Svarer på spekulasjonene: – Sprer usannheter og kvalme

De siste årene har influenser Kristin Gjelsvik (37) samlet inn penger gjennom en Spleis-innsamling for å gjøre høytiden lysere for familier som gruer seg til jul. Og i år er intet unntak.

I 2021 samlet influenseren inn 400.000 kroner og i 2022 386.000 kroner.



Til årets Spleis, som ble avsluttet fredag kveld, samlet influenseren inn 402.000 kroner.

«Alle pengene som samles inn, går direkte til vanskeligstilte familier som gruer seg til jul grunnet trang økonomi», heter det i beskrivelsen til spleisen.



Hva er Spleis? Med Spleis kan man lage digitale innsamlingsaksjoner, enten man skal samle inn til en bursdagsgave – eller om man skal gjøre verden til et litt bedre sted. Kilde: Spleis.no

Den siste tiden har det imidlertid oppstått spekulasjoner fra flere brukere på forumet Kvinneguiden.no, hvor mange er usikre på om pengene faktisk går til det opprinnelige formålet.

Flere mener nemlig at influenseren tar pengene selv.

«Stor risiko å støtte juleaksjonen hennes»

I april i år kunne E24 avsløre at influenseren var saksøkt av Skatteetaten for 1,3 millioner kroner, og i juni i år uttalte hun til Nettavisen at bruddet med ekspartneren Dennis Poppe (31) har kostet henne en halv million kroner.

Dette er noen av årsakene til at flere brukere nå spekulerer i om pengene fra spleisen går til egen gevinst.

«Det er STOR risiko knyttet til å støtte juleaksjonen hennes i år. Med godt over millionen i skattekrav og én million hun skylder banken, kan hun risikere at Skatteetaten stikker av med hele summen uten at hun får ei krone som skal deles ut til trengende», hevder en bruker.

«Samtlige givere burde være klar over at pengene de gir like gjerne kan gå til å dekke Kristins skattegjeld», skriver en annen bruker.

En tredje bruker mener at spleisen bør gå til utbetaling til en seriøs organisasjon, istedenfor til en privat person.

«Hadde vært mye mer seriøst. Skjønner virkelig ikke at folk fortsetter å gi. Ta det heller direkte til en organisasjon», skriver vedkommende.

Spekulasjonene får Gjelsvik til å reagere, som torsdag kveld tok til sosiale medier for å uttrykke sin frustrasjon.

– Rett og slett ekkelt

«Jeg blir oppriktig lei meg og skuffet over at noen tror at spleis-midlene ikke går til formålet. Tenk at enkelte faktisk har så lave tanker om meg!? Det er ordentlig skuffende», skriver influenseren under en reels-video på Instagram torsdag.

Videre skriver hun at «det rett og slett er ubehagelig at det sitter en haug av kvinnfolk på Kvinneguiden og sprer usannheter og kvalme».

Overfor God kveld Norge sier Gjelsvik at det er sårende å få slike anklager rettet mot seg.

– Det går skikkelig inn på meg, for det er så vanvittig å beskylde et menneske for noe slik.

37-åringen legger dessuten ikke skjul på at hun synes det er ubehagelig å bli diskutert på denne måten.

– Det er rett og slett ekkelt. For jeg kunne aldri i min villeste fantasi funnet på noe slik, aldri.

– Så det slår jeg veldig hardt ned på. Å spre usanne og grove rykter, og å anklage et menneske for noe så alvorlig – det synes jeg er ganske stygt, mener Gjelsvik.

– Tidskrevende

Gjelsvik påpeker overfor God kveld Norge at hun legger ned mye tid og energi på å arrangere innsamlingene.

– Det er selvfølgelig veldig tidskrevende, sier hun hevder:

– I forbindelse med årets julespleis har jeg mottatt 677 eposter fra familier som trenger hjelp. Det sier seg selv hvor mange timer som går med for å gå igjennom alle disse henvendelsene.

Dokumenter God kveld Norge har fått tilsendt fra Gjelsvik, viser kontoutskrifter og utbetalinger fra tidligere spleiser.

At flere nå uttrykker mistro rundt formålet synes hun er utrolig trist.

Hun forteller også at hun har undersøkt om ulike organisasjoner gir penger til vanskeligstilte familier.



Ifølge henne selv har hun ikke lykkes med å finne en så langt.



– Jeg har sjekket opp i en del organisasjoner, men til nå har jeg ikke klart å finne noen organisasjoner som gir pengebidrag. De stiller med gaver og mat, som er fantastisk, men i veldig mange tilfeller så er det penger som er det viktigste, hevder hun og utdyper:

– For noen bruker jo disse pengene på alt fra barnehage- og strømregninger til ved og mat. De tusenlappene familiene mottar kan virkelig gjøre underverker for de som har minst.

– De får ikke ødelegge

Selv mener Gjelsvik at det å gi Spleis-midler til en offentlig person er noe av det tryggeste du kan gjøre.

– For du ville aldri funnet på å stikke de pengene i egen lomme. Hvem gjør noe sånt, spør hun.

Likevel presiserer hun at det ligger et tillitsspørsmål her.

– Jeg håper jo at jeg over alle disse årene faktisk har bygget opp den tilliten blant folk. Og det kan heldigvis se sånn ut med tanke på antall bidrag og ikke minst de fine kommentarene jeg får i innboksen.

Influenseren forteller at anklagene først oppstod i forbindelse med spleisen hun hadde i sommer. Det førte til at hun var usikker på om hun skulle lage julespleisen eller ikke.

For å bli utsatt for alle anklagene atter en gang, var hun usikker på om hun orket.

– Men så landet jeg på «ja, det skal jeg faktisk». For det er ingen «haters» som donerer til denne spleisen selv. De sitter bare der og skaper kvalme, og de skal ikke få ødelegge for at disse familiene skal få en litt bedre jul.

– Tillit til at hun oppgir korrekt informasjon

Kommunikasjonssjef i Spleis, Tone Mesna, skriver i en e-post til God kveld Norge at de har tillit til at innsamler tar ansvaret for å sette seg ordentlig inn i vilkårene før de oppretter en Spleis.

SVARER: Tone Mesna i Spleis svarer på hva de tenker om spekulasjonene. Foto: Spleis

– Det er innsamler som har ansvaret for at formålet er reelt og at pengene etter utbetaling blir brukt til det formålet de er samlet inn til, sier hun og legger til:

– Men det er også givers ansvar å sette seg inn til hvem og hva de vil gi sine penger til.

Kommunikasjonsansvarlig råder videre til å politianmelde dersom noen opplever å bli svindlet, eller vet at om at det har skjedd.

Mesna sier videre at de har full tillit til Gjelsvik.

– Kristin Gjelsvik har flere ganger hatt innsamlinger til økonomisk vanskeligstilte gjennom Spleis. Vi synes det er flott at noen med så stort nedslagsfelt engasjerer seg i noe som er stadig mer aktuelt, og vi er takknemlige for at hun benytter Spleis som plattform for å hjelpe andre.

– Vi har tillit til at hun, som alle andre innsamlere på Spleis, oppgir korrekt informasjon i sin Spleis, sier hun avslutningsvis.