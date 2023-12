Svarer på kritikken: – Det er alltid nordmennene

– ALLTID NORDMENNENE: Durek Verrett mener at det alltid er nordmennene som tror de kan fortelle han hva han skal gjøre. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

«Du forteller i bunn og grunn at foreldre skal bedrive eksorsisme på barna deres», skrev en følger. Nå svarer han på reaksjonene etter den mye omtalte videoen.

Denne uken har Durek Verrett (49) vekket sterke reaksjoner etter at han publiserte en video på Instagram.

I videoen snakker han om barn som utagerer, skriker eller er aggressive uten grunn, og hevder at «skapninger kan gå inn i kroppen til barna dine».

Samtidig gir han råd til foreldre om hvordan de kan takle dette.

«Måten å få det til å stoppe på, er å holde barnet ditt, se dem rett inn i øynene, uansett hvor ukomfortable de føler seg, og si: Du har ingen makt her. Du er en svak skapning, og jeg sender deg inn i lyset nå. Dypt inn i lyset», sier han blant annet i videoen.

Dette har skapt sterke reaksjoner, både på i kommentarfeltet, og blant kjendiser.



Nå svarer han på reaksjonene i en direktesendt video på Instagram, hvor han snakker med en av følgerne sine.

Dagbladet omtalte saken først.

– De tror jeg prater om eksorsisme

– Folk blir alltid sur på meg når jeg forteller dem ting de ikke ønsker høre. Når man er i den spirituelle verden må man være komfortabel med at mennesker blir sur på deg, kaller deg navn, at folk ikke forstår deg, sier han innledningsvis og fortsetter:

– Fordi denne verdenen ble bygget på å gjøre folk blind.

Videre forteller Verrett at han får mange sterke reaksjoner hele tiden.

– De tror jeg prater om eksorsisme, sier Verrett videre i videoen, gjengitt av Dagbladet.

Han mener at folk som reagerer «ikke forstår hans spirituelle verden og sjamanisme», og «er alltid nordmenn».

– Det er alltid nordmennene, som ikke er utdannet innen spiritualisme. De tror de kan fortelle meg hva jeg skal gjøre. Det er interessant og veldig fascinerende.

Manageren: – Dureks metoder er ikke for alle

Til God kveld Norge svarer Verrets manager, Simon Valvik, følgende:

– Innholdet i videoen Durek publiserte er laget for Dureks følgere og tilhengere, som er kjent med metodene hans og hans forståelse og praksis av sjamanisme. Durek tar avstand fra eksorsisme og hvordan innholdet i videoen blir fremstilt gjennom mediene, uttaler han.

Han forklarer at i sjamanistiske termer refererer «entitet» til ulike former for energi eller bevissthet, som Durek oppfatter som energier som påvirker mennesker.

– Hans intensjon er alltid å hjelpe mennesker gjennom behandling forankret i oppriktig kjærlighet.

Videre svarer Valvik at Dureks metoder er basert på sjamanisfiske tradisjoner, som skiller seg fra konvensjonelle ideer om eksorsisme og demoner.

– Dureks metoder er ikke for alle. Det viktigste er å finne det som fungerer for den enkelte. Hvis sjamanisme ikke er noe for deg, er det helt i orden å prøve noe annet. Det handler om å finne det som får deg til å føle deg bra.

Avslutningsvis presiserer han at Verrett og Märtha Louise ikke representerer instituajsonen kongehuset, og at førstnevntes meninger og ytringer gir uttryk «for nettopp hans meninger og ytringer».

– Ikke Märtha Louises eller kongehusets.