksperter. Han forklarer at låten er lagt til en pause for å få logistikken til å funke. Det var også en lang pause etter Loreen.

TV 2 satt med stoppeklokke, og har en uoffisiell måling på 2 og et halvt minutt før det såkalte «postkortet» på rundt 45 sekunder.

Litt avhengig av når man definerer en opptreden som over, klarte de fleste å gjennomføre det på ca. avtalt tid. Dette gjelder altså de som ikke fikk ekstra lang tid av tekniske årsaker.

ELSKET AV FANSEN: Käärijä fra Finland opptrer i Liverpool. Salen sang høyt med under refrenget. Foto: Heiko Junge / NTB

Publikum i fyr og flamme

Neste nordiske land ut var Finland, som hadde startnummer 13. De gjorde som de pleier – de satte fyr på salen.

Tendensen TV 2 har oppdaget i Liverpool, er at majoriten av fansen vi spør heier på Jere Pöyhönen, kjent under artistnavnet Käärijä. Likevel er han nummer to på bettinglistene, bak Loreen.

Norge kommer litt senere i sendingen, med startnummer 20.