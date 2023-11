Svarer på ryktene om Kardashian-romanse

Den verdenskjente Kardashian-søsteren, Kourtney Kardashian (44) og ektemannen Travis Barker (47) venter sitt første barn sammen.

Denne uken avslørte sistnevnte navnet på deres kommende sønn.

EKTEFELLER: Kourtney Kardashian og Travis Barker giftet seg sommeren 2022. De venter nå sitt første barn sammen. Foto: Alberto E. Rodriguez

Til tross for at kjærligheten blomstrer og livet er på stell for ekteparet, har Barker den siste tiden blitt koblet opp mot en av de andre Kardahsian-søstrene, nemlig Kim Kardashian (43).

I 2015 kom Barker ut med sin selvbiografi, hvor han skriver at han hadde «et godt øye» til Kim i 2006 – da han var sammen med Paris Hilton (42). Kim var på dette tidspunktet Hiltons assistent.

«Jævlig fin»

Selv om Skims-grunnleggeren jobbet som Barkers daværende kjærestes assistent på dette tidspunktet, skal han ha sagt til en venn at han «ikke brydde seg om at hun var hennes assistent, fordi hun var «jævlig fin».

Ifølge flere medier har Barker innrømmet at han og konas søster holdt kontakten i etterkant, men har avvist påstandene om at det har skjedd noe mer mellom dem.

Selv mener 47-åringen at ryktene oppstod etter den nyeste sesongen av «The Kardashians», hvor Kourtney og Kim havner i en opphetet diskusjon.

Kommenterer ryktene

Nå kommenterer Kourtneys ektemann rykteflommen i et nytt intervju med Los Angeles Times.

– Åpenbart delte jeg den informasjonen fordi jeg ønsket å gå videre. Det var som terapi for meg. Det er søsteren hennes, hun vet at vi pleide å prate. Ingenting annet skjedde.

– Du gir folk litt informasjon, og de tror at de har løst mysteriet om hvorfor de kranglet. Det er latterlig, fortsetter han.