Svarer på det «alle» lurer på

Det er over 25 år siden Kate Winslet spilte Rose i den ikoniske filmen «Titanic», men fortsatt har et spørsmål stått ubesvart fra hennes side. Fram til nå.

Winslet spiller i den nye Avatar-filmen «The Way of Water», og i forbindelse med premieren har hun svart på det mange Titanic-fans har lurt på: Kunne Jack ha overlevd i det iskalde vannet om Rose hadde delt den flytende døra med ham?

SVARER: Etter over 25 år svarer Winslet på kanskje det største spørsmålet til Titanic-fansen. Foto: Matt Crossick

Hjerteskjærende død

– Jeg vet ikke. Det er svaret, sier Winslet i podcasten Happy Sad Confused, ifølge Entertainment Weekly.

– Det jeg kan si, er at jeg har en viss forståelse for vann og hvordan det oppfører seg. Hvis du setter to voksne på et SUP-brett, blir det umiddelbart veldig ustabilt. Det er i hvert fall sikkert, sier hun.

Etter at skipet Titanic krasjet i et isfjell og begynte å synke, havnet både Jack og Rose i vannet. Rose ble liggende på en dør som fløt i vannet, mens Jack hang i døra med kroppen i vannet.

Scenen avsluttes på en hjerteskjærende måte. Etter en stund får Rose ikke noe kontakt med Jack, og så innser hun at han er død. Hun slipper taket i ham og ser han forsvinne ned i havdypet.

– For å være ærlig: Jeg tror faktisk ikke at vi hadde overlevd om vi begge var på den døra, sier Winslet.

– Han kunne ha fått plass på døra, men da hadde den sunket, fortsetter hun.

MANGE SPØRSMÅL: James Cameron legger ikke skjul på at han håper Titanic-forsøket som sendes på TV neste år, setter et punktum for alle Jack- og Rose-spørsmålene han har fått i 25 år. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters / NTB

Stunt-forsøk på TV

Titanic-regissør James Cameron uttalte tidligere denne uka at det hadde ikke vært mulig for Jack og Rose å overleve sammen i filmen fra 1997.

Cameron sier at de har gjort det han kaller et vitenskapelig forsøk med to stunt-personer med samme kroppsvekt som hovedskuespillerne, og festet sensorer på dem i iskaldt vann.

JACK: Leonardo DiCaprio spilte Jack i Titanic. Foto: Evan Agostini / AP / NTB

– Vi testet for å se om de kunne ha overlevd på ulike måter, og svaret var at det er ingen måter begge kunne ha overlevd på. Kun én kunne overleve, sier Cameron, ifølge Toronto Sun.

Forsøket ble gjort i forbindelse med en ny versjon av Titanic som kommer på kino neste år. Den kommer ut, ikke overraskende nok, på valentinsdagen.

Det vitenskapelige forsøket skal sendes på National Geographic, skriver avisen.

– Kanskje etter 25 år trenger jeg ikke å holde på med dette lenger, sier Cameron og viser til at det har vært mange spørsmål om utfallet av filmen.

Regissøren sier at dersom han skulle ha skrevet filmen på nytt, hadde ikke utfallet blitt noe annerledes.

– Han måtte dø. Det er som i Romeo og Julie. Det er en film om kjærlighet, offer og død, sier han.