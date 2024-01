Svarer på morkake-kritikken: – Du bryr deg om å shame meg

PROVOSERT: Sophie Elise Isachsen forteller at hun blir provosert etter enkelte uttalelser om morkake-saken. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Denne uken delte influenser Sophie Elise Isachsen (29) at hun ønsker å spise morkaken sin, noe som skapte reaksjoner i sosiale medier.

Blant andre journalist og forfatter Ingeborg Senneset (38) tente på pluggene.

I et intervju med God kveld Norge uttalte Senneset at fordelene ved å spise sin egen morkake, er forbeholdt dyr.

– Hunder kan for eksempel gjøre det, men de spiser også avføring. For mennesker har jeg ikke klart å finne én eneste dokumentert helseeffekt, ut over placeboeffekten, altså følelsen av at noe fungerer.

I tillegg uttalte 38-åringen at Isachsen at et ansvar overfor barnet sitt.

– De velger jo også på vegne av barnet. Det kan neppe være gøy å begynne på skolen og så vet alle klassekameratene at mamma spiste din medbrakte, blodige avfallsklump da du ble født, sa hun.

Isachsen har holdt kortene tett til brystet etter kritikken.

Fram til nå.

– It's not that deep

I en video på Snapchat svarer influenseren på reaksjonene som har vært.

– For et par dager siden skrev jeg på Instagram at jeg ønsker å spise morkaken min, og det fikk ganske sterke reaksjoner. Og jeg hater å bli pålagt «kampsaker» jeg virkelig ikke har, for så mye betyr det ikke for meg og heller ikke tenkt mye på, sier hun innledningsvis.

Videre forteller 29-åringen at når hun har lest om temaet, så har hun tenkt «ok dette er noe for meg, og noe jeg ønsker å sjekke ut mulighetene på å få gjort».

– Jeg vet at det ikke er klinisk dokumentert effekt på det, men jeg tror at placeboeffekten kan være verdt mye, hvert fall for min del. Og hvis det kan få meg til å føle meg bra så kanskje, men det er ikke satt i stein.

UTTALER SEG: Sophie Elise Isachsen uttaler seg for første gang om kritikken. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

– Det er noe jeg har lyst å gjøre og ser etter muligheter på, og hva mer skal man si om det. It's not that deep. Selvfølgelig, hadde noen sagt til meg at dette ikke er bra for barnet ditt, så hadde jeg jo selvfølgelig ikke gjort det. Det var noe som virket aktuelt der og da, og det betyr ikke at det blir sånn, fortsetter hun.

Isachsen påpeker at hun ikke planlegger å spise morkaken sin rå, dersom hun i det hele tatt velger å spise den.

– Det er mulighet for å få det som kapsler og et «kosttilskudd», og det var det som var min plan. Jeg hadde nok ikke klart eller prioritert å spise noe så ufattelig ekkelt rett etterpå, sier hun.

Samtidig legger ikke 29-åringen skjul på at hun synes enkelte uttalelser denne uken ikke var helt innenfor.

– Jeg må bare le



– Jeg vil egentlig ikke gå inn på det, for jeg synes det er så utrolig teit sagt, forteller hun og fortsetter:

– Men det var noen som sa i pressen «tenk på sønnen din om han blir mobbet for dette». Jeg må bare le, i hvordan verden skjer det? Da er det jo foreldrene til barna som er problemet, som har sagt «vet dere hva mora hans gjorde».

Influenseren mener at det blir et scenario som ikke er ekte.

OPPGITT: Sophie Elise Isachsen er oppgitt over enkelte uttalelser rundt morkake-saken denne uken. Foto: Skjermdump / Snapchat

– Men en ting som jeg synes er utrolig stygt, er når man skal shame mødre basert på «det kan du ikke gjøre, tenk om barnet ditt blir mobbet». Du driter i om barnet mitt blir mobbet, du bryr deg om å shame meg. Jeg ser hva man gjør, og det provoserer meg veldig.

– Lev og la leve. Og slutt å være så gal, som jeg føler folk er, mener hun avslutningsvis.

En av dem som uttalte seg om temaet var, som nevnt, Ingeborg Senneset, som blant annet sa:



«De velger jo også på vegne av barnet. Det kan neppe være gøy å begynne på skolen og så vet alle klassekameratene at mamma spiste din medbrakte, blodige avfallsklump da du ble født».

Da God kveld Norge tar kontakt med Isachsen for å høre om det er Senneset hun sikter til i videoen, svarer hun følgende:

– Har ikke så mye mer å si, og jeg er ikke en person som liker å krangle offentlig eller noe. Mener det er en generell uting med utsagn som det jeg sikter til.

– Den tar jeg på min kappe

Etter uttalelsene til Isachsen, svarer Senneset:

– Jeg har ikke sagt «tenk om sønnen din blir mobbet for dette», men jeg skjønner egentlig dersom hun har tolket sitatet slik.

– Jeg kunne godt ha kritisert saken uten å ta med et tenkt scenario, så den tar jeg på min kappe. Jeg kunne med fordel holdt meg til fakta og forskning om morkakespising og droppet fremtidsperspektivet. Å spise morkake er unødvendig og dumt. Det samme er å spekulere i ting fem år frem i tid, legger hun til.