Svarer på kommentarene rundt Westerlin-likheter

Lørdag kveld blir det avgjort hva som blir årets norske bidrag i «Eurovision Song Contest» 2023.

Da er det nemlig duket for den norske finalen i Melodi Grand Prix, der ni artister står klare til å kjempe om en finalebillett, og dermed sikre seg en plass på scenen i Liverpool i mai.

Alessandra Mele (20), med låten «Queen of Kings», er kanskje det bidraget som har bemerket seg mest før finalen, som holdes i Trondheim Spektrum.

Mele var med i første delfinale av MGP, hvor hun gikk til finalen sammen med gruppen Umami Tsunami og førfavoritt Ulrikke Brandstorp (27).

Brandstorp har vært med to ganger før, hvor hun kom på en fjerdeplass i 2017, og vant hele showet i 2020. Dessverre ble ESC avlyst som resultat av koronapandemien dette året.

Det ser derimot ut til at Brandstorp kan ha fått seg en klar konkurrent i Mele. Sangen hennes, «Queen of Kings», har på kun fire uker fått over 50 millioner avspillinger på TikTok. I tillegg til at hun er den mest streamede delfinalisten i hele Europa på Spotify.

Da Mele var på besøk hos God kveld Norge, var hun både stolt og litt skremt av suksessen.

– Det har vært en gedigen stor bølge med følelser som har tatt over. Veldig positive følelser. Jeg føler på så mye kjærlighet fra folk, fra musikk og fra scenen. Det er kjærlighet overalt. Bedre enn det kan det jo ikke være.

– Er det noe du syns er skummelt med det?

– Selvfølgelig er man litt redd, det er normalt. Men så er det jo det «Queen of Kings» handler om, det å stå i det skumle. Jeg er jo redd for å fly, og det må jeg jo når vi skal til finalen i Trondheim. Men at folk støtter meg hjelper virkelig mye. De rundt meg hjelper meg til å føle meg sterk.

SUKSESS: Mele har fått enorm suksess på kun få uker, med sangen «Queen of Kings». Foto: © Ola Thingstad

Gjør det stort i utlandet

Etter at sangen til Mele ble brukt i en TikTok-video, hvor den ukrainske modellen Viktoria Apanasenko (28) deltok i missekonkuransen Miss Universe, har sangens streamingtall skutt i været.

Videoen har gitt Mele oppmerksomhet og fans fra hele verden, etter at videoen har fått over 12 millioner visninger. Artisten selv blir helt rørt over at sangen i det hele tatt fikk et eget liv i en sammenheng med Ukraina.

– Det er helt crazy. Jeg skjønner ikke at det skjer. At jeg har 50 millioner visninger på TikTok, og fire millioner streams på Spotify.

– Hva tenker du om det som skjer i Ukraina? Og at låten din kan bidra med å løfte opp folk der?

– Det at de valgte å bruke «Queen of Kings» for å vise styrke, det har jeg ikke ord på. Det får meg nesten til å gråte. Sant, det er det låten er for, å gi styrke.

Tirsdag ettermiddag nådde suksessen til Mele enda en høydare. Da debuterte sangen på andreplass på Spotifys globale viral-liste. Denne listen baseres på hvilke låter som deles mest - globalt.

– Jeg er så glad, og så takknemlig for alt som skjer, skriver Mele i en melding til God kveld Norge onsdag.

Svarer på Westerlin-kritikk

Til tross for suksess, allerede før finalen av MGP-sirkuset, har Mele fått kritikk for at sangen kan ligne tidligere låter. Sangene som blir sammenlignet med Meles er Oskar Westerlins (24), «En til», fra TV2-serien «Norges nye Megahit». Flere har også pekt på at låten ligner Klara Hammarstrøms (22) bidrag «Run to the hills» fra fjorårets Melodifestivalen.

Både Meles og Westerlins sang er produsert av de samme produsentene - Henning Olerud og Stanley Ferdinandez.

– Det er samme produsent. Så det er ikke unormalt å høre likheter. Produsenten er jo artist i seg selv også. Så hvis man hører på Beyoncé, så kjenner man igjen at det er henne. Så det er samme greie her, sier hun.

Mele sier seg derimot ikke enig i at «Queen of Kings» og «Run to the hills» ligner hverandre.

– Når det gjelder «Run to the hills», sorry, men da er jeg ikke enig. Det er kanskje samme type sjanger. Det er jo veldig mange likheter i sjangeren, så jeg forstår at folk kan tenke det. Jeg har gått og hørt på begge to, etter at folk har sagt at de ligner, og jeg kan forstå det, men jeg er ikke enig. Men låten er jo bra, så det går fint for meg, sier hun lattermildt.

HJERTE: Mele har et stort hjerte for både Norge og Italia. Foto: © Ola Thingstad

Sammenlignes med Ava Max

I forrige uke møtte God kveld Norge superstjernen Ed Westwick (35), da han var på besøk i Norge for å lage musikk med sitt nye band - For You.

Under intervjuet ble Westwick og bandet spurt hva de synes om Mele og sangen hennes. Bandet poengterte at Mele hørtes ut som den amerikanske popstjernen Ava Max (28).

– Herregud, jeg ble sjokka nå. Det er jo et veldig fint kompliment. Jeg er jo meg, men det er veldig fint kompliment. Jeg tar det.

