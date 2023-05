Svarer på «kalkulert»-kritikk: – En myte

Influenseren kommer med stikk til dem som tror at ting hun gjør er en del av en kalkulert plan. Hun deler også hvordan karrieren har påvirket kjærlighetslivet.

Sofie Steen Isachsen (28) forteller om influenserlivet i podkasten «Den heldige» til programleder Hanna-Martine Slåttland Baller.

Der reflekterer hun rundt det å være en offentlig profil og hvordan det påvirker ulike aspekter av livet.

Episoden ble publisert mandag. Intervjuet med Baller ble gjort rundt en måned etter NRK-exiten, bekrefter Vrang produksjon.

I februar og mars var det stort trykk mot Isachsen og NRK som følge av at influenseren delte og slettet et bilde av en gjennomsiktig pose.

Isachsen har snakket om situasjonen i egen podkast, men har ikke stilt opp til intervju hos TV 2 eller andre mediehus om saken.

Villig til å betale prisen

I podkasten snakker influenserne om å håndtere tøffe situasjoner, og da særlig mediestormer, som Isachsen sier hun har lært seg å takle, «uten å gå inn i krisemodus».

– Jeg tror at man fort kan miste hodet sitt litt fordi den jobben vi har er så utrolig personlig, så man tar ting veldig personlig.

– Jeg har klart å slutte med det og ser det for hva det er. Alt kan håndteres, alt kan fikses, svarer Isachsen.

Videre sier 28-åringen at skillet mellom Sofie Elise og merkevaren Sophie Elise, er veldig tydelig i dagliglivet.

– Ingen av de som kjenner meg kaller meg det.



Som kjent vant merkevaren Sophie Elise AS årets Gullbarbie i 2021. Isachsen har i flere intervju snakket om at dette var en hard påkjenning for henne, og kritiserte da Press som står bak prisen.

Programleder Hanna-Martine Slåttland Baller mener Isachsen er Norges svar på realitystjernen Kim Kardashian, fordi hun er en person mange kjenner til og har en mening om.

Isachsen sier hun tenker lite på det, og tror at det ville vært vanskelig å gjennomføre «genuine» handlinger, hvis hun var motsatt.

På spørsmål om hvordan det er å til tider kanskje bli ansett som «den store stygge ulven» under kontroverser, svarer hun:

– Jeg tror nok at jeg ofte blir gjort til et eksempel på andre ting, men det går bra.

– Jeg skjønner at det er prisen man må betale. En myte om meg er at jeg er kynisk eller kalkulert, men jeg er oppriktig bare veldig spontan og det har ført til mange av de tingene jeg har stått i.

– Jeg har ikke den sperren som jeg kanskje burde hatt. Det kan brenne meg litt.

Det er ikke første gang Isachsen avviser at hun er kynisk eller kalkulert. Da hun brøt tausheten etter pose-bildet sa hun blant annet:

– Uansett hva man sier så virker det kalkulert. At jeg ikke sitter her og gråter er feil, hadde jeg grått er det feil.

Dater kun kjente

I løpet av samtalen deler Slåttland Baller og Isachsen erfaringer om kjærlighetslivet som offentlig person.

Programlederen har hatt kjæreste i rundt tre år, men sier hun har holdt relasjonen privat fra start.

Isachsen kommenterer at hun ønsker å gjøre det samme hvis hun får en kjæreste.

Siden intervjuet, som ble gjort for rundt seks uker siden, har hun flere ganger delt om sin nye flamme i sosiale medier.

I podkasten sa Isachsen at det går greit at hennes bilder og bedrift granskes, men at hun etter flere offentlige brudd ikke ønsker å sette en annen person i den posisjonen igjen.

Influenseren legger ikke skjul på at over et tiår i bransjen har påvirket de fleste aspektene av livet hennes. Hun svarer bekreftende på at det har vært både en fordel og ulempe når det kommer til kjæresteforhold.

– Det åpner vel kanskje døra mi for mange som jeg ikke hadde hatt sjanse til å møte ellers.



En klar ulempe mener hun er at mange ikke ønsker å være en del av det hun selv omtaler som «et offentlig spetakkel». Hun legger til at noen kanskje ikke har gode intensjoner også.

– Jeg dater enten kun folk som er i bransjen på en eller annen måte, eller at jeg har kjent de fra før jeg ble kjent.

– Spinnvilt



Underveis i intervjuet er takknemlighet noe de flere ganger er innom. Isachsen er klar på at hun skulle ønske hun uttrykte mer av det til foreldrene under oppveksten.

Isachsen med pappa og business-partner Jan Olav Isachsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nå som hun nærmer seg 30 har hun de siste årene i større grad kunne relatere til hvordan de unge foreldrene hadde det på den tiden, og forteller at hun forsøker å gjøre opp for utakknemligheten i voksen alder.

Når 28-åringen trenger å høre ærlige meninger, er det nemlig far Jan Olav Isachsen som kontaktes, sier hun til programlederen.

Faren er styremedlem i flere av selskapene hennes og hjelper til med økonomien.

Isachsen sier i podkasten at karrierevalget ikke er noe hun angrer på. Hun omtaler veien til i dag som helt spinnvilt.

– Da jeg var et barn så fantes jo ikke det vi driver med. Fra blogg og alt startet så visste jeg at dette var det jeg ville gjøre. At jeg har holdt på så lenge og vært med på å forme den bransjen vi er i, det er noe jeg synes er helt sykt.

– Jeg setter veldig stor pris på det - og noen ganger lurer jeg på om det er ekte.