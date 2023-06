Svarer på kritikken: – Er ikke min feil

Viggo Venn (34) stakk søndag kveld av med seieren i «Britain's Got Talent». Det har ført til skriftlige klager og buing.

Viggo Venn vant «Britain's Got Talent»:

Nordmannen Viggo Venn (34) stakk av med seieren i «Britain's Got Talent» søndag kveld, og vant 3,4 millioner kroner.

Det har imidlertid ikke falt i smak hos alle. Ifølge den britiske avisen Metro, var det flere i publikummet under finalen som viste sitt misnøye ved å bue på nordmannen etter han ble kåret som vinner, mens andre skal ha blitt svært sjokkerte.

Onsdag denne uken besøkte den ferske vinneren programmet «Lorraine», med Lorraine Kelly (63) som programleder. Der svarte han på kritikken han har mottatt.

– Det er ikke min feil

– Det er ikke min feil at jeg har vunnet, det er det britiske folks skyld, sier Venn etter at programlederen gratulerte ham.

Han legger ikke skjul på overfor Kelly at han håpet på at han ikke skulle vinne, for det hadde vært flaut.

Likevel gikk han helt til topps.

Flere viser sitt misnøye til at Venn stakk av med seieren. På Twitter skriver en:

«Du har akkurat nådd bunnen #BGT2023 en handling uten talent vinner et talentshow. De som har trent i årevis for å bli slått av en fyr i refleksvest!», mens en annen skriver:

«Hørte du dem bue på @BGT? Helt riktig også, latterlig. Så mye mer talent i finalen i kveld. #BGT2023 burde ikke ha laget liveshowene. Stakkars vinner».



Mottatt 116 klager

Reguleringsorganet for kringkasting i Storbritannia, Office Of Communications, har onsdag mottatt 116 klager fra publikum om at feil person vant talentkonkurransen. Det skriver Metro.

I tillegg til å ha vunnet 3,4 millioner kroner, får Viggo Venn også opptre for Kong Charles og andre medlemmer av den britiske kongefamilien på det årlige TV-innslaget «The Royal Variety Performance».



Han skal ifølge den britiske avisen ha fått 22 prosent av publikumsstemmene, mens andreplassen fikk 13,1 prosent og tredjeplassen 11,8 prosent.