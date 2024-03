Svarer på kritikken: – Forstår at folk er lei

Hver gang disse programmene lanseres, dukker det opp kommentarer i sosiale medier om at «nå er det nok». TV 2 er derimot uenig.

Realityprogram med kjendiser som deltakere er ikke noe det norske folk er fremmed for. Men det er ikke alltid det blir like godt tatt imot.

I diverse kommentarfelt og innlegg på sosiale medier, hender det at publikum uttrykker sin frustrasjon og misnøye rundt «enda et kjendisprogram».

TV 2 sin nye storsatsing «Spillet» er et slikt program som faller inn under kategorien «kjendisreality». Men til tross for at casten består av kjente personligheter, har seertallene vært i millionklassen.

– Jeg tenker jo at folk liker kjendisprogram. Det er jo en grunn til at det blir laget. Det er fordi folk stort sett synes det er gøy å se på, svarer «Spillet»-deltaker Alexandra Joner (34) på om det er for mye kjendiser på TV.

KJENT: Alexandra Joner er godt kjent for TV 2-seere, etter å ha deltatt i flere programmer. Hun tror folk synes det er gøy med kjendisprogram. Foto: TV 2

Mener økonomien spiller en viktig rolle

En uhøytidelig undersøkelse gjort av NRK i 2021, viser at det har skjedd en kraftig økning i antall TV-program der kjendiser er deltakere.

I 2010 var det seks kjendisprogrammer på den norske TV-skjermen. I 2023 var det totalt 47, noe som tilsvarer en kraftig økning. Dette er det flere grunner til, ifølge ekspertene.

– En viktig grunn er at strømming ikke lenger er ensbetydende med drama og serier, men også andre programkategorier som underholdning, reality og «kjendis-TV», sier medieforsker Vilde Schanke Sundet til TV 2.

Schanke Sundet er førsteamanuensis ved universitet OsloMet, og er ekspert på TV. Hun forsker blant annet på endringer i mediebransjen og publikums adferd.

EKSPERT: Vilde Schanke Sundet forsker på mediebransjen og publikums adferd. Hun tror økonomi er en av grunnene til økningen i antall kjendisprogram på TV. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun tror også at de økonomiske endringene og utfordringene i samfunnet spiller en viktig rolle.

– Det gjør at flere ser etter rimeligere innhold, som kan gå i flere sesonger. Mens drama gjerne er dyrt og forbundet med høy risiko, er kjendisprogrammer og reality-TV ofte rimeligere og bygger på formater som allerede er testet i andre markeder, forklarer hun, og legger til:

– Mange i TV-bransjen forteller også at kjendiser er viktig for å «hente inn» publikum fra sosiale medier til TV-programmene i en strømmeverden.



Les hva TV 2 svarer på Schanke Sundet sin kommentar lenger ned i saken.

En «vinn-vinn»-situasjon

NRK har tidligere skrevet om hvorfor det oppleves som at det er «uendelig» mange kjendisprogrammer på norsk TV.

I artikkelen kommer det frem at TV 2 hadde 19 kjendisprogram i 2023, mot 15 året før. Programdirektør i TV 2, Trygve Rønningen, svarte følgende på vegne av kanalen:

– Dette med kjendis-TV er relativt stabilt for TV 2. Men når stadig flere kanaler gjør det samme, blir det skapt et inntrykk av at det er flere kjendisprogram.



Han mener at om man har tydelige profiler, er det lettere å komme til spaltene.

– Men den viktigste grunnen til å lykkes med program, er at kjendisen har en bra personlighet, sa Rønningen til NRK.

Schanke Sundet mener vi dermed ser på det som kan beskrives som en «vinn-vinn-logikk»:



– Kjendiser ser nytten av å delta på TV for å øke sin aktualitet og eksponering, mens TV-bransjen ser nytten av kjendiser som kan trekke inn seere og er flinke til å levere følelser på skjerm.

Det at kjendisprogram er god business, er nemlig ikke ukjent. Det er ikke bare «Spillet» som har passert den «magiske milliongrensen», men også «Kompani Lauritzen» og «The Voice». Sistnevnte har kjendiser som dommere, og vanlige folk som deltakere.

Samtidig hevder publikum at de vil ha «vanlige folk» på TV-skjermen - ikke de «samme, gamle ansiktene» om og om igjen.

Sammenlignes med utenriksstoff

Da TV 2 lanserte det nye konseptet «Spillet», lot heller ikke kritikken vente på seg. Under innlegg av programmet på sosiale medier, dukket blant annet disse kommentarene opp:

«Off... Enda mer kjendisgreier» og «Det blir litt for mange såkalte kjendisrealitetsprogrammer til at jeg orker å følge med».

Alexandra Joner, som innehar rollen som «observatør» i nevnte program, synes det er forståelig at folk ønsker å se ukjente fjes på TV-skjermen.

– Men da må du bare se på et annet program, slår hun fast til TV 2.

34-åringen er godt kjent for TV 2-seere fra før, da hun har medvirket i blant annet «Sofa», «Bloggerne» og «Skal vi danse».

Joner får støtte av Harald Eia (58), som også er «observatør» i «Spillet». Han er i tillegg aktuell med TV 2-programmet «Vinnerschkalle».



FORSTÅELIG: Harald Eia mener det er forståelig at folk blir lei. Samtidig hevder han at alle programmer går bedre når det er kjente mennesker med. Foto: TV 2

– Jeg forstår veldig godt at folk er lei av den ene kjendisen etter den andre, men det er jo en slags «jernlov» i TV-bransjen - alle programmer går bedre når det er kjente mennesker med.

– Det er jo som med utenriksstoff - alle sier at de vil ha mer av det på nyhetene, men ingen orker å se på det, mener Eia.

Mener tallene taler for seg selv

TV 2 er derimot uenig i kritikken som kan poppe opp i sosiale medier. De mener at programmenes seertall sier det motsatte.

– Vi setter seerrekorder med disse programmene, så ingenting tyder på at publikum er lei, sier programdirektør Trygve Rønningen.

Han trekker frem at programmene deres med «vanlige folk» har gjort minst like stor suksess.

– Noen av våre største programsuksesser er med deltakere som ikke er kjente fra før, slik som «The Voice», «Farmen», «Kompani Lauritzen: Tropp 2» og «Sommerhytta».

FEIL: Programdirektør i TV 2, Trygve Rønningen, sier ingenting tyder på at publikum er lei av kjendiser. Foto: Eivind Senneset

Når det kommer til «Spillet», sier Rønningen at konseptet teknisk sett kunne vært laget med ukjente personer, men mener at mottakelsen programmet har fått taler for seg selv:



– Spillet har hatt en enorm god mottakelse i sin første sesong, og det fungerer godt med kjente deltakere.



Tidligere i saken pekte medieforsker Vilde Schanke Sundet på de økonomiske endringene i bransjen som en av grunnene til økningen av programmer med kjente deltakere.

Ifølge Rønningen, har ikke antall kjendisprogrammer på TV 2 noen sammenheng med hvordan økonomien i bransjen er akkurat nå.

– Hun har rett i at TV-bransjen i mange år har sett mot andre sjangere enn drama, blant annet på grunn av kostnader og risiko. Dette har altså ikke noe med økonomien i bransjen nå, men rett og slett fordi man til enhver tid må balansere programbudsjettene mot ulike sjangere og trender.

– Slik har det vært i hele TV 2s over 30 år lange historie, sier Rønningen.