Svensk-norske Lisa dukker opp i «Love Island Games»

Det populære datingprogrammet «Love Island» er kjent for å skape flere kjendiser enn langvarige forhold.

Det skal det forhåpentligvis bli en slutt på, for nå skal et knippe av de mest minneverdige deltakerne i «Love Island»-historien få en ny sjanse i kjærligheten.

Det skjer i den nye TV-serien «Love Island Games», som i Norge sendes på TV 2 Play.

Britiske intrigemaskiner

Det var britene som startet den internasjonale suksessen med «Love Island». Siden har kjærlighetsprogrammet fått egne versjoner i hele 22 land.

«Love Island Games» samler et knippe av deltakerne fra noen av disse landene. I all hovedsak er deltakerne hentet fra «de tre store» - nemlig den britiske, amerikanske og australske versjonen av serien.

Av de 26 deltakerne som har deltatt i innspillingen på idylliske Fiji, er hele ni av disse britiske intrigemaskiner.

KJENTE FJES: Programleder Maya Jama er tilbake med en knippe single realitykjendiser. Foto: ITV/Peacock

Flere legendariske «Love Island»-personligheter som proffdanseren Curtis Pritchard, modellen Eyal Booker, Georgia «I'm loyal» Steele og Liberty Poole dukker opp.

Riktignok er også Sverige, Tyskland og Frankrike representert med én deltaker hver.

Svensk-norske Lisa deltar

Det er altså ingen tidligere deltakere fra de norske utgavene av serien med denne gang, men svensk-norske Lisa Celander blir det nærmeste vi nordmenn kommer villaen.

SVENSK-NORSK MIDTPUNKT: – Når jeg kommer inn i et rom så snur alle seg, jeg liker å være midtpunktet, forteller svensk-norske Lisa Celander i sin introvideo i «Love Island Games». Foto: ITV/Peacock

Den 28 år gamle hudterapeuten fra Gøteborg bor til daglig på Mallorca og deltok i «Love Island Sverige» sesong tre i 2023.

I sin promovideo forteller hun at selv om hun ser ut som Barbie, så er hun egentlig en viking innerst inne.

Celander ser etter tre ting i en gutt, først høyden, deretter utseendet og så personligheten, ifølge et intervju hun gjorde med TV 4 tidligere i år.

ER DET VIBES? Lisa Celander ser etter noen hun kan ha en vibe med. Kan det være britiske Curtis Pritchard? Foto: ITV/Peacock

Hun er helt klar på hva hun ikke ønsker seg.

– En gutt som er uærlig eller utrivelig mot servicepersonell. Noen som ikke våger å være seg selv, for en sløsing med tid. Og sist, men ikke minst «tighte» bukser og «Happy Socks», nei takk, uttalte hun.

Skyhøye forventninger

På forhånd har det vært skyhøye forventninger til «Love Island Games». Allerede lenge før den skulle sendes, har serien skapt utallige overskrifter og fått spesielt britiske medier til å gå av hengslene.

Ikke rart, ettersom serien samler ni av de mest minneverdige deltakerne fra den britiske seriens historie.

Serien hadde premiere 1. november i USA. I Norge legges de første seks episodene ut torsdag 8. november.

FAVORITTPLASSEN: Endelig skal noen av de mest legendariske Love Island-deltakerne «gather around the firepit» i et forsøk på å finne kjærligheten på ny. Foto: ITV/Peacock

At «Love Island»-konseptet har blitt en suksess innenfor dating-reality er spesielt tydelig i år - for det er ikke bare ett, men to program av dette slaget på trappene.

For det er den amerikanske strømmetjenesten Peacock som har kjøpt rettighetene til spin-off-versjonen «Love Island Games», mens britiske ITV planlegger et lignende konsept med sendestart i vinter, kalt «Love Island Allstars».

«Love Island Games» ser du på TV 2 Play fra 8. november.