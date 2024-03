«Svartelistet» etter Photoshop-tabben

Søndag ble et bilde av prinsesse Kate trukket fra bildebyråer grunnet mistanke om manipulasjon. Mandag kom beklagelsen og erkjennelsen fra prinsessen.

– Som mange andre amatørfotografer, hender det at jeg eksperimenterer med redigering.

Det ble delt i forbindelse med morsdagen. Det manipulerte bildet er fortsatt tilgjengelig på det kongelige-parets offisielle Instagram-konto, men med eksternt advarsel om at bildet er manipulert.

Mange tror at bildet ble sendt ut som et forsøk på å roe ned ville spekulasjoner etter at det ble kjent at prinsessen hadde gjennomgått en mageoperasjon i januar, og ville ikke være tilbake på jobb før til påsken.

De røde ringene markerer detaljer som fikk bildebyråene til å stusse. Foto: Skjermbilde fra X

Nyhetsdirektør hos ett av verdens største nyhetsbyråer, Agence France-Presse (AFP), mener nå at Kensington Palace ikke lenger er en troverdig avsender, grunnet bildet.

– Nei, absolutt ikke. Som med alt annet, når du blir sviktet av en kilde, så heves terskelen. Vi sendte ut notater til alle våre team om å være mer oppmerksom rundt innholdet som kommer på vårt bord – selv fra det vi ville kalt pålitelige kilder, sier Phil Chetwynd i et radiointervju med BBC, gjengitt av Deadline.

Ifølge nettstedet sa Chetwynd at nyhetsbyråene kontaktet hverandre før det ble sendt ut et varsel om å trekke bildet. Han sier de ba Kensington Palace om å sende originalbildet, men da svar uteble valgte de å avpublisere.

Phil Chetwynd. Foto: Lucas Barioulet / AFP

Han forklarer at det er uvanlig at byråer trekker bilder og krever at de blir tatt ut av sirkulasjon.

– Å trekke noe basert på manipulasjon er sjeldent. Vi gjør det en gang i året kanskje, jeg håper det er færre enn det. Tidligere tilfeller har vært fra nordkoreanske nyhetsbyråer, eller Italienske nyhetsbyråer, forklarte Chetwynd.



Han poengterer at tillit er elementært og sier at man ikke kan vri på sannheten overfor publikum.