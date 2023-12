Svarer på kritikken mot «norsk» julefilm: – Leide dialekttrener

Her er alt du trenger å vite om den latterliggjorte, utskjelte ikke-norske bergenske julefilmen «alle» snakker om.

Julefilmen «My Norwegian Holiday» kom ut i desember i år, og er en kombinasjon man ikke ser så ofte:

En fullblods amerikansk, klisjétung julefilm, med handlingen satt til Bergen.

Hovedrolleinnehaverne Rhiannon Fish, kjent fra «Home and Away» og David Elsendoorn, kjent fra «Ted Lasso» på Bryggen i Bergen. Foto: Hallmark

En rekke av rollefigurene er norske, som «Henrik», «Johan» og «Astrid» i familien Strom. Rollefiguren til skuespiller Rhiannon Fish har fått navnet Jessica «JJ» Johnson.

Det mange har bitt seg merke til, er de svært gebrokne, norske frasene i filmen. Disse uttales med stort mot av hovedrolleinnehaverne som vitterlig ikke kan norsk.

Synes du skuespillerne får til norskuttalen? Se den omdiskuterte scenen og bedøm selv:

Dette har bidratt til at filmen har blitt en skikkelig førjulssnakkis.

Den bergenske komikeren Christoffer Schjeldrup kalte blant annet filmen et makkverk, samtidig som han mente det burde være et folkekrav å se filmen om man er bergenser.

«Kulturrunking», mente anmelder i P3s Filmpolitiet, Ingvill Dybfest Dahl. Hun tippet dog at nordmenn kan komme til å kose seg med det hun omtaler som en glansbildefilm og mener den skrekkelige norskuttalen har potensiale til å bli en kultklassiker.

Nettstedet Decider har også gjort en omfattende anmeldelse av filmen, og hyller blant annet bildene fra Bergen by, men stusser over at ingen nordmenn er å finne i hovedrollene.

Fikk dialekthjelp

Nå tar produsent Alexandre Costas bladet fra munnen og forteller i et intervju med TV 2 hvorfor filmens største roller ikke er bekledd av nordmenn, men irer, en australier og en nederlender.

– Vi brukte ingen norske skuespillere, siden vi startet å filme i Irland. Derfor brukte vi skuespillere derfra, sier Costas.

Produsenten avslører også at de gjorde en innsats for å få med et norsk navn i julefilmen.

– Til vårt forsvar så prøvde vi å booke en norsk, mannlig hovedrolle, men han takket nei.

INTERNASJONALE: Flere stiller spørsmål ved hvorfor julefilmen ikke har norske skuespillere. Rhiannon Fish er fra Australia, mens David Elsendoorn er nederlandsk. Foto: Hallmark

Likevel måtte de uttale noen norske linjer her og der, så filmproduksjonen tok grep. De leide inn dialekteksperter for å hjelpe skuespillerne.

Spesielt hovedrolleinnehaver David Elsendoorn, som er nederlandsk, fikk hjelp av denne dialekteksperten.

– For å forberede oss leide vi en dialekttrener for å få til aksenten og uttalen riktig. Vi leide en konsulent til David og våre andre skuespillere også, for å få til aksenten, siden vi hadde en del irske skuespillere som også trengte hjelp.

Ønsket seg krøkete norskuttale



Produsenten mener den noe krøkkete uttalen til hovedrolleinnehaver Elsendoorn er helt på linje med det de ønsket seg.

– Det hjalp noen ganger at han overdrev aksenten sin, fordi vi ønsket at han skulle snakke som en nordmann som hadde bodd i USA en stund, ettersom det var en del av hans bakgrunn i filmen, skriver Costas på mail fra Los Angeles.

GUILTY PLEASURE?: Flere av kritikerne har påpekt at «My Norwegian Holiday» viser en glosset versjon av norsk jul, men at den kan falle i kategorien for guilty pleasures.

Etter reaksjonene på norskuttalen erkjenner han at det kanskje ikke ble helt vellykket.

– Jeg brukte dialekttreneren for å unngå at vi skulle snakke dårlig norsk, men innimellom feiler man. Kanskje er det fordi vi ikke hadde tid nok eller at det var krevende, men det er vanskelig å få folk til å høres ut som de har alle nyansene når de ikke har vokst opp der.

– Hva tenker du om kritikken filmen har fått?

– Jeg har ikke så mye annet å si enn at vi prøvde så godt vi kunne å lage en film som fant sted i Norge, som viste frem norsk julekultur og norsk kultur, og vi ønsket å filme så mye i Norge som vi kunne.

Derfor ble det norsk-amerikansk julefilm



Mange har stilt spørsmål ved om «My Norwegian Holiday» egentlig har livets rett.

Produsenten mener de har gitt verdenspublikummet noe som sjelden vises og snakkes om ute i verden, nemlig norsk julefeiring.

