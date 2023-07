Svarer kryptisk på spørsmålene «alle» lurer på

Dagny Norvoll Sandvik (32) går som de fleste vet under artistnavnet Dagny. Hun trenger trolig ingen introduksjon, med tanke på at låten «Somebody» har passert 85 millioner Spotify-spillinger, og ble den mest spilte norske låten på radio i både 2020 og 2021.

Hun har ikke hvilt på laurbærene siden «Somebody»-suksessen, og har gikk ut flere låter siden den gang. I april kom hun med låten «Heartbreak in the Making», som høstet ros blant anmeldere og fikk fem øyne på terningen av VG, som for øvrig kalte låten «gnistrende flott».

GODT HUMØR: Under lydsjekken var det en lystig tone på scenen. Foto: Simen Askjer / TV 2

TV 2 møter en sprudlende og spent nordlending, få timer før hun skal opptre for tusenvis av festivaldeltakere.

– Man blir aldri vant til å stå på scenene foran så mange folk. Uansett om det er få eller mange i publikum, som får jeg alltid et adrenalinrush!

Hun avslører også at hun er redd for å glemme teksten når hun står på scenen. Dette er nemlig noe som skjer fra tid til annen.

– Jeg har en sånn greie. Hvis jeg blir skikkelig stresset, så tenker jeg gjennom hele konserten: «Hva er neste setning?». Og når jeg begynner med det, kan jeg glemme hva jeg skal si. Her om dagen, faktisk da vi gjorde en konsert i Cardiff av alle plasser, så skjedde dette tre ganger i løpet av én konsert. Det er litt vilt, om man tenker på hvor mange ganger jeg har sunget disse låtene.

TULLEBUKK: Dagny forteller at det nylig gikk litt galt da hun holdt en konsert i utlandet. Foto: Simen Askjer / TV 2

«Hver gang vi møtes»?

På Stavernfestivalen deler hun også scenen med flere, store norske artister, deriblant Emma Steinbakken.

Sistnevnte gjorde nylig stor suksess i TV 2-programmet «Hver gang vi møtes» – et program musikkelsker i flere år har håpet Nordvik skal delta i. Hun svarer kryptisk på spørsmål rundt om dette er noe hun kunne tenke seg:

– Det kan absolutt hende at det skjer en gang i fremtiden, men egentlig blir jeg ganske sjenert av å være på TV. Jeg vet ikke om det passer meg helt enda, men én dag – kanskje. Foreløpig koser jeg meg veldig med å se på.

GLADLAKS: Dagny har stort sett alltid et smil om munnen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Utfordringer for artister

Tromsøværing har en travel tid i møte. Ikke bare skal hun opptre på flere norske festivaler, hun skal også ha flere konserter i utlandet.



– Dette er høysesong for artister! Det er stort sett fra én konsert til neste. Fra mandag av begynner jeg også med innspilling av album. Resten av sommeren blir det albumarbeid i ukedager og konsert i helger.

Snart tar hun til England, hvor hun har to konserter. Skal man kun tenke på den svake kronen, er ikke dette en drømmesituasjon for Sandvik.

– Det påvirker meg. Da vi nylig var i England, legger vi merke til at ting er dyrere. Med mindre man er en veldig kjent artist, er turneer i utlandet et underskuddsprosjekt. Vi prøver å spare der vi kan, men vi måtte bare forholde oss til kronekursen.

– Da er det greit du kan ha flere festivaler her i Norge også?

– Absolutt! Kanskje jeg bare skal holde meg til festivaler i Norge så lenge kronen er sånn? Men, uavhengig om en utenlandstur er et underskuddsprosjekt, så får man masse igjen for det.