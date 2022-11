Svarer på massiv kritikk i sosiale medier: – Får vondt av ham

Denne søndagen var Farmen-seerne vitne til en usedvanlig tvekamp inne på Farmen. Dette var den siste ordinære tvekampen for sesongen, hvor vinneren fikk den siste billetten inn i finaleuken.

Vinneren ble Lasse Fredheim (26). Det er måten haugesunderen vant på som skaper seerstorm i sosiale medier.

Førstekjempe Tore Haraldset (62) slet med en kneskade inne på Farmen, som har preget han under oppholdet på gården. I søndagens episode åpner 62-åringen opp om kneskaden til Lasse, og sier tvekampgrenen «sekken» vil bli vanskelig for han å gjennomføre.

Andrekjempen Lasse ender likevel opp med å velge sekken som gren, noe som resulterer i at Tore slipper taket i sekken rett etter tvekampen starter – og taper med vilje.

Dette har gjort at Farmen-seerne har rettet massiv kritikk i sosiale medier, både mot Lasse og programmet.

Overveldet av respons

Flere av Farmens seere har gitt utrykk for sterk misnøye ved Lasses valg av tvekampgren. På Farmens Facebook-side er det flere som viser sin frustrasjon skriftlig:

«Huff for en type (Lasse, jour. anm). Håper dessuten at de som skal være med neste år skjønner at de skal leve 100 år tilbake i tid. Dårligere sesong har det vel aldri vært.»

«Her var det faktisk Tore som vant. Ikke i kampen, men som menneske. Og det er mye større.»

«Kjenner at nå at dette siste dråpen som fikk begeret til å renne over. For en usympatisk og sjofel handling av Lasse. Resten av Farmen skal jeg ikke se på. Ingen av de gjenværende er verdige vinnere.»

Da TV 2 ringer Tore for å høre hvordan det går etter å ha sett søndagens tvekamp, forteller han om massiv respons i hans private innboks.

ENGASJERT SEG: Farmen-seerne har gitt massive mengder med tilbakemeldinger til begge deltakerne etter søndagens tvekamp. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Det øser på med tilbakemelding. Jeg har fått veldig mye, spesielt på Facebook. Så langt har jeg nesten kun fått positiv respons, med unntak av én negativ.

Tore forteller at responsen har vært noe overveldende.

– Jeg har fått meldinger fra folk over hele landet, også folk jeg ikke kjenner. Det er jeg litt ukomfortabel med. Så syns jeg at noen oppfører seg veldig ufint på sosiale medier, og at det noen steder går alt for langt.

Får vondt av Lasse

Selv om Tore setter pris på de positive tilbakemeldingene og støtten, reagerer han på de negative kommentarene rettet mot motstanderen Lasse.

– Jeg synes Lasse får urettferdig mye negative kommentarer i sosiale medier, hvor jeg heller ikke slipper unna. Men jeg får vondt av Lasse, og syns ikke han fortjener det. Det er kampen for tilværelsen, og han må gjøre det han kan for å vinne. Det er snakk om en stor premie på slutten.

Tore bekrefter senere at han har pratet med Lasse, og at alt er bra mellom de to deltakerne. Han legger til at han ser frem til å se Lasse og de andre deltakerne på finalefesten i Oslo førstkommende søndag.

HAR SNAKKET SAMMEN: Tore (t.h) bekrefter at han har snakket med Lasse etter tvekampen, og alt er bra mellom dem. Foto: Anton Soggiu/TV 2

62-åringen uttrykker også sympati for utfordringene Lasse har opplevd etter å ha kommet tilbake i hverdagen utenfor Farmen-«boblen».

– Lasse er sterk, så jeg tror det kommer til å fint. Han har jo hatt litt ufordringer på utsiden, og jeg kan relatere til det. Det er vanskelig å komme tilbake til 2022 etter såpass lang tid i 1922.

Fikk over 150 meldinger på få timer

Det har også kokt i Lasses innboks siden tvekampen gikk på skjermen i går kveld. Kontra mye av kritikken som deles i kommentarfelt i sosiale medier, har 26-åringen mottatt positiv respons på søndagens episode.

– Jeg har sikkert fått 150 meldinger, hvor flesteparten har vært støttende og positive. Det er kun 10-15 meldinger som har vært negative. Heldigvis er det ikke så mange der ute som ønsker å sende stygge meldinger i innboksen min, sier han til TV 2 da vi ringer ham mandag.

26-åringen legger til at han ikke oppsøker kommentarfelt, og heller baserer seg på tilbakemeldinger fra de rundt ham.

– Både venner og familie støtter meg, og det er det viktigste.

Lasse forteller dog at når han får opp et kommentarfelt på hans private sosiale medier, hender det at han leser gjennom noen av kommentarene.

På spørsmål om Lasse noen gang har vurdert å engasjere seg i de negative tilbakemeldingene, sier han klart nei:

OPPLØST I TÅRER: Lasse knakk fullstending samme etter Tore valgte å trekke seg midt under tvekampen. Foto: Anton Soggiu

– Nei, jeg tror det hadde blitt verre om jeg hadde gått inn i et offentlig kommentarfelt og engasjert meg. Det gjelder for psyken og tiden min. Jeg tror man kan bli gal av å legge for mye tid og energi inn i det.

Representerer ikke den generelle befolkningen

Haugesunderen har også lagt merke til hvordan kommentarer i sosiale medier ofte snur fort.

– Flere mente Tore «faket» kneskaden sin sist uke, og nå mener akkurat de samme menneskene at jeg skulle tatt hensyn til den skaden. Det er interessant hvordan meningene snur så raskt, så jeg tror nok at de alle sterkeste kommentarene er basert på feil grunnlag uansett.

26-åringen mener heller ikke at de som skriver negative kommentarer på Facebook representerer majoriteten av Farmen-seerne.

– Det meste av det jeg har fått er støtte og fine tilbakemeldinger. Så er det jo artig med dem som sender sure meldinger i innboksen. Men det er ikke alltid TV 2s kommentarfelt representerer den generelle befolkningen, avslutter han.

Lasse har fortalt til TV 2 at han opplevde sosial angst da han forlot Farmen-gården. Se Lasses åpenhjertige intervju i video under:

Festen etter Farmen ble et mareritt for Farmen-Lasse

