Svarer på ryktene om programleder-tilbud

Alexandra Joner er ny programleder for årets «Love Island», men ble Isabel Raad spurt først?

Denne uken ble det kjent at Morten Hegseth (37) trekker seg som programleder for den kommende sesongen av kjærlighetsprogrammet «Love Island».

Som erstatter trer influenser og TV-profil Alexandra Joner (33) inn i rollen.

Men ble Joner tilbudt programleder-jobben først?

På sladreappen Jodel har det denne uken blitt spekulert i om influenser Isabel Raad (29) ble spurt om å være programleder før Joner.

Flere spekulasjoner

Spekulasjonene dukket opp i forbindelse med at Raad denne uken skal ha tatt til Snapchat for å fortelle at hun fikk tilbud om å jobbe som programleder.

Noe hun skal ha takket nei til.

«IR fikk tilbudet om å være programleder for Love Island før Alexandra Joner», hevder en bruker.

«Tipper det var Love Island-programlederjobb IR sa nei til ref MH (Morten Hegseth, jour.anm.) sin instapost», skriver en annen.

«Tipper det var Love Island IR takket nei til å være programleder for», kommenterer en tredje.

Raad har selv ikke sagt hvilket program det er snakk om.



God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Isabel Raad, uten hell.

Avkrefter ryktene

Da God kveld Norge tar kontakt med presseansvarlig i TV 2, Jan-Petter Dahl, kan han fortelle at ryktene ikke stemmer.

STEMMER IKKE: Pressesjef i TV 2, Jan-Petter, forteller at Alexandra Joner var den første som ble spurt om å være programleder for «Love Island». Foto: Håvard Solem, TV 2

– Det stemmer ikke, svarer han og legger til:

– Alexandra var førstevalget og vi er veldig glad for at hun takket ja til å bli ny programleder, svarer Dahl.

Trekker seg: – Egen idioti

Det var onsdag at Hegseth selv delte nyheten om at han trekker seg som programleder.

– Dette er ikke helt enkelt å skrive, så jeg går rett på sak: Jeg har valgt å trekke meg som programleder for «Love Island» og grunner er sammensatt, skrev han i et innlegg på Instagram og fortsatte:

– Fellesnevneren er at det blitt for mye – og nå skal jeg bruke tid på å roe ned og ta gode valg.

I dagens episode av podkasten «Harm & Hegseth», sammen med Vegard Harm (27), åpner Hegseth om hvorfor han tar et steg tilbake.

SLITEN: Morten Hegseth forteller at han trekker seg som programleder i den kommende sesongen, fordi han blant annet er sliten. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Jeg har jo kjent lenge at hver gang vi har snakket om «Love Island» – det har vært noe motstand i det. Det har vært mye og jeg har vært sliten, sa han.

I tillegg forteller 37-åringen at han har mottatt flere drapstrusler, og når det kom på toppen av alt ble det for mye.

– Ikke til forkleinelse for VGTV, men det er veldig mange som ser på TV 2 og engasjer seg. Til slutt ble det kombinert med egen idioti, og jeg har vært så sliten at jeg har kjent at jeg ikke har hatt noe overskudd, sa han videre