– Vi ønsket å lage en film i Norge for å utforske juletradisjonene der. Vi ser det sjelden og det er noe man snakker lite om, så vi tenkte det ville være fint å vise frem.

FALSK SNØ: Innspillingen foregikk midt i september, og dermed måtte falsk snø spres ut over Bryggen i Bergen for å skape den rette julestemningen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

For i tillegg til å ha Bergen som kulisse, har «My Norwegian Holiday» en rekke norske referanser.

Her demonstreres krumkakebaking, det blir Lucia-feiring, ullsokker og strikkepinner, turer med bybanen. Og en liten turist-trollfigur utskjært i tre, får romslig med plass i filmens gang.

TYPISK NORSK: «My Norwegian Holiday» er et skråblikk på norsk kultur fra filmskaperne «over there». Foto: Hallmark

For å lære seg alt mulig om Norge, nordmenn og norsk julefeiring har det vært litt av et spleiselag på kunnskapssiden.

Manusforfatter Betsy Morris gjorde masse research, og i tillegg hjalp Hallmarks økonomidirektør Rose-Linn Jensen og Hallmark executive Anna Kemp til, fordi førstnevnte er norsk og sistnevnte har slekt i Norge.

– Alle heiet på at vi skulle lage denne filmen og at den skulle bli en suksess, sier Costas.

Til tross for både satiriske og kritiske tilbakemeldinger er produsenten full av lovord om nordmenn.

– En av de tingene som overrasket meg mest er hvor genuine og ærlige nordmenn er, men også så hjelpsomme og ekstremt lett å stole på. Mange av disse kvalitetene finner du ikke én eneste av i en del kulturer, men i Norge så har man alle samtidig, skryter produsenten.

Møtte på en rekke utfordringer i Norge

Filmen ble til over 16 innspillingsdager i september, og kun fire av de dagene ble tilbragt i Bergen. De resterende 12 dagene ble i all hovedsak filmet innendørs i Irland.

Da de først var på plass i Bergen, fikk den amerikanske produksjonen og produsent Costas en rekke overraskelser.

For det første ble han slått i bakken da han skulle få seg et billig, raskt måltid på McDonald's.

– Da jeg ankom Norge var det veldig sent og vi var alle sultne, og det eneste stedet som var åpent var McDonalds. Vi dro dit og jeg ble så overrasket over at det kostet 150 amerikanske dollar for McDonalds-mat til fem personer, sier en tydelig sjokkert produsent.

DYRE DAGER: Filmprodusent Alexandre Costas ble overrasket over at det var dyrt i Norge, både når det kom til ferdigmat og filmcrew. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Det var ikke bare blant klissete pommes frites og dispenserbrus produsenten fikk trimmet kredittkortet.

De hadde nemlig et delvis norsk crew under innspillingen i Bergen, og da skulle det vise seg at arbeidstidene i Norge skilte seg fra internasjonal filmbransje.

– En av utfordringene vi oppdaget, var at alt er mye dyrere i Norge, og at en arbeidsdag på filmset i Norge baserer seg på åtte timer. I Nord-Amerika er det basert på 12 timer, så det var vanskelig å få alt til å passe inn på åtte til ti timer, forteller produsenten.

Tvunget til å gjøre store endringer



Uansett hva man skal gjøre i Bergen kommer man ikke utenom spørsmålet om været, og heller ikke våre amerikanske venner var skånet for denne problematikken.

Costas ble nemlig tatt på senga av den mest brukte klisjeen av dem alle - regnet i Bergen.

STAS: Det er ikke hver dag Bryggen i Bergen er kulisse i en skikkelig amerikansk julefilm, men det fikk bergenserne være vitne til i høst. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Etter at vi var ferdig med å filme på dag to, hvor vi hadde vært heldig og fikk flott vær, ble det anslått at vi kom til å få tidvis regn på dag tre.

– Så i siste sekund kvelden før, måtte vi endre alle lokasjonene vi skulle være på, til steder som kom til å være dekket og beskyttet fra regnet. Da måtte vi også skrive om scenen for at det skulle passe, forteller produsenten om dramatikken.

Ikke skremt

Disse opplevelsene skremte likevel ikke produsenten, som er full av lovord om det aller meste i Norge.

– Jeg hadde en flott opplevelse utenom kostnadene for å filme der, men det er min jobb som produsent å bry meg om kostnadene, så det er det normalt at jeg bryr meg om.

– Min opplevelse med folkene der var på øverste hylle. Jeg var veldig fornøyd med alle jeg jobbet med og arbeidsmoralen og kunnskapene deres, påpeker han.

Så for de som skulle bli ihuga fans av filmen «My Norwegian Holiday» er det kanskje lov å håpe på en oppfølger.

«My Norwegian Holiday» ser du på TV 2 Play når du vil og på TV 2 Direkte 23. og 24. desember.