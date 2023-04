Svensk komiker har funnet lykken med nordmann: – Flytter

Svenske Dag Tolstoy (30) har blitt kjent for sine humoristiske videoer i sosiale medier, hvor han blant annet parodierer nordmenn.

Hans 131 0000 Instagram-følgere har den siste tiden kunnet følge med på hans reiser rundt omkring i Norge, hvor han møter innbyggere for å lære og se norske kulturelle fenomen.

Prosjektet har fått grei mediedekning her til lands, og i april gjestet 30-åringen Lindmo.

Ble sammen etter fire uker

Nå kan det se ut som om at prosjektet har nådd kanskje det ultimate målet.

Fredag delte nemlig komikeren på Instagram at har blitt kjæreste med en nordmann.

«Elsker Norge. Har hatt 50 fantastiske dager. Og tenk at det var i Norge jeg fant min kjæreste», skrev han om bildet av seg og sin utkårede.



Blant de som har gratulert svensken er artist Sondre Lerche og influenser Lisa Borg. Sistnevnte kommenterte: «SELVFØLGELIG».

Til God kveld Norge sier Tolstoy at han møtte kjæresten i mars, under hans opphold i Oslo.

– Vi møttes på en bursdagsfest på min fjerde dag i Norge. Vi begynte å date med en gang og ble kjærester etter fire uker.

Til tross for at paret har vært sammen under to måneder, er Tolstoy klar i sin tale.

– Jeg kommer til å flytte til Norge.

God kveld Norge kjenner ikke til navnet på kjæresten.

Korona-kjendis

30-åringen, som også er yogainstruktør, ble for alvor kjent under pandemien med sine sketsjer på Instagram og TikTok.

I et intervju med Aftonbladet i 2021, erkjente Tolstoy at det var gøy med oppmerksomhet, men at det påvirket kjærlighetslivet.

– Det finns to ulike kjærlighetsliv, ett dypere og et mer overfladisk, sier han, og legger til at kjendiseriet kan føre til mer flyktige relasjoner.

I intervjuet sa han også at han hadde fått en del «upassende» henvendelser etter å ha blitt en offentlig kjent person.

Det samme året kunne svenskene se Tolstoy som deltaker i Farmen.